第一次去東京淺草？收下不踩雷的浪漫散步地圖
【FunTime小編群】淺草身為東京相當具代表性的觀光景點之一，FunTime小編覺得是旅日初學者必去的地方，這裡保存了許多江戶時代的商店，處處充滿日式古早風情，因此深受國內外旅客喜愛～這次FunTime小編就要帶大家走訪東京淺草，整理了清楚又完整的懶人包，大家一起來看看吧！
淺草景點
金龍山淺草寺
淺草寺是東京都內歷史最悠久的寺院，其最大也最顯眼的地標就是巨大紅色燈籠的「雷門」，走進去就會看到匯集許多個性小店的「仲見世大道」，可以在這裡品嚐特色小吃、買紀念品，繼續往裡面走就可以看到淺草寺本堂，建議大家可以投100日圓來求一支籤，來看看今年運勢如何唷！
地址：東京都台東區淺草2-3-1
交通：搭乘地鐵至「淺草站」，步行約5分鐘
營業時間：24小時（本堂06:00-17:00）
仲見世商店街
只要穿過淺草最具代表性的地標「雷門」，就能走進熱鬧的仲見世商店街。這條長約250公尺的歷史商店街，是前往淺草寺本堂的必經之路，也是不少觀光客會穿和服拍照的打卡點。沿路兩旁聚集了琳瑯滿目的美食攤位與紀念品小店，總是擠滿了觀光客人潮，不管是想體驗平民美食，還是尋找具有日本風情的小物，這裡通通都有。
小編小提醒：每一間店營業時間不同，建議來之前都可以先查好，以免撲空唷！
地址：東京都台東區淺草1-31
交通：搭地鐵至「淺草站」，步行約3分鐘
營業時間：9:00-20:00（店鋪營業時間皆不同）
淺草花屋敷
淺草的熱門景點還有「花屋敷」，這是日本最古老、最受當地人喜愛的古早遊樂園，園內的雲霄飛車更是擁有超高人氣的遊樂設施，小編的腿都軟啦～充滿懷舊氣息的花屋敷，大家到東京淺草的時候一定要來玩一下！
地址：東京都台東區淺草2-28-1
交通：搭乘地鐵至「淺草站」，步行約5分鐘
營業時間：10:00-18:00（公休日不固定，建議至官網確認）
門票：成人1,600日元、65歳以上800日元、兒童（5~12歲）800日元、4歲以下免費
合羽橋道具街
如果你是喜歡逛家居小物、瓷器或鍋碗瓢盆的人，那參拜完淺草寺後，一定不能錯過附近的 「合羽橋道具街」！這裡被譽為「廚具迷的天堂」，整條街聚集了許多間餐廚用品店，販售各式各樣的專業廚具、刀具、烘焙器材、咖啡道具、瓷器碗盤等，從職人等級到居家實用款應有盡有。不管你是料理新手、家庭主婦，還是對烹飪有研究的高手，在這裡都能挖掘到寶藏好物，逛著逛著不知不覺就會迷失在這條街，根本捨不得離開！
地址：東京都台東區松が谷3丁目18−2
交通：搭地鐵至「淺草站」，步行約13分鐘；「田原町站」，步行約5分鐘；「入谷站」步行約6分鐘
營業時間：10:00-17:00（週日公休，店鋪營業時間皆不同）
淺草美食
淺草今半 國際通本店
想到東京必吃壽喜燒，怎麼能錯過超有歷史的「淺草今半」！這家從西元1895年開業到現在的百年老店，真的很多觀光客都會特地來朝聖。一走進店裡，就被濃濃的昭和復古風給包圍，在這樣的氛圍下吃壽喜燒，真的超有感覺！來這裡一定要點黑毛和牛套餐，油花非常漂亮，配上服務人員貼心幫忙掌握熟度，每一口都嫩到不行，真的幸福爆表！想吃到道地的日本壽喜燒，這間絕對可以列入必訪名單～
地址：東京都台東區西淺草3-1-12
交通：搭地鐵至「淺草站」，步行約10分鐘
營業時間：11:30-21:30（最後點餐時間 20:30）
花月堂 本店
麵包控注意了～這間花月堂菠蘿麵包你一定要去買一顆來吃！花月堂已有74年歷史了，最熱門的就是雷門店跟本店，每次走到商店街看到大排長龍的店絕對有它，它們家的招牌原味菠蘿麵包必吃，麵包體鬆軟，外層包裹著甜甜的砂糖顆粒和酥酥的脆皮，一咬下去超級驚艷！如果想吃點不一樣的，也有冰淇淋夾心口味可以選，冰火交融，爽度更加倍！想帶回飯店慢慢享受或一次嗑好幾顆的話，也有多顆盒裝可以買～這真的是甜點控會失守的一間老店，各位先收藏再說！
地址：東京都台東區淺草2-7-13
交通：搭地鐵至「淺草站」，步行約15分鐘
營業時間：9:00-16:30（假日營業到17:00）
大黑家 本店
大黑家已經在淺草開業超過百年，是一間天婦羅名店，FunTime小編建議一定要點一份他的們的天婦羅丼飯，店家會淋上特製的超黑醬汁，濃郁卻不搶戲，非常特別！定食則能吃出淡淡的芝麻香、會更加清爽，也很值得嘗試～另外，店面不大，而且中午會有許多當地人和上班族來用餐，所以不想排隊的朋友記得要避開餐期喔～
地址：東京都台東區淺草1-38-10
交通：搭乘地鐵至「淺草站」，步行約6分鐘
營業時間：11:00-20:00
淺草伴手禮
Yoroshi化妝堂
想買一個超有意義又實用的伴手禮給親朋好友，小編非常推薦可以到Yoroshi化妝堂挑選～這裡專門販賣天然護膚品，每個護唇膏都對應一年中的一天，包裝上印有不同的日期與專屬插畫。如果挑選對方的生日款來送禮，不僅實用又充滿心意，還有種專屬感，是充滿巧思又不失溫度的小禮物！
地址：東京都台東區淺草1-18-1
交通：搭地鐵至「淺草站」，步行約5分鐘
營業時間：9:00-18:00（假日營業至19:00）
吉備子屋 桃鈴
來到淺草寺除了買御守，也可以買桃鈴當作保平安的幸運小物唷～製作桃鈴的老奶奶以前是占卜師，所以有了奶奶的加持，許多人都覺得更加靈驗了！吉備子屋賣的桃鈴可以保佑戀愛、事業、健康等，還貼心設計了無聲版本，適合喜歡低調的人～外型小巧可愛，更帶有滿滿祝福感，隨時掛在包包上也很適合！
小編小提醒：因為奶奶年事已高，有時候會不定期休息唷
地址：東京都台東區淺草 1-37-2
交通：搭地鐵至「淺草站」，步行約10分鐘
營業時間：9:30-16:30
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