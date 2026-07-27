東京超市購物攻略｜伊藤洋華堂大森店必買人氣零食、伴手禮一次看

喜歡深度旅遊的人，一定不能錯過日本超市。不只可以體驗日本人日常採買的樂趣，便當、藥妝、零食、伴手禮也能一站買齊。距離羽田機場約20分鐘車程的伊藤洋華堂大森店，就是剛抵達東京補齊旅途用品，或回國前採買伴手禮時都很方便的一站。

感受日本超市魅力！伊藤洋華堂大森店

許多人來到日本，都會安排百貨公司、藥妝店等購物行程，但對資深旅遊者來說，「日本超市」也是不可錯過的購物站點。

相較於便利商店，超市的商品不僅選擇豐富，價格也更加實惠。從零食、飲料、便當、水果，到生活雜貨、藥妝等應有盡有，不僅能一次滿足旅途中的各種需求，更能從中體驗日本人的採買日常。

伊藤洋華堂是深受日本人喜愛的大型綜合超市之一，除了販售各式生鮮食品與生活用品外，也有許多自有品牌商品，像是SEVEN PREMIUM系列等品項也是相當豐富。許多零食還推出適合多人分享的大容量包裝，若剛好遇上賞花、煙火大會等季節活動，也能在這裡一次備齊野餐所需的零食與飲料。

這次造訪的「伊藤洋華堂大森店（イトーヨーカドー 大森店）」共有三層樓。一樓為生鮮超市、零食、伴手禮及藥妝賣場；二樓販售服飾與文具用品、玩具等；三樓則設有寬敞的美食區，逛累了便能直接在此飽餐一頓。

對當地居民而言，伊藤洋華堂是不可或缺的日常採買據點；對自由行旅客來說，則是能一次滿足伴手禮與美食需求的便利購物場所。

▎交通與周邊觀光

伊藤洋華堂大森店雖然稍微遠離東京市中心，因鄰近羽田機場，成為許多旅客抵達東京後或返國前的便利採買據點。若從羽田機場出發，可搭乘京急線至「大森海岸站」，步行約3分鐘即可抵達；若搭乘JR京濱東北線，則可從「大森站」步行約7分鐘到達。

相較於品川或新宿，大森周邊的住宿價格更加親民，且無論前往東京市中心或橫濱，交通都相當便利，因此不少遊客會選擇落腳於此。

此外，大森周邊也有不少值得順遊的景點，例如品川水族館、天然溫泉平和島以及大井競馬場等，無論搭乘公車或步行都能輕鬆前往。白天安排觀光行程，回程再順道到伊藤洋華堂採買宵夜、零食甚至是隔天的早餐。一站就把吃、玩、購物安排完成。

伊藤洋華堂大森店（イトーヨーカドー 大森店）

地點： 〒143-0016 東京都大田区大森北２丁目１３−１

營業時間：10:00～22:00

交通：

・京急線大森海岸站步行約3分鐘

・JR大森站步行約7分鐘

伊藤洋華堂大森店必買推薦

如果你對日本超市的印象只停留在「打折便當」，那可就錯過太多了！

每間超市都有自己的特色商品與自有品牌，伊藤洋華堂當然也不例外。接下來就跟著JAPANKURU小編，一起來看看伊藤洋華堂大森店有哪些必買好物吧！

▎SEVEN PREMIUM人氣零食

如果你平常就喜歡逛便利超商，那麼伊藤洋華堂一定能讓你逛得更盡興，其中最不能錯過的就是SEVEN PREMIUM系列商品。經典人氣的砂糖奶油樹餅乾在這裡也能找到，焦糖、草莓等季節限定口味更是陳列整櫃，讓人忍不住一包接著一包放進購物籃，簡直就是零食天堂。

除了人氣甜點之外，還有各式仙貝、洋芋片、泡麵等豐富商品。相較於便利商店，伊藤洋華堂的SEVEN PREMIUM品項更加完整，想買特定零食或泡麵，都能在這裡一次挑完，不用找好幾家店。

