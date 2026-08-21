東京車站「最強伴手禮」戰區回歸！Gransta Tokyo地下街9/16盛大重啟

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】預計在今年秋天前往東京旅遊的台灣自由行旅客們注意了，身為東京交通樞紐與購物天堂的「東京車站」，即將迎來令人振奮的全新升級！東京車站內超人氣的站內商業設施「Gransta Tokyo」的「地下丸之內檢票口內區域」，在歷經約8個月的改裝工程後，正式宣布將於09/16 10:00盛大重新開幕。

對於喜愛在東京車站掃貨伴手禮、品嚐精緻美食的旅客來說，這裡絕對是下一次遊日必訪的重點行程。本次改裝以「FAV ZAKA」（Favorite MARUNOUCHIZAKA）為核心概念，期望打造出讓旅客在通勤或旅行途中，隨時都想停下腳步尋找「最愛」的迷人空間。

重新開幕的區域將一口氣集結26家精選店鋪，其中包含10個首次登場的全新品牌，以及11個迎來華麗升級的人氣店鋪。最吸睛的是，這之中有多達13家是「東京車站限定」品牌，而且所有常設店鋪都會推出專屬的「Gransta Tokyo 限定商品」，這完全命中了台灣旅客熱愛尋找獨家伴手禮的心。

▲Ⓒ SPIRAL / Wacoal Art Center，kopfkino（五十嵐彩乃）作品。 圖： Tada(YUKAI)／攝影

除了好買，這裡也變得更加好吃且充滿藝術氣息。商場內不僅有附設廚房為您端上熱騰騰的現做甜點，還有能讓人在擁擠車站中喘口氣的舒適餐廳。

此外，商場更與東京青山的藝術中心「SPIRAL」合作，在站內打造了會隨季節變換的「ART WALL」藝術牆，首期將展出藝術家五十嵐彩乃（kopfkino）結合自然造形美與空想的「空想植物標本」，讓您在匆忙的轉車途中也能與藝術不期而遇。

為了慶祝盛大回歸，「Gransta Tokyo」特別推出了誠意滿滿的開業活動，自09/16起，只要在該區域全新開業的26家指定店鋪消費，每筆結帳即可獲贈一張以本次概念設計的原創角色「FAV」紀念貼紙，採先買先贏，送完為止。

下次搭乘新幹線或在東京車站轉乘時，別忘了把這個煥然一新的地下商場排入行程，把最特別的限定回憶帶回家！

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