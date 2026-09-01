日本高爾夫用品哪裡買？東京上野新品＆二手高爾夫球桿高CP值推薦

想在日本購買高爾夫用品，不妨到東京上野的「二木高爾夫」逛逛吧！從最新高爾夫球桿到品況良好的二手球桿，各式商品一應俱全。本文將帶大家深入認識這間高爾夫愛好者不可錯過的專賣店，介紹新品與二手商品的特色與挑選重點，以及店內值得關注的高爾夫用品。

為什麼會想在日本買高爾夫用品？

高爾夫是長年深受世界各地人們喜愛的運動之一。過去，高爾夫或許給人一種「價格昂貴、只有少數人才能享受」的印象，但近年來，開始接觸高爾夫的人有增加的趨勢，逐漸成為更加貼近日常的運動選擇。

對台灣的高爾夫球友來說，日本一直是相當受歡迎的高爾夫用品購物地之一。除了優良的商品品質，品牌與款式選擇也相當豐富，從最新型號到品況良好的二手用品應有盡有，讓人有機會以更實惠的價格入手心儀的高爾夫裝備。因此，到日本購買高爾夫用品也成為許多球友旅日時會特地安排的行程之一，有的甚至會專程安排一趟日本之旅，就為了打高爾夫。

如果想在日本選購高爾夫用品，那麼一定要逛逛擁有超過50年歷史的日本老字號高爾夫用品專賣店「二木高爾夫」。除了各式新品之外，店內也備有豐富的二手球具，不論是平時經常打高爾夫的資深球友，還是剛入門的新手，都能依照自己的需求與預算找到適合的選擇。

二木高爾夫位於東京上野的人氣購物熱點「阿美橫町」，這裡共有兩間各具特色的店舖，分別是以新品為主的「本店」，以及集結眾多品況良好、價格實惠的二手高爾夫用具「中古店」。兩間店距離相當近，可依照自己的需求與預算前往選購。

本篇將帶大家認識這兩間店舖的特色，如果正在計畫到日本購買高爾夫用品，不妨參考看看！

新品高爾夫用品就到二木高爾夫阿美橫本店逛

首先來到「二木高爾夫 阿美橫本店」，從JR御徒町站步行僅約1分鐘即可抵達，交通十分便利。就位在唐吉訶德正對面，位置相當好找，即使第一次造訪也不用擔心迷路。

店鋪共2層樓，1樓陳列了從日本到海外各式高爾夫球桿品牌；2樓則集結高爾夫服飾、球鞋、球袋等豐富用品，打球所需的各種裝備幾乎都能在這裡一次購齊。

接下來，就一起看看各樓層有哪些不容錯過的高爾夫用品吧！

二木高爾夫 阿美橫本店（二木ゴルフ アメ横本店）

地址： 〒110-0005 東京都台東区上野6-4-6

營業時間：10:30～19:30

官方網站

二木高爾夫商品推薦

▎HONMA 本間

首先要介紹的是日本代表性高爾夫品牌「HONMA GOLF」。品牌將日本引以為傲的職人工藝與最新製造技術相結合，打造出高品質的高爾夫用品，細膩講究的製作工藝正是其魅力所在。

其中，經典人氣系列「BERES」深受眾多高爾夫球友喜愛。系列球桿由品牌自行研發，以提升擊球距離、方向穩定性與揮桿流暢度為設計重點，並透過減少擊球時的震動，帶來更加舒適的擊球手感，是HONMA旗下極具代表性的頂級系列之一。

▎PING

另外推薦的是長年深受全球高爾夫球友喜愛、來自美國的高爾夫品牌「PING」。

最新推出的「PING SCOTTSDALE TEC」採用槌型推桿桿頭設計，根據店內工作人員介紹，這個系列最大的特色就是桿頭具有出色的穩定性。推桿時桿面較不容易產生扭轉或旋轉，相較於一般推桿，更容易掌握擊球方向。即使沒有準確擊中甜蜜點，也較容易維持穩定的揮桿軌跡，特別推薦給想提升推桿穩定度與擊球一致性的球友。

▎PRGR

根據店內工作人員介紹，「PRGR（Pro Gear）」是相當推薦給揮桿速度較慢的球友的品牌。旗下擁有多款著重揮桿流暢度的系列，即使不需要花費太多力氣，也能幫助提升桿頭速度與擊球距離，因此深受想找一款輕鬆好上手球桿的球友喜愛，尤其在熟齡球友之間相當受到歡迎。

▎XXIO

XXIO是日本具代表性的人氣高爾夫品牌之一，尤其深受業餘球友喜愛。除了球桿輕、容易揮動之外，還提供多種不同硬度的桿身選擇，方便依照自己的揮桿習慣找到適合的選擇。此外，品牌也推出專為女性球友設計的「XXIO Ladies」系列。

2026年7月25日更推出採用清新薄荷綠配色的限定款「XXIO 14 Ladies Teal Mint」。從高爾夫球桿到球袋皆採用一致的設計風格，並融入目前在Z世代中相當受歡迎的薄荷綠色調，打造出充滿潮流感的特別款式。喜歡跟隨流行，又重視高爾夫裝備造型的球友，不妨特別留意！

▎ONOFF

說到高爾夫球桿，許多人可能會先想到黑色、銀色等較為低調的配色，而「ONOFF」則打破了這樣的既定印象。

ONOFF的球桿不只容易上手，在業餘球友之間也頗受歡迎，桿身充滿個性的繽紛配色更是該品牌的一大特色。此外，握把顏色也能依照個人喜好挑選，推薦給想展現個人風格、打造專屬愛用桿的球友。