▎自有品牌甜點與特色美食

伊藤洋華堂還有其他自有美食品牌，另一個絕對不能錯過的，就是只有這裡才買得到的甜點品牌「ANYTIME DOLCE」。除了瑞士卷、可麗餅之外，還有依季節推出的哈密瓜蛋糕、芒果布丁等水果甜點。不僅品項豐富、口味多元，價格也十分親民，讓人不用花大錢，就能一次品嚐多種日式甜點。

另一個不能錯過的人氣品牌「POPPO（ポッポ）」，其販售的商品源自伊藤洋華堂的速食餐廳菜單。他們最受歡迎的招牌商品，就是堆得像小山一樣高的薯條，份量十足、價格親民，是許多日本家庭逛超市時會順手買上一份的人氣點心。想體驗在地人的美食選擇，跟著日本人買準沒錯。

除了自有品牌商品之外，大森店（及部分店舖）還有一項相當特別的商品，就是重現了當地大田區「人氣學校營養午餐的配菜」，這些商品都是與當地小學共同開發的！如果想知道日本小學生平常午餐都吃些什麼，不妨搭配店內販售的便當一起帶回飯店享用，感受最貼近日常的日本家常味。

▎壽司與熟食便當

來到日本超市，最不能錯過的當然就是熟食區。伊藤洋華堂大森店一樓擺滿各式壽司、炸物、便當與熟食小菜，無論是想快速解決一餐，還是買回飯店慢慢享用，都能找到適合自己的選擇。

印有「YORK DELI」鴿子標誌的商品，是伊藤洋華堂旗下的人氣熟食小菜品牌，以講究食材與風味為理念，從各式便當、炸物到家常配菜，品項十分豐富。不知道該怎麼挑時，跟著這個標誌選準沒錯。

如果你想來一頓最貼近日常的日本家常菜，現場還有各式烤魚、烤雞串、玉子燒、醃漬小菜等料理，也很適合搭配啤酒或飲料一起享用。彷彿把日本家庭餐桌上的美味，原封不動地搬進了超市，讓旅客不用走進餐廳，也能輕鬆體驗日本人的日常飲食。

另外比較特別的是，在大森店與其他東京的伊藤洋華堂門市，還能找到東京鄉土料理 「深川飯」。以蛤蜊與高湯炊煮而成的米飯，帶有濃郁鮮甜的海鮮風味，是流傳自江戶時代的在地美食。除了壽司、炸物之外，也很推薦把深川飯一起放進購物籃，在旅館就能品嚐道地的東京鄉土料理，感受不同於觀光餐廳的在地滋味。

▎季節水果區

台灣本身就是水果天堂，但來到日本，還是會想品嚐當地特色水果，例如冬季的草莓、夏季的水蜜桃與櫻桃，以及秋季的麝香葡萄等。光是看著架上色澤鮮豔、飽滿誘人的果實，就能想像入口時那股甜蜜多汁的滋味。

如果買了便當、炸物或熟食，也很推薦順手帶一盒水果回飯店，作為餐後甜點剛剛好，清爽又解膩。

▎藥妝與專櫃保養

除了食品類之外，伊藤洋華堂也是採買日本美妝保養品的好地方。最近在社群上上爆紅、一度掀起搶購熱潮的Biore洗面乳，在這裡有相當充足的貨量。hiritu、+tmr等人氣洗髮精與護髮系列商品也是相當齊全。

從洗面乳、彩妝、洗髮護髮用品，到日常必需品、醫藥品等，都能在伊藤洋華堂一次買齊，不必再特地跑一趟藥妝店。

▎零食伴手禮區

伊藤洋華堂也設有各式日本人氣零食與伴手禮專區。像是深受旅客喜愛的砂糖奶油樹餅乾盒裝版，有時還能找到期間限定口味。這次造訪時，就發現了期間限定的麝香葡萄口味，無論是自己品嚐，或是買回去分送親友都很適合。此外，也能找到Mary’s的點心、人氣拉麵品牌一蘭的泡麵，以及來日本絕對不能錯過的辻利抹茶點心等。

