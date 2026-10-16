全球首創「壽司巴士」上路了！ 大嗑旋轉壽司70分鐘+賞地標東京晴空塔 預約方式、票價亮點一次看

全新移動美食饗宴必追！ 日本最近推出全球首創、話題度爆表的「SUSHI BUS」東京壽司巴士，直接把整座迴轉壽司輸送帶搬上雙層敞篷觀光巴士，正式於10月10日啟航，讓旅客在約70分鐘的車程中，不僅能飽覽東京街頭的繁華市景，還能無限享用美味旋轉壽司。

圖／翻攝sushi-bus官網

全球首創「雙層巴士 × 迴轉壽司」：顛覆想像的移動觀光

圖／翻攝sushi-bus官網

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全球首創的東京壽司巴士「SUSHI BUS」，特別將迴轉壽司輸送帶設置在雙層敞篷巴士的二樓座位區。乘客不再只是靜態地坐在車內看風景，而是當巴士穿梭在東京街頭時，眼前就有源源不絕的壽司盤緩緩轉過來，將「吃美食」與「看風景」完美合而為一，全新玩法打破了傳統框架，堪稱今年赴日旅遊最強的新奇體驗。

車內獨家神設計：一樓現做、電梯直達二樓輸送帶

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巴士的玄機藏在一樓，車內特別設置了專用廚房，由師傅現做美味壽司，隨後透過車內專用電梯將餐點迅速送往二樓，再由工作人員放置到迴轉輸送帶上。為了克服車輛行駛與煞車可能造成的晃動，團隊更經過長達兩年半的嚴格測試，確保餐盤在行駛途中能穩穩待在定位，讓旅客可以安穩地在約70分鐘的行程中，盡情享受壽司吃到飽現做料理。

巨型鮪魚外觀超吸睛，一路解鎖東京頂級地標

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首輛營運車款以日本極具代表性的「鮪魚」為靈感，打造出全長約12公尺、高約4 公尺巨型鮪魚造型雙層巴士。車隊自東京車站附近的鍛冶橋停車場出發，沿途欣賞東京鐵塔、銀座、淺草雷門及東京晴空塔等知名景點。即便遇上雨天也不用怕，巴士會自動關上透明車頂，讓精彩旅程風雨無阻照常運行。

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每日名額極有限，票價資訊與訂位方式

為了講求絕佳的乘坐與用餐品質，每台巴士嚴格限制僅有「20個座位」，每日僅行駛「5個場次」，目前票價依座位區分，標準座位每人新台幣3,263元起（日幣定價約16,000日圓），尊享座則約新台幣4,079元。旅遊平台Klook目前已獨家搶先開賣，計畫前往東京自由行的旅客，手腳得快搶這張通往夢幻壽司車的門票！

SUSHI BUS

．出發地點：東京車站附近鍛冶橋停車場

．行程時間：約70分鐘

．座位數：20席

．票價：每人16,000日圓

．官方網站：SUSHI BUS官方網站⁠

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