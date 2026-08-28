東京秋天自由行-上篇｜銀杏大道必看！賞楓、富士山河口湖與近郊景點推薦

每年進入 11 月，東京的秋色正式登場。楓葉漸紅、銀杏轉黃，從明治神宮外苑的金黃大道、六義園的日式庭園，一路延伸到高尾山、富士山與河口湖，市區到近郊都有不同風景。 於是問題來了：秋天的東京，想去的地方突然多得很過分。 這篇東京秋天自由行上篇，將一次整理東京賞楓與銀杏最佳時間、必訪景點、富士山河口湖秋季玩法，並提供東京自由行行程推薦，從市區一路玩到近郊，把時間留給秋景，而不是留在車站研究路線。

-

►東京賞楓最佳時間｜楓葉幾月最美？

第一次安排東京賞楓，最常見的誤會就是：「日本楓葉不是 10 月就開始了嗎？」 是，但東京沒有這麼急啦~ 東京都內紅葉通常從 11 月開始逐漸變色，例年最佳觀賞期約落在 11 月中旬至 12 月上旬。不過東京範圍很大，山區與市區海拔、氣溫不同，因此「東京紅葉見頃」並不是全市同一天按下紅色開關。

例如小石川後樂園在 2025 年 11 月 13 日仍屬「開始變色」，到了 11 月 25 日已正式進入見頃；12 月初則逐漸開始落葉。換句話說，如果你的目標是東京都心賞楓，11 月下旬通常是相對穩妥的時間帶。 不過紅葉不是便利商店新品，沒有保證上市日。每年氣溫、日夜溫差與天候都可能讓紅葉見頃提前或延後，建議出發前一至兩週再查看各景點官方紅葉情報唷

-

►東京賞楓景點推薦｜東京都內和近郊紅葉名所

東京楓葉景點的好處，是選擇真的很多；壞處也是選擇真的很多。如果只有三、四天，可以鎖定東京都心的庭園與公園；如果安排五天以上，或想看看東京不只有高樓大廈的另一面，高尾山、御岳溪谷與奧多摩湖等近郊紅葉景點也很值得安排。

🔹六義園

地點：東京都文京區本駒込

特色：東京代表性的日式庭園紅葉名所，以池泉、石橋與楓葉景觀聞名，秋季紅葉倒映水面，是東京都心賞楓的經典選擇。

￼(東京 六義園-圖片來源：好運日本行good Luck Trip、ZEKKEI Japan)

🔹小石川後樂園

地點：東京都文京區後樂

特色：歷史悠久的日式庭園，園內楓樹與池景交錯，不必離開東京都心，也能看到層次豐富的紅葉景色。

(東京 小石川後樂園-圖片來源：好運日本行good Luck Trip)

🔹新宿御苑

地點：東京都新宿區內藤町

特色：腹地廣大，日式庭園、草地與不同樹種交錯，秋季能欣賞楓葉與多種變色植物，也很適合直接排進新宿一日行程。

(東京 新宿御苑-圖片來源：Kkday、MATCHA)

🔹濱離宮恩賜庭園

地點：東京都中央區濱離宮庭園

特色：傳統庭園紅葉與周圍東京高樓形成鮮明對比，可以一次看到日式庭園與現代城市景觀。

(東京 濱離宮恩賜庭園-圖片來源：好運日本行good Luck Trip)

🔹殿谷戶庭園

地點：東京都國分寺市南町

特色：利用武藏野自然地形打造的回遊式庭園，楓葉、竹林、湧水池與紅葉亭相互交錯，秋季景色精緻又有層次。

(東京 殿谷戶庭園-圖片來源：百景HYAKKEI)

🔹高尾山

地點：東京都八王子市

特色：東京近郊人氣賞楓景點，從山麓到山頂都能欣賞山林紅葉，也能搭乘纜車或健行登山，適合安排近郊一日遊。

(東京 高尾山纜車 圖片來源：About-Japan.com、東京旅遊官方網站)

🔹御岳溪谷

地點：東京都青梅市御岳一帶

特色：多摩川沿岸有自然步道，秋季可以沿著溪谷欣賞紅葉、銀杏與河川景觀，比東京都心庭園多了一種山林感。

(東京都青梅市 御岳溪谷-圖片來源：好運日本行good Luck Trip)

🔹奧多摩湖

地點：東京都西多摩郡奧多摩町

特色：湖泊與山林紅葉是最大亮點，秋季整片山區呈現紅、黃、橘不同層次，也能搭配東京西部其他自然景點安排一日遊。

(東京-奧多摩湖-圖片來源：好運日本行good Luck Trip)

