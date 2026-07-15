Netflix《魷魚遊戲》沉浸式體驗登陸東京！6大關卡、英熙娃娃全還原，官方宣布延長至8月底

Netflix人氣韓劇《魷魚遊戲》熱潮持續延燒，官方打造的沉浸式活動「SQUID GAME THE EXPERIENCE」自今年初進駐東京澀谷後吸引大批粉絲朝聖。Netflix Japan近日也宣布，由於活動反應熱烈，原訂展期正式延長至2026年8月31日，讓暑假前往東京自由行的旅客，有更多時間親身走進《魷魚遊戲》的世界，挑戰劇中經典關卡，體驗彷彿化身參賽者的緊張氛圍。

圖／取自魷魚遊戲日本活動官網

東京自由行限定新景點！6大遊戲關卡重現《魷魚遊戲》經典場景

「SQUID GAME THE EXPERIENCE」設於澀谷SHIBUYA FUKURAS（東急Plaza澀谷）3樓，玩家入場後會先建立專屬玩家身分並取得號碼，接著展開約60分鐘的沉浸式挑戰。活動以多人競賽方式進行，共規劃6大遊戲關卡，包含影迷熟悉的「123木頭人」、拔河、彈珠遊戲等經典內容，還有部分神秘關卡保留到現場揭曉，最後將選出優勝者，讓人宛如親自參加劇中的生存遊戲。

圖／取自魷魚遊戲日本活動官網

圖／取自魷魚遊戲日本活動官網

除了遊戲本身，現場更高度還原影集場景，包括巨型「英熙娃娃」、粉紅守衛、玩家宿舍以及象徵性的彩色階梯，搭配燈光、音效與場景設計，打造出濃厚的《魷魚遊戲》世界觀，也是東京近期相當熱門的打卡景點。

圖／取自魷魚遊戲日本活動官網

官方周邊、主題美食一次收集 不參加遊戲也能朝聖

即使沒有購買體驗票，旅客仍可前往官方商品區「英熙的遊樂場」選購限定周邊，包括玩偶、服飾、公仔及多款Netflix官方紀念商品；現場也設有主題餐飲空間，提供特色輕食與飲品，並規劃多個拍照打卡區，無論是影迷或一般遊客，都能感受《魷魚遊戲》的沉浸魅力。

圖／取自魷魚遊戲日本活動官網

目前一般門票平日成人3,900日圓、假日4,100日圓，另提供VIP方案及限定特典票可選擇。隨著Netflix官方宣布活動延長至8月31日，對規劃暑假東京自由行的旅客而言，也多了一處兼具娛樂、拍照與互動體驗的全新行程選擇。

交通方式一次看 澀谷站步行1分鐘即可抵達

「SQUID GAME THE EXPERIENCE」位於東京澀谷地標SHIBUYA FUKURAS（東急Plaza澀谷）3樓，交通相當便利。從JR山手線、埼京線、湘南新宿線「澀谷站」南口步行約1分鐘即可抵達，東京Metro銀座線、半藏門線、副都心線，以及東急東橫線、田園都市線、京王井之頭線等各路線，也都能在澀谷站下車後步行約3至5分鐘到達。由於鄰近澀谷十字路口、SHIBUYA SKY、宮下公園（MIYASHITA PARK）等熱門景點，建議可安排一日散策行程，將《魷魚遊戲》沉浸式體驗與購物、美食、夜景一次收錄，成為東京自由行不可錯過的新玩法。

圖／取自魷魚遊戲日本活動官網

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