本店1樓除了高爾夫球桿之外，也販售各式各樣的高爾夫球。球身圖案款式相當豐富，從日本壽司、人氣三麗鷗角色，到日本知名高爾夫球手等設計應有盡有。

另外，球桿套也有多種造型與設計可供挑選，不論買來自己使用，或是作為送給高爾夫愛好者的日本伴手禮都非常適合。

▎其他高爾夫用品購物推薦

在1樓挑選完喜歡的高爾夫球桿後，接著就來到2樓。這層集結了豐富的高爾夫用品與配件，包括高爾夫球鞋、球袋，以及下場打球時穿著的服飾等，各種打球所需的裝備都能一次挑選。

Coreforce Loop一般款 / Coreforce Loop北斗神拳聯名款

此外，店內也有販售專為運動人士打造的配件「Coreforce Loop」。這是一款據說有助於調整身體平衡、維持穩定姿勢的手環，即使不打高爾夫的日子，也能作為日常配件佩戴。JAPANKURU團隊也實際試戴了一下，似乎感受到了佩戴前後的微妙差異！至於真實感受如何，還是親自體驗最準確，有興趣的話不妨到店試戴看看。

手環目前推出了與人氣動漫《北斗神拳》合作的聯名款。無論是手環本體還是外包裝，都融入作品中的角色元素，對喜愛經典動漫的粉絲來說，也是相當值得關注的特別商品。

如果近期沒有前往日本的計畫，或是回國後才突然感嘆「早知道應該多買一些！」也可以透過二木高爾夫的官方線上商店選購。店舖提供海外配送服務，即使無法親自到店，也能透過網站輕鬆瀏覽各式商品，挑選自己喜歡的高爾夫用品。

二手高爾夫用品接著逛！步行約2分鐘到中古店挖寶

如果還沒決定好要購買哪一款商品，或是想多比較一下價格，推薦前往距離二木高爾夫阿美橫本店步行僅約1～2分鐘的「二木高爾夫中古中心 阿美橫店」逛逛，這裡同樣擁有相當豐富的商品選擇。

店內空間雖然不算特別寬敞，卻陳列了大量人氣二手高爾夫球桿品牌。除了熱門款式之外，也有機會找到已經停產、在一般店舖較難入手的型號，包括TaylorMade、Callaway、PING、XXIO、MAJESTY、HONMA等眾多品牌，都能在這裡一次比較、挑選。

店內商品依照品牌、球桿種類及價格區間清楚分類，無論是剛入門的新手，還是經驗豐富的球友，都能輕鬆比較不同商品，慢慢挑選適合自己的球桿。

逛二手高爾夫用品店的一大樂趣，就在於「挖寶」的期待感。由於店內商品隨時都在更新，每次造訪都有機會遇到品況良好的高爾夫球桿、稀有款式，甚至是尋找已久的夢幻逸品。也因此，從新手到資深球友，不少人每次來到阿美橫町，都會順道進中古店逛逛，看看這次又能挖到哪些意想不到的好貨。

有些人或許會對「二手商品」的品質有所顧慮，不過二木高爾夫的二手商品都會經過仔細檢查後再上架販售，因此可以放心地選購。此外，商品也會依照不同品況分類並清楚標示，讓消費者能以更實惠的價格買到品況良好的高爾夫球桿。

想入手高CP值的高爾夫用品，二木高爾夫中古中心 阿美橫店的商品或許是你最好的選擇。

另外一個不能錯過的亮點，就是店內設有推桿練習區與試打空間。購買前可以實際拿起球桿試打，確認是否符合自己的揮桿習慣與打球風格。親自體驗、比較後，也能讓整個購物體驗更加安心。

試打空間使用注意事項

・使用前請先告知店內工作人員

・每人最多可試打2支球桿，使用時間最長10分鐘

二木高爾夫中古中心 阿美橫店（二木ゴルフ中古センター アメ横店）

地址： 〒110-0005 東京都台東区上野４丁目６−１

營業時間：10:30~19:30

官方網站

在上野阿美橫町享受更多伴手禮購物樂趣

既然來到上野阿美橫町，買完高爾夫用品就走實在太可惜！周邊聚集了各式餐廳、咖啡廳、伴手禮店與商店，可以放慢腳步好好享受逛街購物的樂趣。從日本零食、美妝、藥品到生活雜貨應有盡有，不只是高爾夫愛好者，即使不打高爾夫，也能在這裡逛上一整天。

盡情享受購物樂趣後，如果想稍微轉換一下心情，推薦順道到附近的上野公園走走。這座位於東京都心的大型公園，不僅適合散步、放鬆，收藏眾多日本珍貴文化財與藝術品的「東京國立博物館」也坐落於此。對日本歷史與文化感興趣的旅客，不妨一併安排造訪。

到上野二木高爾夫挑選適合自己的高爾夫用品

日本一直是深受台灣高爾夫愛好者喜愛的旅遊地之一，不僅高爾夫用品選擇相當豐富，也有機會以實惠的價格入手心儀的商品。此外，外國旅客購物時還可享有免稅優惠，讓旅日選購高爾夫用品更加划算。

下次有機會到日本旅行時，不妨到二木高爾夫逛逛，從豐富的商品中挑選適合自己的高爾夫球桿與用品，把心儀的裝備統統一起帶回家！

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