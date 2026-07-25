別再吃觀光客大排長龍店！東京熱門區（淺草/銀座/上野）必吃美食一次看

【FunTime小編群】來到東京這座大城市，除了逛街血拚，最大的重點就是吃爆東京美食！在東京最大的好處是餐廳的選擇多到數不清，想吃到日本各地或是其他國家的美食也都有～相信大家在做功課時總是看得眼花撩亂，陷入選擇困難！今天小編就幫各位統整了東京各大熱門街區：淺草、新宿、上野、池袋、銀座、原宿的必吃美食，跟著小編一起吃爆東京吧！

【上野】Egg Baby Cafe。

【淺草】淺草今半 國際通本店

【淺草】淺草今半 國際通本店。

擁有120多年歷史的「淺草今半」是許多人來到淺草必吃的百年歷史老店！想吃到比較便宜的價位，建議午餐時段來吃～一走進店內就能看到日式塌塌米的裝潢，立刻感受到濃濃的百年老店氛圍。最推薦必點的是「壽喜燒御膳」及「壽喜燒蓋飯」，肉的油花分布超美，下鍋後吸入醬汁，肉質軟嫩、醬汁入味，每一口都超幸福！推薦給還沒吃過日本壽喜燒的朋友，這間絕對是必推首選！

交通：搭地鐵至「淺草站」，步行約9分鐘

營業時間：11:30-21:30

【銀座】銀座かつかみ

【銀座】銀座かつかみ 。

大家應該都知道東京的銀座是眾多米其林美食的聚集之地，被譽為銀座豬排之神的「銀座かつかみ」更是不能錯過～大家可以根據自己的肥瘦喜好來選擇豬排的豬肉部位，一上桌就能看到豬排外層裹著金黃色的外皮，中間的豬肉仍保有本身的粉嫩顏色，吃的時候記得平放入口，看到肉汁記得先吸一下，這是餐廳官方推薦的吃法XD過程中也能搭配調味料一起吃，讓整體更有層次感！肉質軟嫩不柴，搭配粒粒分明的北海道米，簡直把炸豬排做到了最高境界！最後還能選擇甜點刨冰當作完美的收尾～

交通：搭地鐵至「銀座站」，步行約3分鐘

營業時間：11:30-14:30；18:00-21:30

【上野】らーめん 鴨to葱

【上野】らーめん 鴨to葱。

「らーめん 鴨to葱」的湯頭是以鴨肉和蔥熬煮而成，不同於以往常見到的豚骨湯，顏色看似清透，喝下去卻是滿滿的鴨肉香味，配上低溫烹煮的軟嫩鴨肉，簡直是完美組合～如果想更有飽足感，可以點碗親子丼，丼飯上滑嫩的蛋加上鴨肉、白飯，小小一碗配拉麵剛剛好！利用簡單的食材就能熬製出如此美味的鴨肉拉麵，難怪這間經常大排長龍！

交通：搭地鐵至「仲御徒町站」，步行約2分鐘

營業時間：24小時

【新宿】牛たんの檸檬

【新宿】牛たんの檸檬。

最近網路上討論度超高的厚切牛舌就是它「牛たんの檸檬」，整盤的超厚牛舌光看就讓人直流口水！最多人點的是「極厚片烤牛舌套餐」及「極厚片牛舌+A5黑毛和牛鮭魚卵飯套餐」，粉嫩的厚切牛舌一咬下去是Ｑ彈脆口的口感，一塊牛舌大到能直接塞滿嘴～A5黑毛和牛嫩到入口即化，還有鋪滿鮭魚卵的拌飯，讓整份套餐豐富到不行，海陸風味一次滿足！別漏了旁邊附的牛肉湯，裡面的牛肉塊也是被煮到很軟，保證一喝下去你會非常驚豔～小編私心推薦到新宿逛街可以順便去吃唷！

小編小提醒：因為此店太有人氣，建議提前一個月事先線上訂位唷

交通：搭地鐵至「西武新宿站」，步行約5分鐘

營業時間：11:00-15:30；17:00-22:00（週五週六營業至22:30）

延伸閱讀>>【東京美食推薦】淺草、銀座、上野！東京必吃美食一篇搞定

想知道更多實用東京旅遊攻略，請看「東京旅遊全攻略」