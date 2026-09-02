東京秋冬自由行-下篇｜燈光秀、溫泉、夜景，東京行程推薦

如果正在規劃 2026 東京冬天自由行，10月到12月正好橫跨紅葉、銀杏、秋冬限定活動、冬季燈光秀與溫泉季節；從東京市區一路玩到近郊，不論親子、長輩同行或第一次東京自由行，都有不少適合安排的冬季玩法。

白天可能還在銀杏大道上追最後一波金黃，下午氣溫一掉，你已經開始懷疑自己為什麼只穿那件「台灣冬天很夠用」的外套；等到晚上，丸之內、六本木、東京車站周邊一亮燈，又會突然覺得：好啦，冷一點好像也值得。

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●東京秋冬限定活動｜10～12月祭典、展覽＆季節活動推薦

10 月的東京還有秋季祭典與戶外活動，11 月迎來紅葉、銀杏與傳統祭典，進入 12 月後則逐漸轉為聖誕與冬季燈飾主場。安排東京自由行時，不妨除了固定景點之外，也留點時間給一年只有一次的限定活動。

① ARTE TOKYO 2026｜東京國際文化藝術祭

2026 年全新登場的大型城市文化藝術祭，以東京多個熱門街區為舞台，串聯藝術、表演、音樂、燈光與娛樂活動。活動時間橫跨近三個月，原本安排澀谷、丸之內或台場等地，也有機會順遊期間限定企劃。

* 日期：2026/10/10～12/31

* 地點：臨海地區、日比谷／丸之內、代代木／澀谷等

* 特色：2026 年全新城市型文化藝術祭

東京國際文化藝術祭-圖片來源：アルテ・トーキョ

② 第39屆東京國際電影節｜Tokyo International Film Festival

日本最具代表性的國際電影節之一，2026 年主要會場集中在日比谷、有樂町、丸之內及銀座一帶。即使沒有安排電影場次，也能搭配銀座、東京車站與丸之內行程，感受期間限定的電影節氣氛。

* 日期：2026/10/26～11/4

* 地點：日比谷、有樂町、丸之內、銀座等

* 特色：國際電影、影人活動、期間限定電影節企劃

第39屆東京國際電影節-圖片來源：官網

③ 六本木藝術之夜 2026｜Roppongi Art Night

東京代表性大型藝術祭，以六本木整個街區為舞台，串聯六本木 Hills、森美術館、Tokyo Midtown、國立新美術館等場域。2026 年更睽違 3 年恢復通宵舉辦，可以一路從傍晚看藝術看到隔天清晨。

* 日期：2026/10/31～11/1

* 地點：六本木 Hills、森美術館、Tokyo Midtown、國立新美術館等

* 特色：大型裝置藝術、影像、現場表演與夜間藝術活動

(六本木藝術之夜 2026-圖片來源：官網)

④淺草鷲神社「酉之市」｜東京傳統秋季祭典

想體驗更有江戶氣息的東京，11 月別錯過淺草鷲神社「酉之市」。2026 年共有兩次舉辦日，現場最具代表性的就是象徵招福、開運與生意興隆的華麗熊手，也是東京相當具代表性的傳統秋季祭典。

* 日期：2026/11/7、11/19

* 地點：淺草鷲神社

* 特色：傳統祭典、開運熊手、江戶庶民文化

淺草鷲神社「酉之市」-圖片來源：Live Japan Perfect Guide

⑤ 東京迪士尼、迪士尼海洋｜Disney Christmas

2026 年迪士尼聖誕季正好遇上東京迪士尼海洋 25 週年「Sparkling Jubilee」，一次可以感受週年慶與聖誕限定氣氛。聖誕期間的完整表演、餐飲及限定商品內容，仍以官方最新公告為準。

* 日期：2026/11/11～12/25

* 特色：Disney Christmas＋東京迪士尼海洋 25 週年限定活動

圖片來源：TOKYO DISNEY ©Disney

※活動提醒：以上活動日期及內容依目前官方公告整理，實際舉辦時間、交通管制、票價及入場方式仍可能調整，出發前建議再次確認各活動官方網站最新資訊。

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●東京冬季燈光秀推薦｜丸之內、六本木等人氣點燈一次看

如果秋天的東京靠楓葉撐場，冬天就是直接把整座城市插上電。

每年約從 11 月開始，丸之內、六本木等熱門區域陸續進入冬季點燈季，部分活動甚至一路延續到隔年春天。除了東京都內，也可以把行程延伸至讀賣樂園、相模湖等東京近郊大型燈飾景點，一次收集冬季限定夜景。

① 丸之內燈光秀｜Marunouchi Illumination

* 活動日期：2026–2027 年度尚待官方公布；上一季為 2025/11/13～2026/2/15

* 特色：東京冬季最經典的燈飾活動之一，以香檳金色燈光點亮丸之內仲通一帶。最大優勢是鄰近東京車站，可以一次安排東京車站夜景、丸之內逛街與冬季燈海。

丸之內燈光秀-圖片來源：JAPAN FOOD GUIDE

② 讀賣樂園｜Jewellumination 寶石燈飾

* 活動日期：2026/10/29 起

* 特色：東京近郊代表性大型冬季燈飾，以寶石色彩為靈感打造大規模 LED 燈海。2026–2027 年以「LIGHT is LOVE」為主題、「Growing Light」為副題，並規劃大型噴泉秀與多處燈飾展區。

