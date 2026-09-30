池袋購物推薦去哪裡？池袋西武百貨必逛購物指南

集結東京人氣甜點、香氛、彩妝到咖啡廳的池袋西武百貨，經過分階段改裝後持續進化，準備以嶄新的面貌與大家見面。就讓小編帶大家逛逛館內值得關注的人氣品牌，同時整理實用的購物資訊。

池袋西武百貨必逛懶人包

▎池袋西武百貨

想在東京盡情享受購物樂趣，就絕對不能錯過池袋。以多條電車路線交會的大型交通樞紐「池袋站」為中心，周邊百貨公司、購物商場及美食林立，是許多人來到東京旅遊時都會排進行程的重點區域。

其中，擁有超過80年歷史的池袋西武百貨，目前正在進行大規模改裝工程，屆時包括食品樓層在內的各個區域都會煥然一新，以嶄新面貌迎接大家的到來。

池袋西武百貨（西武池袋本店）

地址： 東京都豊島区南池袋1-28-1

營業時間：10:00～20:00

官方網站

從池袋站往「東口」方向走，就能直達池袋西武百貨。百貨與車站直通，不僅不用擔心日曬雨淋，對於拎著大包小包行李的旅客來說，也是方便前往的購物地點。

百貨內販售的商品種類多樣，從適合當作東京旅遊伴手禮的甜點、話題美食，到彩妝、時尚單品等應有盡有。接下來就跟著JAPANKURU團隊的推薦，一層一層逛上去，看看有哪些值得特別留意的店舖與商品吧！

B1｜東京旅遊伴手禮＆人氣甜點推薦

來到日本旅遊，就是要買爆各式伴手禮！日本各地都有別具特色的甜點品牌，一邊比較、一邊尋找自己喜歡的口味，是逛實體百貨的一大樂趣。

如果想一次網羅東京各式各樣的甜點，推薦到池袋西武百貨地下1樓。從東京限定品牌，到多年來深受喜愛的日本經典甜點應有盡有，不需要特地跑遍多家店舖，在這裡就能一次看遍各種選擇，輕鬆挑到符合自己喜好的甜點伴手禮。

▎VANISTA

首先要推薦的，是能夠盡情品味稀有大溪地香草魅力的香草甜點專賣店「VANISTA」，目前全日本只有池袋西武百貨設有常設櫃位。店內甜點中使用的大溪地香草，產量不到全球香草總產量的1%，相當稀有。

最先吸引我們目光的，就是這款超人氣「香草夾心餅乾（バニラサンドクッキー）」。酥脆的餅乾，夾入以大溪地產香草（大溪地產香草占其中香草總量的61%）與宮古島雪鹽製成的香草巧克力。大溪地產香草帶來有如花朵與果實般的迷人香氣，搭配鹹味柔和、又帶有獨特甘甜滋味的宮古島雪鹽，交織出豐富而有層次的風味。輕輕咬下，餅乾便在嘴裡酥鬆化開，馥郁的香草氣息隨之充滿口腔，留下悠長餘韻，是VANISTA相當具代表性的一款商品。

其他值得一試的甜點，還有外型如花朵般精緻可愛的「香草小花餅乾（バニラフルール）」，以及層次豐富的「香草蛋糕（バニラケーキ）」。香草蛋糕以大溪地產香草與草飼奶油（草飼奶油占其中奶油總量的90%）烘烤而成的香草杏仁蛋糕為基底，疊上濃郁滑順的香草甘納許與輕盈香草慕斯，最後淋上香草鏡面淋醬，每一口都能嚐到層層交織的迷人香草風味。

※ 各項商品的販售時間可能有所不同

▎TOKYO TULIP ROSE

「TOKYO TULIP ROSE」是一個以「充滿奶油與起司香氣的花店」為概念誕生的甜點品牌，目前在東京共有4家分店，其中一家就位於池袋西武百貨。

經典品項「TULIP ROSE 奶油＆起司（チューリップローズ バター＆チーズ）」，以一片片花瓣造型的酥脆貓舌餅拼成鬱金香，中心則盛開著玫瑰造型的奶油霜，精緻可愛的外型非常適合當作日本旅遊的伴手禮。

散發奶油與起司香氣的酥脆花瓣，搭配有著生巧克力般細緻口感的巧克力奶油霜，品牌更以「在香酥的鬱金香中，綻放一朵入口即化的玫瑰」這句充滿想像空間的話語，來形容這款甜點的獨特滋味。

