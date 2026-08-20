睽違6年！東京成田機場「Transit & Stay」免費導遊與周邊輕旅行全面重啟

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】飛成田機場絕對不能錯過的「成田機場過境與停留觀光計畫」（Narita Airport Transit & Stay Program）回來了！曾因疫情停辦多年，這次除了原有的六大免費導遊行程外，還更新了許多有特色的付費深度體驗。

09/05「宗吾靈堂御待夜祭 山車拉曳」深度體驗將搶先開始；而一般的免費導遊活動，官方預約網站則預計於09/15正式上線開放預約，讓旅客在一落地或準備登機前不必在航廈內枯等，輕鬆將零碎時間升級為道地的日本在地微旅行。

這次計畫涵蓋了適合不同停留時間的多元選擇，過去大受好評的「免費志工導覽」提供英語導遊隨行帶路或依地圖自主漫遊，旅客僅需自理交通與個人消費，包含3小時快閃參拜「成田山新勝寺」與老街、5小時漫步香取市「佐原水鄉小江戶」、4小時走訪多古町田園風光、4小時芝山町航空探索、5小時榮町換穿浴衣體驗武士文化，以及6小時深入神崎町品嚐在地清酒的發酵之鄉巡禮。

▲「房總之村」可以體驗各種日本文化。 圖：nikkohotels international／提供

若是想要更深度的文化沉浸，本次新推出的付費行程更是不容錯過，除了09/05的「祭典拉山車體驗」外，11/07還有「房總之村」的「忍者體驗」，11/19 在「芝山仁王尊觀音教寺」推出包含護摩祈禱的「寺院住宿與修行體驗」，11月起也將陸續展開「香取神宮參拜與佐原深度文化導覽」，未來更規劃加入藍染與農作物收穫等豐富內容。

對於喜愛深度探索日本在地風貌、又想把飛行前後時間利用到極致的自由行旅人來說，絕對是今年秋季赴日不可錯過的全新選擇。

DATA／Narita Airport Transit & Stay Program

・官方網站：https://booking.narita-transit-program.jp/

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野