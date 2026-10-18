搭新幹線去泡湯！東京出發搭北陸新幹線，輕井澤轉乘巴士直達群馬百年溫泉鄉

【文・KKday旅遊生活誌】

從東京車站搭乘北陸新幹線至輕井澤，再轉乘巴士上山，全程約2.5小時，就能抵達被譽為日本三大名湯之首的草津溫泉。這座洋溢江戶風情的山中小鎮，以強酸性泉質與驚人的湧泉量聞名，以下整理轉乘重點、必訪景點與特色旅館，助你輕鬆成行。

新幹線無法直達，轉乘巴士是關鍵

由於溫泉鄉藏身於群山深處，電車與新幹線皆無法一路開到目的地，旅客須在中途換搭巴士，才能順利抵達。

強酸硫磺泉，江戶時代就是療養勝地

當地至今仍保有不少百年老旅館，因為早在江戶時代，這裡便是熱門的泡湯地點。泉質屬強酸性硫磺泉，酸鹼值約為2，一般認為具抗菌、消炎功效，湧出量更居全日本之冠，與兵庫縣有馬、岐阜縣下呂並列日本三大名泉。

溫泉街必訪景點

熱乃湯湯揉秀

來到熱乃湯，別錯過邊唱邊跳的「湯揉」演出，假日時還能親自下場體驗。所謂湯揉，是以長木板來回攪動滾燙泉水、使其降溫的傳統做法，源自當地泉溫過高的特性。

光泉寺

正門前約百階的長石梯是最迷人之處，登上階頂能將湯畑全景盡收眼底，雪季時更顯詩意。寺院創建於1200年，坐落在湯畑旁的半山腰，名列日本溫泉三大藥師之一，長年守護著這座溫泉鄉。

湯畑

遊客可坐在一旁的免費足湯，悠閒欣賞泉水流動。為了替高溫泉水降溫，當地鋪設了七條長木槽，遠看宛如一格格的田地，冷卻後的泉水再送往各家旅館與公共澡堂。湯畑位於溫泉街中心，距巴士總站約5分鐘路程，終年蒸氣繚繞。

溫泉旅館住宿推薦

幸泉

由一對夫妻於2017年開設，價格親民，還備有多款花色的女性浴衣，深受小資旅人喜愛。旅館就位在巴士總站正對面，過個馬路即可抵達，樓下設有便利商店，即使遇上下雪也不用擔心。

源泉一乃湯

館內同時擁有引自湯畑的源泉，以及腹地內自行湧出的私有源泉，客房更附設露天浴池與小廚房，能採買在地食材自行料理。典雅的大廳設有酒吧，挑個角落小酌放空，氣氛寧靜又愜意。

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