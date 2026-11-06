2026-2027東京冬季點燈推薦！ TOKYO MEGA ILLUMI最後一季「夢幻燈海與必看亮點」總整理

一起走進東京大井競馬場的冬季點燈活動，感受璀璨的夢幻燈海！從必看燈飾亮點、絕美打卡景點，到各式各樣的精彩活動，帶你一次掌握TOKYO MEGA ILLUMI最後一季的必看亮點與活動資訊。

大井競馬場又名「東京都市競馬（東京シティ競馬）」，是日本首座舉辦夜間賽馬的賽馬場。場內以璀璨燈飾營造出熱鬧的夜間氛圍，其夜間賽事更以「Twinkle Race」之名廣為人知。

自2018年起，大井競馬場開始在非賽馬日舉辦冬季點燈活動，並逐漸發展成如今的「TOKYO MEGA ILLUMI（東京メガイルミ）」。透過各式各樣的燈飾造景與精彩活動，讓原本只以賽馬為主的場地搖身一變，成為充滿夢幻光影的冬季景點。無論是親子同遊、情侶約會，還是與三五好友結伴出遊，都非常適合來這裡走走。漫步在璀璨燈海之中，感受東京夜晚不同於白天的迷人魅力。

TOKYO MEGA ILLUMI即將迎來最後一季！？

說到日本冬季，當然少不了點亮大街小巷的璀璨燈飾。東京最具代表性的冬季點燈活動之一，就是每年在大井競馬場舉辦的「TOKYO MEGA ILLUMI（東京メガイルミ）」。這場大型戶外點燈活動，自2020年起連續6年榮登日本Walker Plus「全國最想去的點燈景點排行榜」冠軍，無論從東京都心或羽田機場出發，都能輕鬆前往。

不過，TOKYO MEGA ILLUMI即將於2026-2027年度迎來最後一季。這場已連續舉辦9屆的冬季點燈活動，因應大井競馬場的設施整修計畫，將於本季結束後暫停舉辦。也就是說，錯過這次，想要再看到「江戶櫻花隧道」、「日本原風景」及「Mega Tree巨大聖誕樹」等經典燈飾景觀，不知要等到什麼時候。想親眼感受TOKYO MEGA ILLUMI夢幻燈海的人，可要好好把握這最後難得的機會！

TOKYO MEGA ILLUMI（東京メガイルミ）

地址： 東京都品川区勝島2-1-2

活動日期：2026年10月31日（六）～2027年1月10日（日）

活動開始時間：16:30～21:00（最後入場時間 20:00）

公休日：

・2026年11月16日～20日

・2026年11月30日～12月4日

・2026年12月24日～2027年1月1日

交通：

・東京單軌電車<大井競馬場前站>步行約2分鐘

・京急線<立會川站>步行約12分

官方網站

活動舉辦日期請參考官方行事曆

TOKYO MEGA ILLUMI必看燈飾

▎Mega Tree巨大聖誕樹

在TOKYO MEGA ILLUMI絕對不能錯過的，就是位於會場中央的巨大燈飾樹「Mega Tree」。高大的樹身在璀璨燈光的點綴下，搭配音樂與燈光交織而成的精彩演出，營造出夢幻迷人的氛圍，是TOKYO MEGA ILLUMI最具代表性的必看亮點之一。

在Mega Tree周圍，還有一片夢幻的「極光之森」，透過五彩繽紛的雷射光束，營造出宛如極光般的奇幻景色。現場還結合音樂、燈飾與噴泉演出，交織出令人目不轉睛的光影饗宴，讓人彷彿置身夢幻世界，暫時忘卻自己正身處繁華的東京市區。

▎透過璀璨燈光感受日本懷念的風景

TOKYO MEGA ILLUMI的魅力之一，就是能透過燈飾欣賞充滿日本特色的美麗風景。其中，「日本原風景」以日本傳統田園景色為主題，燈光的顏色隨著音樂節奏而變換，將整片田園點綴得絢麗迷人，細膩呈現日本鄉村純樸寧靜的氛圍，以及四季流轉的自然之美。

▎漫步夢幻江戶櫻花隧道

從日本原風景區稍微往前走，就會來到浪漫的「江戶櫻花隧道」。這條全長100公尺的燈光隧道，由一盞盞櫻花造型的燈飾串連而成。

遠看就像是一條由無數細小光點組成的璀璨隧道，但走近仔細一看，就會發現每個光點其實都是一盞櫻花造型的燈飾。即使是在寒冷的冬季，也能感受彷彿漫步於盛開櫻花樹下的浪漫氛圍。這裡不僅適合悠閒散步、欣賞燈飾，更是來到TOKYO MEGA ILLUMI絕對不能錯過的拍照打卡點！

欣賞夢幻燈飾還能與馬兒近距離互動

在大井競馬場內舉辦的TOKYO MEGA ILLUMI，除了有多處浪漫的燈飾景點，還安排了各式各樣能與馬兒近距離互動的活動。將賽馬場獨有的特色與夢幻燈飾巧妙結合，帶來與眾不同的冬季體驗。

其中，特別推薦適合親子家庭的「迷你馬＆小馬互動活動」。不僅能近距離欣賞迷你馬與小馬的可愛模樣，還能與牠們拍照、互動，感受馬兒溫馴又療癒的魅力。不只是小朋友，連大人也能樂在其中，是一項適合全家大小一起參與的趣味體驗。