(讀賣樂園/圖片來源：讀賣樂園官網)

③ 姆明谷主題樂園｜姆明谷的聖誕節 2026

* 活動日期：2026/10/31～12/25

* 特色：位於埼玉縣飯能市，以《姆明》故事中的聖誕情節為主題，搭配北歐童話風格的園區裝飾與限定活動；鄰近 Metsä Village 同期也有北歐聖誕企劃，適合安排東京近郊一日遊。

(2025姆明谷主題樂園的聖誕節 參考-圖片來源：官網)

④ 六本木 Hills｜櫸坂冬季點燈

* 活動日期：預計 2026 年 11 月上旬～2027/2/14

* 特色：東京冬季代表性燈飾景點，櫸坂大道每年亮起大規模燈海，最大看點是能將璀璨燈飾與東京鐵塔一起收入視野，也是六本木相當經典的冬季夜景。

(六本木 Hills｜櫸坂冬季點燈 -圖片來源：MATCHA)

⑤ 相模湖 MORI MORI｜相模湖 Illumillion

* 活動日期：2026/11/14～2027/5/9

* 特色：位於神奈川縣相模原市，是關東最大級冬季燈光活動之一，以約 600 萬顆燈飾結合山坡、森林及遊樂設施打造大面積燈海。2026 年另推出與日本人氣創作者「可哀想に！」合作的主題燈飾。

(相模湖 MORI MORI燈光秀-圖片來源：FUJIKYUKO CO.,LTD & SAGAMIKO RESORT.)

⑥ 東京 Midtown｜MIDTOWN CHRISTMAS 2026

* 活動日期：2026/11/26～12/25

* 特色：六本木冬季代表性聖誕活動之一，透過燈飾、聖誕裝置與期間限定企劃打造冬季街景。可與六本木 Hills、櫸坂冬季點燈一起安排，串成完整的六本木聖誕夜遊路線。

(東京 Midtown｜MIDTOWN CHRISTMAS-圖片來源：Japan Cheapo)

※以上活動日期及內容依目前官方公告或先前資訊整理， 實際舉辦時間、活動內容可能因營運或其他因素調整，出發前建議再次確認各樂園官方網站最新資訊。

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●東京秋冬泡湯去哪？東京都內及近郊溫泉推薦

東京冬天自由行想安排泡湯，可以留在東京都內，也能把行程延伸到川越、箱根、草津等近郊，從半日泡湯到溫泉小旅行都很好安排。

① 東京豐洲 萬葉俱樂部｜豐洲「千客萬來」泡湯去

* 地點：東京都江東區豐洲「千客萬來」

* 特色：位於豐洲「千客萬來」內的大型溫泉設施，將箱根、湯河原溫泉運送至東京，設有大型浴場、露天風呂與展望足湯，可一次安排美食、逛街與泡湯。

(豐洲千客萬來-圖片來源：Bring-You)

② 前野原溫泉 さやの湯処｜東京市區天然溫泉

* 地點：東京都板橋區

* 特色：以天然溫泉、源泉掛流與日式庭園為特色，不用離開東京都內也能享受較傳統的日式泡湯體驗。

前野原溫泉 さやの湯處-圖片來源：ACA TRAVE

③ 川越溫泉｜小江戶散策＋泡湯

* 地點：埼玉縣川越市

* 特色：適合把小江戶川越老街、藏造街道、時之鐘與溫泉排在同一天，從東京出發即可安排一日遊。

川越溫泉｜小江戶-圖片來源：好運日本行good Luck Trip

④ 箱根湯本溫泉｜東京近郊經典溫泉鄉

* 地點：神奈川縣箱根町

* 特色：溫泉旅館與日歸溫泉選擇多，可串聯蘆之湖、大涌谷、箱根神社，也是東京包車相當適合安排的近郊路線。

(箱根湯本溫泉-圖片來源：The Gate)

⑤ 草津溫泉｜冬季溫泉旅行首選

* 地點：群馬縣草津町

* 特色：日本知名溫泉鄉，以湯畑、自然湧出的高溫泉水與溫泉街景聞名；冬季遇上雪景時更有氣氛，適合安排一日遊或兩天一夜。

(草津溫泉-圖片來源：好運日本行good Luck Trip)