另外要推薦的還有伊藤洋華堂的自有品牌「鳩印」點心。鳩印以「傳承日本手工藝的溫度」為理念，重視素材、製法與選品。系列中包含大福、仙貝等適合送禮的日式點心，相較於日常就能買到的品項，鳩印的點心更能展現日本送禮的細緻與質感。

美食區

逛了許久，肚子開始餓了，可以到3樓美食區稍微補充能量。這裡除了常見的速食、烏龍麵等餐廳選擇之外，特別想介紹的是伊藤洋華堂的速食餐廳「POPPO（ポッポ）」（僅設於部分店舖）。餐點價格便宜到一度懷疑是否看錯，不少品項都在500日圓上下，用「銅板價」就能吃得很有飽足感。

其中最不能錯過的，就是剛剛在賣場裡也能看到的薯條小山。如果不確定是否合自己的口味，可以先在美食區現點現吃。吃完若是喜歡，再到樓下賣場多提幾袋回飯店當下酒菜。

※文中所載餐點價格為拍攝當時資訊，實際售價可能因季節或商品企劃（促銷活動等）而有所變動，請以店內實際標示為準。

免稅服務

推著滿滿一車的戰利品心滿意足地前去結帳。如果有購買日用品、伴手禮點心等符合免稅條件的商品，只要消費含稅滿5,500日圓，出示護照及購買的商品即可辦理退稅。伊藤洋華堂大森店的免稅櫃檯位於一樓服務中心。

由於退稅手續需要一些時間，建議最晚於閉店前一小時完成辦理，以免因排隊而錯過受理時間。完成退稅後，就能提著滿滿的零食、伴手禮、藥妝和各種戰利品，心滿意足地回飯店慢慢享用～

退稅櫃台營業時間：10:00～21:00

免稅限制規範

回飯店開吃！超市必買推薦清單

逛完超市後，最幸福的時刻，莫過於提著滿滿的戰利品回到飯店，享受專屬於自己的日本美食時光。

應該沒有漏掉什麼吧？回飯店前，不妨再確認一下是否已經備齊這份「超市美食組合」：

▢ YORK DELI熟食便當

▢ 壽司拼盤

▢ SEVEN PREMIUM零食

▢ 季節水果

▢ ANYTIME DOLCE限定甜點

最後再搭配一瓶自己喜歡的飲料或啤酒，就是一頓充滿日本旅行氛圍的一餐。

不用排隊，也不用預約餐廳，只要回到飯店，就能悠閒享受日本超市美食的魅力。如果是和家人、朋友一起旅行，更推薦大家圍坐在一起，一邊聊天、一邊分享剛買回來的熟食、零食與水果。這種輕鬆自在、不受時間拘束的用餐時光，往往會成為旅途中最令人懷念的一餐。

鄰近羽田機場、交通相當便利的伊藤洋華堂大森店，不只是大型綜合超市，更是一座集結購物、美食、生活用品與伴手禮的一站式購物據點。無論是剛抵達東京，想先補齊旅途中需要的用品，或是在返國前完成最後採買，都非常值得安排造訪。

除了大森店之外，伊藤洋華堂在東京還有許多值得一逛的分店，例如鄰近東京晴空塔的曳舟店，以及集結更多購物與娛樂設施的Ario龜有店等大型商場，都能依照自己的行程與住宿地點順道安排。

歡迎追蹤伊藤洋華堂官方社群帳號，以掌握各店鋪資訊及最新消息

官方FB（繁體中文）

下次來東京旅行，不妨把「逛超市」也排進行程裡。走進伊藤洋華堂，像日本人一樣採買、品嚐在地美食，在旅途中感受最貼近日常的日本生活，也許會發現有別於一般觀光的小樂趣喔！

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