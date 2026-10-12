東京「酷洛米萬聖節」免費展覽！3層樓沉浸式體驗、神祕互動拍照點與限定周邊登場

日本三麗鷗人氣角色酷洛米（Kuromi）將在東京澀谷打造萬聖節限定展覽！「KUROMI’S MYSTERIOUS DEPARTMENT STORE」將於2026年10月19日至11月1日在 MEDIA DEPARTMENT TOKYO 登場，整棟3層樓空間化身充滿暗黑奇幻風格的神祕百貨公司，從秘密通道、主題化妝品店到隱藏基地，都能探索酷洛米的專屬世界。活動採免費入場，無須事先預約，粉絲還能把握機會蒐集限定贈品、選購活動周邊，安排一趟東京萬聖節打卡行程。

圖／取自日本三麗鷗官網

酷洛米主題展覽亮點！3層樓探索神祕百貨公司

展覽以酷洛米喜愛的時尚與美妝元素為靈感，規劃不同樓層的體驗空間。一樓從酷洛米迎賓櫃台揭開序幕，接著穿越帶有角色剪影的秘密通道，正式進入百貨世界；二樓則以化妝品店和精品店為主題，陳列充滿角色特色的創意商品造景，適合粉絲拍照留念。

圖／取自日本三麗鷗官網

圖／取自日本三麗鷗官網

現場也不只有靜態展示，部分場景藏有互動機關，例如靠近展示櫃可能觸發意想不到的變化，照向鏡面也可能出現酷洛米身影，甚至還有巨大酷洛米從窗外探頭的驚喜演出。三樓則設置神祕秘密基地，讓參觀者一路探索到最後，感受不同於一般角色展覽的沉浸式體驗。

免費入場禮、限定貼紙與酷洛米周邊

除了打卡場景，活動也準備多款限定紀念品。入場可獲得活動原創館內地圖及手持氣球；填寫問卷還能領取限定造型貼紙。另外，參加三麗鷗官方 App「Omoide Badge」相關活動、完成指定題目並取得本次展覽限定數位徽章，也有機會獲得另一款貼紙。贈品數量有限，實際發放依現場規定為準。

圖／取自日本三麗鷗官網

圖／取自日本三麗鷗官網

一樓另設快閃商店，推出活動先行販售的酷洛米玩偶、糖果造型壓克力吊飾、手機多功能指環及主題T恤等商品。單筆消費滿4,400日圓，可獲贈活動限定購物袋，符合條件者還有機會抽中現場拍貼機體驗券，適合想收藏日本限定周邊的粉絲留意。

圖／取自日本三麗鷗官網

圖／取自日本三麗鷗官網

東京酷洛米展覽時間、地點與交通

「KUROMI’S MYSTERIOUS DEPARTMENT STORE」展期為2026年10月19日至11月1日，地點位於東京都澀谷區宇田川町19-3的 MEDIA DEPARTMENT TOKYO，從JR澀谷站步行約5分鐘即可抵達。一般開放時間為11:00至20:00，最晚入場時間為19:30；10月19日首日則從14:00開始開放，入場免費。

圖／取自日本三麗鷗官網

活動不需要事先申請，但現場可能依人潮狀況發放整理券，也可能提前停止入場。計畫前往的旅客，建議出發前先查看官方網站公告，並預留參觀與購物時間，將澀谷逛街、萬聖節造景拍照一次排進行程。

官方網站：https://kuromihalloween.sanrio.co.jp/

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