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●東京秋冬夜景推薦｜展望台、城市夜景＆季節限定夜間玩法

東京冬天其實很適合看夜景。官方冬季旅遊指南也指出，冬季空氣乾燥、降雨相對少，晴朗時能見度較佳，是登上展望台欣賞城市景觀的好季節。

① SHIBUYA SKY｜澀谷最有臨場感的城市夜景

SHIBUYA SKY最大的魅力，是視野和城市距離很近。

如果時間允許，推薦預約日落前約30～60分鐘入場，一次看到白天、夕陽與夜景。不過戶外區域可能受到強風、降雨等天候影響，熱門時段也容易額滿，建議提早預約。

* 地點： SHIBUYA SCRAMBLE SQUARE

* 特色： 高空戶外觀景、澀谷十字路口、夕陽與城市夜景

* 適合： 第一次東京自由行、情侶、攝影

(SHIBUYA SKY-圖片來源：官網)

② 東京晴空塔 TOKYO SKYTREE｜親子與長輩也好安排

東京晴空塔本身高 634 公尺，天望甲板位於地上 350 公尺，天望回廊最高可至約 450 公尺，可 360 度眺望東京；晴朗時甚至有機會看到富士山。

和戶外型展望台相比，晴空塔主要觀景空間位於室內，冬天帶小孩或長輩相對舒服。樓下又有東京Solamachi，可以順便吃飯、買伴手禮，行程完整度很高。

* 地點： 東京都墨田區押上1丁目1-2

* 交通： 押上站／東京晴空塔站

* 特色： 350m天望甲板、450m天望回廊

(東京晴空塔-圖片來源：© TOKYO-SKYTREE)

③ 東京都廳光雕投影｜2026持續增加新作品

想找不用買展望台門票的夜間玩法，可以留意 東京都廳第一本廳舍的光雕投影。

2026 年仍持續推出新作品，包括自 7 月 25 日起上映的《HATSUNE MIKU LIGHTS TOKYO》等內容，讓新宿晚上多了一個可以順路安排的夜間景點。

* 地點： 東京都廳第一本廳舍

* 特色： 建築外牆大型光雕投影

* 適合： 新宿住宿、親子、晚上仍想安排活動的旅客

(東京都廳光雕投影-圖片來源：官網)

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●東京自駕或包車秋冬行程推薦｜一日到四日溫泉、燈光秀與季節景點這樣排

一日遊｜東京市區秋冬經典路線

❖飯店 → 新宿御苑 → 明治神宮外苑 → 表參道 → 六本木 → 櫸樹坂燈光秀 → 飯店

適合第一次東京自由行、親子或長輩旅客。白天欣賞新宿御苑的菊花、銀杏或紅葉，下午逛表參道，傍晚前往六本木欣賞東京鐵塔與櫸樹坂燈光秀。

若想安排近郊一日遊，也可以選擇：

❖東京 → 箱根湯本 → 大涌谷 → 蘆之湖 → 箱根神社 → 日歸溫泉 → 東京

箱根景點分散，安排東京包車可減少轉乘，並依天候與體力調整行程。

(原宿＆表參道-圖片來源：完美行旅遊情報)

二日遊｜箱根溫泉與富士山河口湖

Day 1：東京 → 箱根湯本 → 大涌谷 → 蘆之湖 → 箱根神社 → 箱根溫泉旅館

Day 2：箱根 → 御殿場Outlet → 山中湖 → 河口湖大石公園 → 東京

兩天一夜可舒適串聯箱根、溫泉、御殿場Outlet與河口湖，適合親子、長輩或想欣賞富士山的旅客。

若偏好遊樂園，也可將御殿場Outlet替換為富士急樂園。

(山中湖-圖片來源：Klook)

三日遊｜箱根＋河口湖溫泉與東京燈光秀

Day 1：東京 → 箱根湯本 → 大涌谷 → 蘆之湖 → 箱根溫泉旅館

Day 2：箱根 → 御殿場Outlet → 山中湖 → 河口湖溫泉旅館

Day 3：河口湖 → 忍野八海 → 新倉山淺間公園 → 東京燈光秀 → 飯店

三天兩夜可一次體驗箱根溫泉、富士山、河口湖與東京燈光秀。

箱根與河口湖距離較遠，冬季也可能遇到低溫、降雪或塞車，安排日本包車較方便，也能彈性調整景點順序。

(河口湖音樂盒之森美術館-圖片來源：Expedia)

四日遊｜東京市區、箱根、河口湖與親子燈光秀

Day 1：東京市區 → 新宿御苑 → 表參道 → 六本木 → 櫸樹坂燈光秀 → 東京住宿

Day 2：東京 → 箱根湯本 → 大涌谷 → 蘆之湖 → 箱根溫泉旅館

Day 3：箱根 → 御殿場Outlet → 山中湖 → 河口湖大石公園 → 河口湖溫泉旅館

Day 4：河口湖 → 忍野八海 → 新倉山淺間公園 → 讀賣樂園或東京晴空塔 → 飯店

四天三夜適合想同時安排東京市區、溫泉、富士山與親子景點的旅客。

親子可選讀賣樂園，長輩則推薦東京晴空塔與東京Solamachi。嬰幼兒同行，建議事先確認安全座椅、嬰兒車收納與溫泉規定。

(新倉富士淺間神社-圖片來源：Photo AC)





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