秋遊日光賞紅葉！東京八重洲直達江戶村 免轉乘探索江戶文化

【旅奇傳媒/編輯部報導】秋天到日本，除了賞楓，也能走進江戶街景、品嚐地方美食，再以溫泉療癒身心。位於栃木縣的日光市，集結「中禪寺湖」、世界遺產「社寺」、「鬼怒川溫泉」與「日光江戶村」，適合安排東京近郊小旅行。

迎接秋遊季節，旅遊電商平台推薦日光自然與文化玩法，並提供東京八重洲直達「日光江戶村」的巴士預訂，讓台灣旅客免去途中轉乘，輕鬆展開文化一日遊。

日光各區紅葉隨地勢與氣候接力登場。依官方觀光資訊，「中禪寺湖」例年於10月中旬至下旬迎來觀賞期，世界遺產「日光的神社與寺院」周邊則多在11月上旬至中旬展現秋色。旅客可依出遊日期，選擇湖畔散步或歷史建築巡禮；時間充裕，也能留宿溫泉區，品嚐日光蕎麥麵與湯波料理，感受這座城市值得慢遊的魅力。紅葉實況依當年天候而定。

▲家庭同遊一起體驗歷史文化。 圖：KKday／提供

賞楓之外，留一天走進忍者與武士的江戶世界

今年迎來開村40周年的「日光江戶村」，為秋遊增添文化體驗。旅客可漫步江戶風格街道、欣賞忍者表演，或選擇付費換裝，以江戶角色造型留下旅行照片。親子同行能透過表演認識日本文化，朋友與情侶則可安排觀劇、拍照與散策，讓東京行程多一段彷彿走進時代劇的回憶。體驗費用及演出場次依園區公告為準。

東京出發免轉乘，直達巴士讓日光文化之旅更好安排

由「 KKday日本」、「五稜巴士」與日光江戶村營運方「時代村」合作的直達路線，本期限時優惠至2026/11/30。旅客可透過 KKday 事先預訂，使用 QR Code 電子車票上車。依表定班次，08:00自東京八重洲出發、10:45抵達，16:00回程、預計18:30返回東京，約有5小時15分鐘可安排園區活動，適合希望維持東京住宿、又想探索日光的自由行旅客。

還可搭配 KKday「樂桃航空東京5日機加酒」14,500元起，可自選市區飯店與住宿天數。或選擇「酷航東京5至6天計劃機票」9,888元起，自行安排住宿。以東京為據點，將「日光江戶村」安排於旅程中段，不必為一日遊更換飯店、搬運行李，就能在同一趟假期感受東京街區與日光文化。

推薦賞紅葉之餘，順道體驗世界遺產。 圖：KKday／提供

從紅葉與世界遺產，到江戶文化、溫泉與美食，日光提供了多種值得停留的理由。旅客可至 KKday 預訂日光江戶村直達巴士台幣816元起，或透過「秋遊日本」專區探索更多行程。巴士車票不含園區門票、付費體驗及其他景點交通；售價、可售日期與停駛日依商品頁公告，實際車程視路況而定。而機票住宿也可選擇在 KKday 上預訂，一站搞定日本秋遊行程。

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