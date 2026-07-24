東京近郊度假首選！溫泉、絕美海景與璀璨的「熱海花火大會」一次看

【文・KKday旅遊生活誌】

從東京搭乘新幹線出發，不用一小時就能抵達天然觀光資源豐富的區域。這裡不僅能同時將富士山與迷人海岸線收入眼簾，更是著名的溫泉與產茶勝地。本篇特別嚴選多個必訪的靜岡景點，從能360度遠眺山海的壯麗高原，到充滿藝文氣息的海景美術館，應有盡有。更棒的是，這裡還能欣賞到全日本聞名的「熱海花火大會」，趕快安排一趟新幹線輕旅行，親身體驗璀璨煙花與依山傍海的雙重魅力吧！

大室山

「大室山」座落在伊東市，因四千年前火山爆發而形成一座海拔580公尺高的獨立山峰，其也是伊豆高原的象徵。大室山外型線條鮮明，超像一個超巨大抹茶布丁。遊客能夠搭乘登山吊椅僅需6分鐘即可直達上山，環繞火山口遺跡巡禮一圈約半小時，登上山頂即可360度觀賞火山口，遠眺富士山、相模灣及伊豆七島等零死角的極致美景呢！特別的是，每年元旦吊椅有加開班次，可以看到伊豆半島的第一道曙光！而每年二月的第二個禮拜，則將迎來已有七百多年傳統的盛大祭典「燒山儀式」，祭典將燃燒整座大室山，有幸目睹真的非常震撼！

MOA美術館

佇立在熱海山丘上的「MOA美術館」，這裡收藏高達了3,500件的藝術品，以東洋美學為主的繪畫、書法、雕刻品等精湛工藝，其中還有三件國寶等級的收藏，分別是野野村仁清的《色繪藤花文茶壺》、尾形光琳的《紅白梅圖屏風》及手鑑《翰墨城》，極具文化價值。另外MOA美術館因擁有七千多坪的庭園，無論春季櫻花、夏季山景、秋季紅楓或冬季飄雪都在四季演繹著，可以感受到四季更迭的大自然之美呢。而最療癒的就是從大廳往大海方向眺望180度的絕美海景及伊豆大島、初島，也因此被稱為可以看見海的美術館。

伊豆全景公園

「伊豆全景公園」位於伊豆半島的葛城山山頂，搭纜車約七分半左右即可到達山頂的「碧露台」，開放式的露台能夠清楚看到雄偉的富士山及駿河灣，明亮藍色水景的露台與富士山相互輝映的更加絢麗，讓人忍不住讚嘆啊！碧露台的兩家咖啡廳也很值得推薦，一家是擁有整片落地窗的「葛城茶寮」，可以一邊享用駿河灣出產的櫻花蝦烏龍麵，一邊欣賞一望無際的富士山；另一間「葛城咖啡」的無酒精雞尾酒，色彩繽紛超好拍照，因此也很受歡迎唷！最後再到「葛城茶寮」後方的「絕景—富士見足湯」免費泡個足浴吧。

修善寺虹之鄉

有伊豆最美賞楓勝地之稱的「修善寺虹之鄉」，除了種植超過兩千棵楓樹外，各色的繡球花、玫瑰、紫藤花、杜鵑、鳶尾花等也都讓人十分驚艷，一年四季皆有美景，再搭配夜間的點燈活動、音樂及煙火，讓人猶如落入了妖精的花園之中。虹之鄉位置在伊豆三大溫泉之一「修善寺溫泉」北側，可從「修善寺站」搭乘公車約20分鐘即可抵達。園區內劃分為英國村、加拿大村、日本庭園、伊豆村等區域，並以英製的羅姆尼鐵路貫穿全區，很適合親子同遊帶孩子來搭點燈的小火車、看華麗的煙火！另外，園區也是狗狗友善空間，毛孩子一樣可以陪爸媽入園唷。

ACAO FOREST

夢幻的花樂園「ACAO FOREST」就地處在熱海的海邊小山丘上，擁有20萬坪的丘陵地，相當於13個東京巨蛋的大小呢！園區打造了12座主題花園，其中最吸引人的當屬熱海玫瑰花季囉，以相模灣的湛藍為畫布，彷彿將來自世界各地五顏六色的玫瑰揮灑其中，恍若仙境呢！園區最高處是出自日本知名建築師隈研吾設計的海景咖啡廳「COEDA HOUSE」，其獨特簡約的風格再搭配360度全透明玻璃落地窗，實在是太過愜意。另外園區還有義式餐廳、伴手禮選物店及麵包店可以選擇，也有手作活動可以體驗唷！

小室山山脊步道MISORA

位在伊豆地區相模灣旁的「小室山」，是因1萬5千年前火山噴發的噴霧沈積而成一座海拔僅321公尺的小山。而小室山山脊步道「MISORA」則是2021年重新翻修後，從咖啡廳的屋頂延伸出一條木造步道，可以沿著步道繞行「小室山」山頂一圈，其視野遼闊、海天一色的美景沁人心脾。上山跟大室山一樣是搭乘吊椅，五分鐘就能抵達山頂，每年四月下旬至五月中旬正好是山腳下「小室山公園」的杜鵑花季，剛好可以以富士山為背景拍攝盛開的杜鵑花海喔！

櫻桃小丸子樂園

無可取代的小丸子就在這裡。日本知名卡通櫻桃小丸子，至今已開播30餘年，可說是許多人的兒時回憶呢。故事背景就設定在作者櫻桃子老師的故鄉清水，想重溫舊夢就到清水找櫻桃小丸子吧！這個精巧的「櫻桃小丸子樂園」就開設在清水港旁購物中心三樓，高度還原了小丸子的家中佈置、公園街景、學校教室等場景，甚至還提供小丸子、小玉、花輪、野口等角色的服裝租借唷；紀念品部居然還設計成小丸子片尾曲中的雜貨鋪，實在是太可愛、太犯規了啦，企圖讓人走不出店鋪啊。

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