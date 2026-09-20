「東京鐵塔萬聖節」2026登場！光雕秀時間、門票、地點一次看

秋季前往東京又有新夜景可以收進行程！東京鐵塔2026年萬聖節限定活動登場，自9月11日至10月31日在主甲板推出「城市之光幻想曲～2026萬聖節派對～」，將東京夜景與投影光雕結合，從秋日景色一路變身成南瓜、女巫與蝙蝠登場的萬聖節奇幻世界。近期安排東京自由行的旅客，不妨將東京鐵塔排進傍晚至晚間行程，一次收服東京夜景與季節限定光影。

東京鐵塔萬聖光雕秀 秋景變身萬聖節奇幻世界

「城市之光幻想曲～2026萬聖節派對～」設於東京鐵塔主甲板2樓北側，展演運用投影技術搭配觀景窗外的真實東京市景。演出一開始先以秋季氛圍揭開序幕，落葉飄落、秋蟲鳴唱與芒草搖曳等畫面，搭配夜色中的東京街景，營造出帶有秋日時節感的高空夜景。

圖／取自東京鐵塔官網

隨著演出進入萬聖節篇章，南瓜燈、女巫、蝙蝠等經典元素陸續現身，投影畫面搭配立體環繞音效，讓原本以欣賞城市景色為主的展望空間，多了一場沉浸式聲光體驗。尤其夜間從東京鐵塔往外眺望，再搭配窗面上的光影變化，也成為秋季東京旅遊期間適合拍照、打卡的限定場景。

9月23日前還有動畫聯名 劍術場景登上東京夜景

除了萬聖節主題光雕，東京鐵塔即日起至9月23日還推出動畫聯名演出，攜手全手繪2D動畫《隻狼：不敗》打造限定光影內容。旅客在同一展區內，除了可以看到萬聖節投影，也能欣賞動畫中的劍術對決與動作場面投射在觀景窗上的畫面，與窗外東京夜景形成特殊的視覺效果。

圖／取自東京鐵塔官網

對喜歡動畫作品、期間限定活動或想找東京特色夜景景點的旅客來說，9月23日前造訪還能一次遇上兩種不同主題的投影演出。

圖／取自東京鐵塔官網

旅客規劃行程時，可以把東京鐵塔安排在日落前後，先從展望台欣賞東京市景，入夜後再等待光雕演出開始。若搭配六本木、麻布台或芝公園一帶的景點，也能串成東京港區的秋季夜遊路線。

東京鐵塔本身就是東京經典地標，搭上秋季限定萬聖節光影後，從白天到夜晚都有不同玩法。尤其9月23日前還有動畫聯名內容，想捕捉期間限定畫面的旅客，可把握活動期間前往。

東京鐵塔萬聖光雕秀2026活動資訊

活動名稱：「城市之光幻想曲～2026萬聖節派對～」

活動日期：2026年9月11日至10月31日

活動地點：東京鐵塔主甲板2樓北側

投影時間：每日18:00至22:50；10月3日起提前至17:30開始

動畫聯名：《隻狼：不敗》特別演出至2026年9月23日

門票：無須另外購買光雕活動門票，持東京鐵塔一般展望台門票即可入場

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