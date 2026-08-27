告別行程焦慮！東京自由行必訪，話題神社與人氣樂園

【FunTime小編群】日本東京是台灣人自由行最喜歡去的地點之一，更是一座融合現代科技與傳統文化的大城市，無論是藝術、購物、美食或文化都能在這裡找到。本篇FunTime小編將帶大家走訪東京，介紹東京最熱門的景點！

淺草寺

淺草寺 。圖／ adobe stock

「淺草寺」是東京最古老的寺廟，每年吸引成千上萬的遊客前來參拜，小編非常推薦大家租好和服再過來，逛起來更有感覺喔！入口處巨大雷門燈籠是著名的拍照打卡地標，穿過它後便是仲見世通商店街，這裡聚集眾多美食小吃和特色小物，非常適合挑選伴手禮。來到主殿後，除了參拜和購買御守之外，一定要抽籤看看自己的運氣，聽說淺草寺的籤很靈驗，同時裡面的凶籤也非常多，如果抽到的話記得綁在寺廟樹上，將壞運留下，只帶走好運喔～

小編偷偷說：淺草寺能刷卡的地方不多，記得準備足夠的現金，以免留下遺憾！

地址：東京都台東區淺草2-3−1

交通：搭乘地鐵銀座線至「淺草站」，下車後步行5分鐘

營業時間：06:00-17:00（10至3月營業從06:30開始）

門票：免費

史努比博物館

史努比博物館 。圖／ KKday

喜歡史努比與《花生漫畫》的人們，「史努比博物館」絕對值得收藏！以《花生漫畫》作者查爾斯・舒茲的作品為主題，館內可以欣賞史努比與查理・布朗等角色的漫畫原稿、珍貴資料與各式展示，還有隨企劃更換的特別展覽，讓每次造訪都有不同驚喜。除了展覽之外，館內也有超人氣的BROWN'S STORE，可以買到東京史努比博物館限定商品，逛完後也能順便前往旁邊的南町田Grandberry Park吃飯、購物，很適合安排成半日行程喔~

小編偷偷說：博物館採分時段入場，每個時段都有入場人數限制，建議提前購票（BROWN'S STORE也需門票才能進入）

地址：日本東京都町田市鶴間3-1-4

交通：

搭乘東急田園都市線至「南町田Grandberry Park站」，下車後步行約4分鐘

營業時間：平日10:00-18:00（最後入場為17:30）；週末及國定假日10:00-19:00（最後入場為18:30），休館日依官方公告為準

門票：

【預售票】成人2,000日圓、中學生及高中生900日圓、孩童500日圓

【現場票】成人2,200日圓、中學生及高中生1,100日圓、孩童700日圓

迪士尼樂園

迪士尼樂園 。圖／ FunTime小編群

「東京迪士尼樂園」分成陸地迪士尼和海洋迪士尼，其中海洋迪士尼是全世界獨一無二的海洋園區，以充滿異國風情的海港為主題，近年新開設了夢幻泉鄉園區，除了遊樂設施比較刺激之外，也有提供酒精性飲料，非常適合成人旅客！但對於親子出遊或第一次去迪士尼的旅客，小編更推薦選擇陸地迪士尼，不僅有從童話故事走出來的城堡，也有大受歡迎的美女與野獸、杯麵歡樂之旅，整體的設施溫和又夢幻，大人小孩都能玩得很開心～

小編偷偷說：達菲家族在海洋園區才有，達菲粉千萬別去錯地方啦！

地址：日本千葉縣浦安市舞濱1番地1

交通：

1. 陸地園區：搭乘JR京葉線至「舞濱站」，下車後步行5分鐘

2. 海洋園區：搭乘JR京葉線至「舞濱站」，轉乘迪士尼度假區線至「海洋站」抵達

營業時間：開放時間有所不同，建議在官網查詢

門票：票價每日浮動，建議在官網查詢

小網神社

小網神社 。圖／ FunTime小編群

「小網神社」是東京最強金運的洗錢神社，相傳在二戰時期，小網神社不僅在美軍空襲下完好無損，並且曾經參拜過的日本士兵大多平安歸來，因此有很多人會來求好運！而來到這裡最重要的當然就是合法洗錢啦～將鈔票、或零錢放進竹籃，然後在洗錢井中輕搖洗淨，最後放回錢包作為錢母，會繼續招更多新的財運，變得越來越有錢。而除了必買的開運御守和金運籤之外，還有可愛的開運小槌子，多搖幾下運氣會更好喔！

地址：東京都中央區日本橋小網町16-23

交通：搭乘地鐵日比谷線至「人形町站」，下車後步行４分鐘

營業時間：24小時（商品部09:00-17:00）

門票：免費

明治神宮

明治神宮 。圖／ adobe stock

「明治神宮」位於熱鬧繁榮的澀谷，是東京的熱門神社之一，雖然地處市中心，卻擁有一大片廣大茂密的樹林，走進來感覺身心靈都被淨化了！從入口處開始就有著巨大的木製鳥居，沿著南參道走還會看見兩側和洋結合的酒樽牆，以及主殿前寫滿心願的繪馬，真的非常有特色！主要供奉明治天皇和昭憲皇太后，由於兩人感情深厚，所以許多戀人會來這裡祈求圓滿幸福。當然這裡也有售賣御守和御朱印，其中最特別的就是用神宮境內珍貴木材製成的木頭鈴鐺御守～

地址：東京都澀谷區代代木神園町1-1

交通：搭乘JR山手線至「原宿站」，下車後步行3分鐘

營業時間：每月營業時間不同，建議在官網查詢

門票：免費

築地市場

築地市場 。圖／ adobe stock

「築地市場」被稱為東京的廚房，總共聚集四百多間美食，完全就是吃貨的天堂！原先分為場外市場與場內市場，後來因為空間不足，場內市場遷移至豐洲市場，但留下的場外市場依然受到旅客的喜愛。來到這裡不僅能吃到超新鮮的生魚片、螃蟹、海膽丼飯，還有傳統的日式點心、草莓大福、玉子燒，對於日本小吃、海鮮有興趣的人一定要安排一天早上來這裡～

地址：東京都中央區築地4-16-2

交通：搭乘地鐵日比谷線至「築地站」，下車後步行1分鐘

營業時間：每家店不同，可先查詢各別店家的營業時間（多數店家會隨大東京市場休市日，在星期日公休）

阿美橫丁

阿美橫丁 。圖／ FunTime小編群

「阿美橫丁」是東京人氣超高的商店街，位在上野站和上野御徒町站之間，整條沿著 JR 高架鐵路延伸的步行街，逛起來非常舒服。這裡的魅力源自物美價廉的商品和充滿人間煙火氣的居酒屋，除了餐廳之外，也有許多路邊小吃、零食店、服飾店和藥妝店，甚至是生鮮蔬果與雜貨鋪，一次逛到各式商品，絕對能滿載而歸～

小編偷偷說：建議安排在中午至下午的時段，店家大多有營業！

地址：東京都台東區上野4丁目至6丁目（JR高架橋周邊）

交通：搭乘JR山手線至「上野站」、「御徒町站」，下車後即抵達

營業時間：每家店不同，可先查詢各別店家的營業時間

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