►東京銀杏最佳觀賞時間｜銀杏季幾月開始？

東京的秋天可不只有楓葉，金黃色的銀杏同樣是主角。 東京銀杏通常在 11 月陸續轉黃，最佳觀賞期大多落在 11 月中下旬至 12 月上旬。這段時間氣溫逐漸下降，市區的銀杏並木、公園與街道也會慢慢換上金黃色，其中又以明治神宮外苑的銀杏並木最具代表性。

如果這趟東京自由行是專程為了賞銀杏，建議將旅程安排在 11 月下旬至 12 月上旬，看到大片金黃景色的機會相對較高。不過每年轉色速度仍會受到氣溫影響，出發前最好再確認當年度的最新黃葉情報。 若在 11 月初前往，部分銀杏可能仍帶著綠意；到了 12 月，則會逐漸進入落葉期。但其實落葉後也別有一番風景，金黃色葉片鋪滿步道，就像替東京街頭換上一層秋日地毯。

►東京最美的金黃大道！必訪銀杏景點全收錄

🔹明治神宮外苑銀杏大道

所在地點：東京都新宿區霞丘町～港區北青山一帶

特色：約 300 公尺銀杏大道、城市秋景

說到東京銀杏，明治神宮外苑幾乎就是代表人物。 官方資料顯示，青山口至圓周道路約 300 公尺長的銀杏大道共有 146 棵銀杏，銀杏樹以整齊排列與特殊修剪方式形成極具辨識度的景觀。秋天整條道路變成金黃色後，即使只是站在路口，都會突然很有「這趟機票沒有白買」的感覺。

(東京 明治神宮外苑 銀杏大道-圖片來源：東京旅遊官方網站、DJB 全球上網)

🔹國營昭和紀念公園

所在地點：東京都立川市、昭島市

特色：大型公園、銀杏大道、親子散步 如果明治神宮外苑是城市版銀杏大道，昭和紀念公園就是「空間全部給你，慢慢走」。

園內著名的 Canal 銀杏大道全長約 200 公尺，水道兩側共種植 106 棵銀杏，秋季會形成對稱的金黃色景觀，也是園區代表性的秋季景色之一。園區腹地大，很適合安排半日行程；帶小朋友同行，也比在市中心一路穿越人群輕鬆不少。

(東京 國營昭和紀念公園 銀杏-圖片來源：來一球叭噗)

🔹行幸通銀杏大道

所在地點：東京都千代田區丸之內

特色：東京車站、銀杏、都市街景

不想為了看銀杏另外跑一趟郊區？那就把行幸通塞進東京車站行程。行幸通位於東京車站丸之內側，秋季銀杏轉黃後，可以把東京車站建築、都市街道與銀杏一起收進畫面。官方資料顯示，從東京站丸之內中央口步行約 1 分鐘即可抵達，安排成本低到幾乎沒有拒絕的理由。

(東京 行幸通銀杏大道-圖片來源：Japan Travel by NAVITIME)

🔹光之丘公園

所在地點：東京都練馬區光之丘

特色：銀杏大道、大型草地、親子友善

如果不想每張照片背景都有十幾個陌生人，光之丘公園可以收進備選名單。東京都公園協會最新植物資訊顯示，園內銀杏黃葉的主要觀賞期約為 11 月中旬至下旬。公園中央銀杏大道中有 28 棵銀杏來自過去美軍住宅區時期移植的樹木；另一處「ふれあいの径」還有 40 棵樹齡超過百年的大型銀杏。

(光之丘公園-圖片來源：蹦蹦的東京日和好風景)

❖銀杏拍攝 禮儀說明

(銀杏拍攝 禮儀說明-資料來源：Japan Travel by NAVITIME)

►東京近郊秋季景點｜富士山、河口湖賞楓推薦

東京秋天自由行如果願意多留一天，很推薦把行程直接拉到富士山、河口湖。 東京看的是城市、庭園與銀杏楓紅，河口湖則能一次收藏富士山、湖景與紅葉。三個願望一次滿足，行程表終於做了一件有效率的事。

-

❖為什麼秋天值得去富士山河口湖？

河口湖最大的魅力，就是能把富士山與日本秋色放進同一幅風景裡。 每年進入 11 月，湖畔楓樹、櫸木與銀杏陸續轉色，紅、橘、金黃一路延伸至湖邊；天氣晴朗時，還能看到富士山與湖面倒影相互映襯。 除了人氣最高的河口湖紅葉回廊，秋季還能順遊大石公園、紅葉祭與夜間點燈。白天賞富士山與紅葉、傍晚看夕景，入夜再看點燈，一天就能遇見河口湖不同時段的秋季風景。 從東京前往也不算太遠，因此很適合排進東京秋季自由行；若時間充裕，更推薦住上一晚，不必把所有希望都押在短短幾小時的富士山能見度上。

