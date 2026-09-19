動漫、美食、購物一次滿足！去東京絕不能錯過的「池袋-全方位購物天堂」

【FunTime小編群】池袋與新宿、涉谷合稱為副都心，血拼購物、吃喝玩樂都相當齊全。池袋的交通也十分便利，JR、市地鐵都能搭乘，各種人氣美食也不輸新宿、涉谷，是全方位的購物天堂呢！這次FunTime小編就來推薦幾個好玩景點和好吃的美食吧！

陽光60瞭望台 TENBOU-PARK。

池袋景點推薦

陽光城市水族館

陽光城市水族館。

位在大樓頂樓的陽光城市水族館，是池袋景點有名的人氣景點，水族館規模不大，但仍舊可以感受到室內水族館所沒有的開放娛樂感，有海獅、企鵝、塘鵝和水瀨等多種可愛水棲動物，還有動物表演可以近距離餵食，夏季晚上也有開放，特色照明再加上魚群們在透明的水族箱裡成群游水，非常有氣氛呢！

地址：170-8630 Tokyo, Toshima City, Higashiikebukuro, 3 Chome−1, Top floor

交通：JR池袋站步行約8分鐘

開放時間：春季／夏季9:00-20:00、秋季／冬季9:30-18:00（每日時間不同，確切營業時間請至官網查詢）

門票：成人2,600日圓~3,200日圓、孩童1,300日圓、幼兒800日圓（門票會根據季節變化，出發前請至官網查詢）

鬼子母神堂

鬼子母神堂。

鬼子母神堂已有幾百年的歷史，供俸著守護寶寶的女神–鬼子母神，主要掌管安胎和育兒，是被國家指定的重要文化財，特別的是，這裡每個月都會舉辦一次不同主題的鬼子母神市集，附近巷內更有許多特色咖啡廳及小店等，非常受到年輕人的歡迎喔～

地址：3 Chome-15-20 Zoshigaya, Toshima City, Tokyo 171-0032

交通：JR池袋站步行約9分鐘

開放時間：06:30-17:00

池袋購物推薦

太陽城 Sushine City

太陽城 Sushine City。

來池袋逛街的人，大多會把重點放在「太陽城（Sunshine City）」。這裡集結了水族館、室內樂園、瞭望台等多種娛樂設施，還有大小朋友都愛的蠟筆小新專賣店、寶可夢專賣店、Disney Store、橡子共和國，如果想一次逛到多種人氣卡通角色商品，推薦一定要到Kiddy Land逛逛。此外，也擁有各大潮流品牌與美食餐廳，無論是追求日系時尚還是挖寶選物，通通能找到滿意的戰利品，簡直可以在這裡待上一整天！

地址：東京都豊島區東池袋3-1

交通：JR池袋站步行約8分鐘

開放時間：10:00-20:00

精靈寶可夢中心 Pokémon Centre Mega Tokyo

精靈寶可夢中心 Pokémon Centre Mega Tokyo。

來到池袋，還有一個絕對不能錯過的景點，就是精靈寶可夢的旗艦店啦，寶可夢可說是大人小孩都為之瘋狂的經典卡通，所以來到池袋一定要來朝聖一下！這裡的寶可夢中心主要分成兩個區域，分別為Pokémon Center和Pokémon Store，前者為商品專賣店，裡面有販售許多角色周邊商品；後者則是販售造型甜點小品，喜歡寶可夢的朋友，千萬別錯過了！

地址：170-6002 Tokyo, Toshima City, Higashiikebukuro, 3 Chome−1−2, 2F

交通：JR池袋站步行約5分鐘

開放時間：10:00-20:00

Animate池袋本店

Animate池袋本店。

池袋真的是除了秋葉原以外的另一個動漫天堂，如果你有在關注動漫專賣店，一定會知道這間在日本開了100間連鎖店的「Animate」，總部就是在池袋的這一間。總共有9層樓，1-7樓都是各種動漫周邊商品，8、9樓則是會舉辦動漫相關的限定活動，不管是新番話題還是經典作品，這裡通通都追得到，動漫迷來這邊可要小心荷包啦～

地址：東京都豐島區東池袋1-20-7

交通：JR池袋站東口步行約5分鐘

開放時間：10:00-21:00

池袋美食推薦

ひもかわ桐生

ひもかわ桐生。

「ひもかわ桐生」的烏龍麵完全顛覆了對傳統烏龍麵的想像，最大特色就是它那超寬的烏龍麵條，滑順又Q彈！可以依照喜好選擇冷湯、熱湯或沾麵的吃法，醬汁搭配檸檬，酸香開胃、清爽不膩口，炎炎夏日來上一碗超級滿足！推薦再多點一份天婦羅增添餐點的豐富度，拍起來也特別好看！

地址：東京都豊島區南池袋3-18-35 橋本莊101

交通：地鐵池袋站步行約5分鐘

開放時間：11:00-15:30；18:00-21:00

無敵家拉麵

無敵家拉麵。

如果你是喜歡濃郁豚骨湯頭的人，推薦來到池袋可以去吃無敵家拉麵，店內有中文菜單，非常觀光客友善。濃郁的豚骨湯頭配上厚嫩的叉燒、Q彈麵體，身為偏好重口味的人，一吃下去真的完全直中小編的心～更棒的是，無敵家營業到凌晨4點，就算逛街逛太晚，或是夜深人靜時嘴饞想來碗熱呼呼的拉麵，也可以來這裡療癒一下味蕾。

地址：東京都豊島區南池袋1-17-1 崎本ビル

交通：JR池袋站步行約5分鐘

開放時間：10:30-04:00

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