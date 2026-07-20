紅眼班機免煩惱！東京24小時全中文自助租車輕鬆遊 限時7折起

【旅奇傳媒/編輯部報導】越來越多旅客希望跳脫大城市，深入周邊挖掘二、三線城市魅力！根據 Klook 2026《旅遊脈動大調查》，77%亞太旅客除了造訪熱門城市，也會同步安排前往周邊小鎮與特色景點，而租車為串聯城市與近郊景點的重要交通方式之一。

▲新推出「東京24小時自助租車」，旅客搭紅眼班機抵達後也能立即展開旅程。 圖：Klook／提供

看見旅客對彈性自駕體驗的需求，Klook 獨家推出「24小時自助租還車服務」，以最受台灣旅客歡迎的日本作為首發市場，並於東京率先上線，不論搭乘紅眼班機前往日本、或深夜返程，都能依照旅程彈性安排，一下飛機就能立即展開旅程。歡慶自助租車上線，同步推出租車限時7折起，讓旅客以更優惠價格體驗全新的日本自駕方式。

全中文介面搭配安心保障 第一次到日本租車也能安心上路

除了突破時間限制，Klook 也同步解決海外租車最常見的語言與流程門檻。從預約、證件驗證到取車、還車，全程皆提供全中文操作介面與服務，即使不熟悉日文，也能依照指引完成每一個步驟，不必擔心現場溝通問題，第一次到日本自駕也能輕鬆上手。

為了讓旅客更安心出遊，還可依需求加購獨家「安心保障」服務，每天僅加價270元起，即可升級更全面的租車保障，包含 CDW 租車零自負額補償，NOC 營業損失補償與道路救援費用報銷等，降低旅途中突發狀況帶來的負擔，讓自駕旅行更加無憂。

三步驟完成取還車 一支手機就能輕鬆出發

Klook 將繁瑣的租車流程全面數位化，出發前只要先完成線上 Check-in、上傳證件完成驗證，並於取車前24小時確認停車位置；抵達現場後，依照 App 導航前往停車場，完成押金授權及拍攝驗車照片，即可透過手機解鎖車輛直接出發；旅程結束後，只需將車輛停回指定地點，拍照上傳車況並於手機完成確認，即可完成還車，全程免排隊、免紙本文件，也不用等待櫃台人員。

目前 Klook 「自助取還車服務」已於東京正式上線，服務據點涵蓋成田機場、羽田機場、東京車站及淺草橋等熱門區域，未來也將持續擴大日本自助租車服務版圖至大阪、福岡及沖繩等城市，讓更多旅客都能享受更自由、更彈性的日本自駕體驗。

▲歡慶「東京自助取還車服務」新上線，推出租車限時7折起。 圖：Klook／提供

暑假優惠開跑！租車、行程最高折千元，天天再抽萬元旅遊金

正值暑假旅遊旺季，除了歡慶「自助租車」上線祭出租車限時7折起，Klook 同步推出「夏季大盛典」暑假限定優惠活動。即日起至08/02，旅客天天皆可參加轉盤抽獎，有機會獲得萬元出國旅遊金，同時推出限量優惠券，包含全站最高折1,000元及租車最高折700元優惠券，不論規劃日本自駕、暑假行程，都能享有更多優惠，輕鬆安排今夏旅程。

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