迷你馬＆小馬互動活動（ミニチュアホースとポニーイベント）

地點：G-FRONT附近

活動時間：活動期間內每天 17:30～19:00

如果還想繼續與可愛的馬兒共度悠閒時光，推薦到「ホースウォッチ」馬兒放牧區走走，這裡就像一座迷你牧場，可以近距離觀察迷你馬與小馬的一舉一動。看著牠們悠閒地吃草、躺下休息，以及自在奔跑的模樣真的很療癒。

馬匹觀察（ホースウォッチ）

地點：放牧場

開放時間：活動期間內每天 19:00～20:00

欣賞完迷你馬的可愛模樣後，也別錯過帥氣的誘導馬表演。在「誘導馬 × 噴泉秀」中，誘導馬將伴隨著音樂、璀璨燈飾與噴泉華麗登場，隨著音樂節奏，呈現馬兒與噴泉相互呼應的精彩演出。這場結合賽馬場特色與夢幻光影的表演，也是TOKYO MEGA ILLUMI不容錯過的獨特亮點！

誘導馬 × 噴泉秀（誘導馬×噴水ショー）

地點：競馬場内、噴泉秀區域前方

活動時間：僅週六、日及國定假日 17:20、18:20

※馬的登場時間可能因天候、馬匹健康狀況等因素而有所變更或取消。

※現場開放與馬拍照，但為了安全起見，請保持適當距離。

與世界第一可愛的跳跳馬「RODY」歡度最後的點燈秀

2026-2027年度的TOKYO MEGA ILLUMI，精彩亮點當然不只這些！今年，深受世界各地小朋友喜愛的可愛跳跳馬「RODY」將再次登場，為最後一季的燈飾活動增添更多歡樂氣氛。

跳跳馬RODY發光糖果｜RODY發光鑰匙圈

現場不僅設有能盡情享受跳跳馬樂趣的專屬區域，還推出多款聯名周邊商品。除了增加新口味「RODY發光糖果」，去年大受歡迎的「RODY發光鑰匙圈」也將再次販售，跳跳馬RODY的粉絲們可別錯過這最後難得的機會！

此外，現場還有趣味十足的集章活動，只要在會場內四處探索、收集印章，就有機會參加抽獎，將RODY或TOKYO MEGA ILLUMI的限定周邊商品帶回家。

驚喜還不只如此！2026年11月21～23日以及2027年1月2～3日期間，會場內的「馬匹亮相圈」還將舉辦RODY見面會與拍照活動，讓大小朋友都能近距離與可愛的RODY互動、合影留念，為2026年冬季最後的璀璨時刻留下難忘回憶。

跳跳馬RODY聯名活動詳情

※ 詳細資訊將陸續於官網公布。

※ 活動可能因天候或其他不可抗力因素而有所變更或取消，屆時請以官方最新公告為準。

更多互動體驗＆夢幻拍照打卡點

如果是帶著小朋友一起來，TOKYO MEGA ILLUMI現場也有許多適合親子同樂的趣味互動設施，讓孩子們在欣賞夢幻燈飾之餘，也能盡情玩樂！

其中一個推薦體驗就是「彩色影子（カラーシャドー）」。站在五彩繽紛的燈光牆前，只要移動身體，就能看見自己的影子隨著不同色彩的光線產生變化，形成奇妙又有趣的光影效果。

另一個不能錯過的拍照打卡點則是「彩虹階梯」，整座階梯被繽紛的彩虹燈飾點亮，營造出的氛圍既夢幻又吸睛。站在燈光前，能看見自己的輪廓映照在階梯上，試試看擺出各種有趣的姿勢，拍下充滿創意又獨特的紀念照吧！

⭐️ 遊玩小撇步：如何在TOKYO MEGA ILLUMI玩得更盡興

最後，JAPANKURU幫大家整理了幾個能在TOKYO MEGA ILLUMI，盡情享受夢幻燈飾與精彩活動的遊玩小撇步 ✨。

冬季點燈TOKYO MEGA ILLUMI為戶外活動，有許多需要步行探索的區域，建議大家穿著保暖的衣物與舒適好走的鞋子，才能在寒冷的冬季裡悠閒欣賞璀璨燈海、參加各式各樣的趣味活動，不讓寒冷的天氣掃了興。

另外特別要注意的是，TOKYO MEGA ILLUMI並非每天開放，出發前一定要先確認官方營業日曆。此外，場內的活動時間與內容也可能依日期有所不同，如果有特別想看的表演或想參加的互動體驗，記得事先確認最新活動資訊，安排好參觀日期與時間，以免撲了個空。

東京最不容錯過的冬季點燈活動

如果計畫在2026年末前往東京旅遊，不妨將「TOKYO MEGA ILLUMI」加入行程吧！在這裡，即使是寒冷的冬天，也能漫步在宛如春天櫻花盛開的燈光隧道中，欣賞由璀璨燈飾呈現的日本傳統田園風景。除了浪漫的燈光景色，還有精彩的馬兒表演與趣味互動體驗，讓冬季的夜晚也能充滿驚喜與樂趣。

2026-2027年度是TOKYO MEGA ILLUMI的最後一季，無論是第一次造訪，還是曾經來過、想再次回味的人，都要把握這次機會。出發前記得先確認官方營業日曆與活動時間，趁著這個冬天親自走進大井競馬場，為這趟東京之旅留下難忘的冬季回憶！

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