▎AUDREY

第3家要介紹的，是以草莓為主打的西式甜點品牌「AUDREY」。招牌人氣草莓甜點「GLACIA（グレイシア）」，外型就像小巧可愛的花束，不只外表吸睛，美味的滋味也深受許多人喜愛。吃之前建議冰過會更加美味喔！

口味共有2種，分別是甜味柔和的牛奶口味，以及帶有微苦可可香氣的巧克力口味。

另一款推薦蝴蝶結造型的費南雪「AUDREY BUTTER」，一口咬下，就能品嚐到發酵奶油的濃郁香氣與杏仁的醇厚滋味。包裝上還畫有提著草莓籃的少女，從甜點本身到外盒都讓人少女心爆發！推薦給想找一份特別日本伴手禮的你。不過要注意，這款點心為平日限定販售，記得看好時間前往，以免撲空。

▎砂糖奶油樹 SUGAR BUTTER TREE

最後要介紹的甜點則是「砂糖奶油樹 SUGAR BUTTER TREE」。品牌代表性的長方形夾心餅乾，有著豐富的穀物香氣與酥脆口感，中間夾入滑順的白巧克力，一口咬下，就能享受酥香與甜味交織的雙重滋味。

品牌史上首次推出如生甜點般柔滑口感的「PÂTISSERIE SUGAR BUTTER TREE（パティスリーシュガーバターの木 生バターサンド）」，每盒5入，需冷藏保存。內餡使用砂糖奶油樹特製的香醇白巧克力，加入發酵奶油與100%北海道生乳製成的鮮奶油，調製出濃郁滑順的口感。一口咬下，濃厚的滋味隨之充滿整個口腔，能細細感受到奶油與鮮奶油交織出的豐富香氣。

除了上述介紹的甜點櫃位，池袋西武百貨內還有許多受歡迎的甜點品牌，像是「GATEAU FESTA HARADA」、以招牌雪茄蛋捲聞名的「YOKU MOKU」，以及長崎代表性傳統菓子品牌之一「福砂屋」等。不需要跑遍多家店舖，在這裡就能一次比較、挑選各式各樣的日本甜點，喜歡甜食的話，來這裡逛上一圈，肯定會滿載而歸！

1F｜香氛推薦 尋找你的命定香氣

在B1挑完讓人賞心悅目的甜點後，就讓我們繼續往樓上逛。池袋西武百貨1樓集結了各式各樣的香氛品牌。

▎Officine Universelle Buly

首先來到「Officine Universelle Buly（簡稱BULY）」櫃位，這是一個於1803年創立於巴黎的品牌。

說到BULY最具代表性的人氣商品，當然少不了無酒精香水（水性香水）。不同於一般以酒精為基底的香水，BULY以水作為香水基底，因此香氣更加清澈細緻，同時也能減少對肌膚的刺激。充滿復古氣息的包裝設計同樣令人著迷，其中白色瓶身搭配閃耀金色細節的經典系列，香氣靈感取自「旅途中所見的景色與記憶」，很適合作為旅行伴手禮送給親友。

除了香水之外，BULY也有販售身體油、身體乳、香皂、護唇膏，以及髮梳、刷子等各式美容用品。櫃位還提供特別的刻印服務，為禮物增添一份獨一無二的專屬意義。

▎DIPTYQUE

接著是1961年誕生於巴黎左岸的法國香氛品牌「DIPTYQUE」。品牌由畫家、舞台設計師與室內設計師3人共同創立，因此從品牌誕生之初，便深深融入了濃厚的藝術基因。

DIPTYQUE的香水系列中，白色與黑色標籤分別代表不同的香水濃度，白標為淡香水（EDT），黑標則為淡香精（EDP）。其中，「杜桑（Do Son）」的創作靈感來自創辦人童年時期在越南海邊度過的回憶，以及記憶中的晚香玉。彷彿隨著海風吹來的晚香玉，交織茉莉與橙花香氣，營造出豐富而迷人的香氛層次。

除了香水之外，另一款值得關注的商品就是香氛蠟燭。其中，融合小荳蔻、紫羅蘭葉與香草氣息的款式，靈感來自莫內的《睡蓮》系列作品，讓人能在日常生活中透過香氣，感受畫作中的藝術意境。

▎JO MALONE LONDON

「JO MALONE LONDON」以簡約優雅的香氣，以及能將不同香味自由疊擦、創造專屬個人香氣的「香氛糅合」聞名。例如，將能聯想到大海與森林的兩種不同味道搭配在一起，會交織出什麼樣的獨特香氣呢？光是想像就讓人忍不住想親自試試！