❖河口湖紅葉回廊｜富士山秋季人氣景點

所在地點：山梨縣南都留郡富士河口湖町 特色：富士山、河口湖、紅葉、夜間點燈 河口湖秋季最具代表性的賞楓景點，就是河口湖紅葉回廊，2026 年「富士河口湖紅葉祭」預計於 11 月 7 日至 11 月 29 日舉行，河口湖畔約有 400～500 棵紅葉植物，主要觀賞期集中於 11 月上旬至中旬；紅葉回廊也規劃夜間點燈至 21:00。 如果正在安排 2026 東京秋季自由行，11 月前往富士山、河口湖，紅葉回廊很適合直接列入近郊賞楓行程。

(河口湖紅葉回廊-圖片來源：Listen to LU 旅食光)

❖富士山＋河口湖秋季推薦玩法

從東京出發安排富士山賞楓，一日遊可以這樣走：

東京市區 → 新倉山淺間公園 → 河口湖 → 大石公園 → 河口湖紅葉回廊 → 東京

想放慢步調，也可以安排二天一夜，在河口湖住上一晚，白天賞富士山與紅葉，晚上再泡溫泉。

不過富士山、河口湖周邊景點較為分散，如果一天想跑新倉山淺間公園、大石公園與紅葉回廊，搭乘大眾運輸需要配合班次並多次轉乘。家庭親子、帶長輩旅行或 4 人以上同行，可以考慮東京自駕或日本包車，直接從東京飯店出發，省下拖行李、轉車與等車時間，也不用上演「下一班公車到底幾點來」的實境節目。

(東京-河口湖 賞楓-圖片來源：やまなし観光推進機構)

►東京自駕或包車秋季行程推薦｜賞楓、銀杏＋富士山，3 種玩法這樣排

東京秋天好看的地方太多，銀杏、楓葉、富士山全都想要，最怕最後變成每天都在趕車。 如果安排東京 5～6 天自由行，可以依照旅伴與旅行目的挑選路線。以下整理 3 種秋季玩法，第一次來東京、專程追秋色，或帶小孩長輩同行，都能找到適合的安排。

① 第一次玩東京｜經典景點＋秋季限定一次收

適合：第一次東京自由行、想看經典景點又不想錯過楓葉銀杏

Day 1｜淺草寺 → 東京晴空塔 → 上野

Day 2｜明治神宮外苑銀杏並木 → 六義園賞楓 → 東京車站行幸通銀杏

Day 3｜高尾山賞楓一日遊

Day 4｜新倉山淺間公園 → 河口湖 → 大石公園 → 河口湖紅葉回廊

Day 5｜澀谷 → 新宿 → 銀座自由逛街

這條路線的好處是「第一次來該看的」和「秋天限定」都有，不會整趟旅行只有追楓追到忘記自己其實來了東京。

-

② 秋色追好追滿｜銀杏＋紅葉＋富士山攝影路線

適合：以賞楓、銀杏為旅行主題，喜歡自然景色與拍照的人

Day 1｜明治神宮外苑 → 東京車站行幸通 → 皇居周邊

Day 2｜六義園 → 小石川後樂園 → 新宿御苑

Day 3｜高尾山，或奧多摩、御岳溪谷一日遊

Day 4｜新倉山淺間公園 → 大石公園 → 河口湖紅葉回廊

Day 5｜河口湖晨景 → 富士山周邊景點 → 東京

這組直接把秋天濃度拉滿。尤其河口湖建議安排二天一夜，多留一個早晨等待富士山露臉，也比一天東京來回更從容。

-

③ 家庭親子／長輩同行｜少轉車、慢慢玩的舒服路線

適合：親子家庭、帶長輩、多人同行，或不想每天研究複雜交通的人

Day 1｜淺草寺 → 東京晴空塔

Day 2｜明治神宮外苑賞銀杏 → 新宿御苑 → 新宿

Day 3｜東京迪士尼或台場自由活動

Day 4｜東京包車前往富士山 → 新倉山淺間公園 → 河口湖 → 大石公園 → 紅葉回廊

Day 5｜銀座、東京車站周邊購物

帶小孩或長輩旅行，不一定要把景點塞到行程表沒有縫。尤其富士山、河口湖景點較分散，若想一天串聯多個景點，可以利用東京包車減少轉乘與等車時間。

(河口湖遊船-圖片來源：好運日本行Good Luck Trip，右 富士急行)

-

東京最漂亮的秋天，不一定只存在東京都心

東京秋天迷人的地方，是它沒有規定你只能用一種方式旅行。 你可以早上走進六義園看紅葉倒映池面，下午站在銀杏大道下等一陣風吹過；也可以乾脆離開市中心，一路往高尾山、奧多摩甚至富士山與河口湖走，把城市、山林與湖景全部排進同一趟東京自由行。

(日本東京-東京大學 銀杏-圖片來源：DJB 全球上網)

-

延伸閱讀：更多東京旅遊攻略

想知道更多精彩旅遊分享，請上「橘子貓 TTtrips」

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」