櫃位除了販售香水，還有「紅玫瑰（Red Roses）」、「青檸羅勒與柑橘（Lime Basil & Mandarin）」等人氣香氛蠟燭，以及身體乳液、護手霜、沐浴＆洗手乳等豐富的身體保養系列。

從外出時使用的香水到日常身體保養，都能讓自己喜歡的香氣隨時相伴，這正是JO MALONE LONDON的迷人之處。

3F｜人氣日本彩妝推薦

逛完充滿迷人香氣的1樓，接著來到3樓。這裡集結了多個日本代表性的彩妝品牌，喜歡日本美妝的話，千萬別忽略這樓。

▎ADDICTION

首先要介紹的是KOSÉ集團旗下的彩妝師品牌「ADDICTION」。品牌從底妝、彩妝到指甲油等品項都相當豐富，其中又以能自由搭配、組合出不同妝容的單色眼影廣為人知。近年推出的彩妝商品更著重在保養成分的添加。

不愧是出自專業彩妝領域的品牌，光是粉底就擁有相當豐富的色號選擇。只需少量就有很好的延展性，不論使用手指或刷具，都能均勻推開，打造自然服貼的妝感。

另外值得關注的，還有2026年8月7日推出的「Confident Matte Lip」唇釉。其中色號「004 Preppy Rose」能自然提亮整體氣色，微霧面的質感自然又好駕馭，無論搭配什麼樣的日常妝容都很合適，是一款很值得放進隨身化妝包裡的唇彩。

▎SUQQU

接著來到「SUQQU」櫃位。首先值得關注的，就是今年2月改版上市的「晶采艷澤粉底液e（SUQQU ザ リクイド ファンデーション e）」，以打造品牌史上頂級光澤感的底妝為目標，主打極致滑順的質地與亮澤妝效。粉底能均勻延展並服貼於肌膚，同時自然修飾毛孔，感興趣的話，不妨到櫃上親自試用看看喔！

「絕緻艷澤妝前乳（ザ プライマー）」添加蘆薈葉、櫻花葉、山茶花籽等14種日本國產植物萃取成分，著重保濕與光澤感；「晶采防曬日霜（プロテクティング デイ クリーム）」則兼具高效防曬與保養感，擁有如乳霜般滑順、好延展的質地。

除了上述介紹的品牌之外，這裡還集結了est、IPSA、NARS、POLA、RMK等眾多人氣品牌。就趁這個機會，把一直想嘗試的商品都實際試用看看，同時比較各品牌的特色，慢慢尋找最適合自己的美妝好物吧！

4F｜逛街小憩一下 到咖啡廳享受午茶時光

▎Le Café BENOIT NIHANT

逛街逛得心滿意足後，就到咖啡廳稍微休息一下，邊享受午茶時光。「Le Café BENOIT NIHANT」是比利時知名巧克力品牌「BENOIT NIHANT」在日本開設的首間咖啡沙龍。

店內準備了多款只有在池袋西武百貨才能品嚐到的限定餐點。其中，使用口感輕盈的泡芙外皮搭配豐富餡料製成的「鹹味閃電泡芙」，更是店內的招牌餐點。目前共有煙燻鮭魚，以及生火腿＆雙重起司兩種口味。此外，品牌代表性的生巧克力蛋糕也相當值得一試。

超人氣的餐點有可能在傍晚前就售罄，如果有特別想吃的品項，建議提早前往，以免到了現場撲空喔！

結帳前一定要知道的免稅櫃台資訊

免稅櫃檯位於別館2樓。辦理免稅時，會從退稅金額中扣除1.55%的手續費，這點跟許多日本百貨是一樣的。

另外，免稅櫃檯入口附近還備有東京觀光相關資料，辦完免稅手續後不妨參考看看，或許能為接下來的東京旅遊提供些靈感。

東京購物推薦｜池袋西武百貨美食、彩妝一次逛

從光是看著就讓人心情愉悅、集結各式甜點的B1，到能邂逅迷人香氣的1F香氛樓層，以及可以一次比較各大美妝品牌的3F，逛累了還能到4F咖啡廳稍作休息、享用美食。下次來東京旅遊，如果想盡情享受購物樂趣，同時挖掘更多讓人心動的好物，就把池袋西武百貨排進行程吧！從購物、美食到休息，在這裡都能一次滿足。

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