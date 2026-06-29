東京青山表參道一日散策｜咖啡巡禮、甜點時光與日本製質感伴手禮療癒之旅

漫步在東京最具品味與時尚氣息的街區——青山與表參道，尋找由日本皮革職人手工打造的配件；或是在綠意盎然的林蔭大道旁找間咖啡廳坐下，手捧一杯香醇咖啡、品嚐當季限定甜點，享受專屬於自己的悠閒時光。從質感選物到特色咖啡廳，盡情感受這座城市獨有的優雅氛圍。

青山、表參道：東京伴手禮與療癒散策新選擇

青山與表參道是東京最具品味與時尚感的街區之一，以特色購物、美麗的現代建築，以及相較於鄰近澀谷、原宿更顯悠閒沉穩的氛圍聞名。熱鬧繁華的大街與靜謐悠閒的小巷交織其中，眾多設計師品牌、生活風格選物店，以及各具特色的咖啡廳匯聚於此。

如果你喜歡高品質且充滿設計感的事物，一定會愛上青山與表參道獨特的氛圍。

這裡乍看之下或許給人一種高級且略帶點距離感的印象，但當你深入巷弄，便會發現許多令人驚喜的風景與小店。無論是尋找充滿日式美學的特色伴手禮，或是在綠意與咖啡香陪伴下悠閒散步，都能感受到這座街區獨有的魅力。不妨預留半天甚至一天的時間，慢慢探索青山與表參道的迷人日常。

暢遊青山、表參道半日行

尋找東京最具特色的職人工藝伴手禮與人氣甜點

如果想暫時遠離澀谷與原宿的人潮與喧囂，青山與表參道絕對是值得造訪的去處。無論是在代代木公園享受完悠閒的早午餐或野餐後順道前來，或是從淺草寺搭乘東京Metro銀座線一路抵達，都很適合安排一趟悠閒的午後散策。

讓我們先用一份精緻的甜點做開場，接著展開伴手禮尋寶之旅。在這個充滿品味的街區裡，不僅可以找到許多充滿在地特色的選物店，還能在不經意間遇見令人驚喜的特色小店。穿梭在靜謐巷弄，再沿著表參道優雅的林蔭大道漫步，細細感受東京融合時尚、美學與生活感的獨特空間。

青山咖啡廳巡禮

來到青山與表參道，除了購物、享受悠閒散步時光，當然也少不了特色咖啡廳。從僅有幾個座位、講究咖啡豆品質的精品咖啡專賣店，到擁有大片採光與露天座位、提供豐富餐點的高級咖啡廳，各式風格應有盡有。

其中要推薦的有，曾讓Japankuru的韓國籍小編大飽口福的奢華草莓聖代店「Café Madu 青山店」，以及以下午茶與精緻甜點聞名的「YOKU MOKU青山總店」。此外，這裡也聚集了許多時尚品牌附設的咖啡空間，像是Ralph Lauren的「Ralph’s Coffee Omotesando」與Maison Kitsuné的「Cafe Kitsune Aoyama」也是人氣之選。

無論偏好哪種氛圍，都能在這裡找到一間想讓人久坐的咖啡廳。

東京職人工藝伴手禮購物：探訪日本頂級皮革包品牌

來到青山、表參道一帶，若想尋找充滿在地特色、又能長久陪伴日常生活的職人工藝紀念品，那麼兼具實用性與工藝價值的皮革製品會是理想選擇。而在眾多店鋪之中，HERZ絕對是值得特地造訪的一家。

創立於1973年東京的HERZ，是日本知名皮革品牌，以職人手工製作、講究細節的工藝精神，以及歷久彌新的經典設計聞名。多年來，品牌始終堅持以時間淬鍊品質，因此深受眾多皮革愛好者喜愛。

雖然距離熱鬧的表參道商圈僅有幾步之遙，HERZ卻帶來了截然不同的購物體驗。店內每一只皮革包款皆由經驗豐富的職人親手打造，從厚實皮革的裁切、縫製組裝到最後成形，每一道工序都凝聚著職人的用心與堅持。

在快速更迭的流行趨勢之下，HERZ數十年來始終專注於打造歷久彌新的經典設計，創造能陪伴使用者多年、甚至數十年的作品。對旅人而言，這不僅是一件皮革製品，更像是將一段美好的日本旅行回憶，以最實用且耐久的方式珍藏下來。

HERZ商品最齊全的地方，就在這個距離表參道站步行僅數分鐘、隱身在靜謐巷弄中的品牌總店。從能夠陪伴使用者多年、並隨著歲月展現獨特風味的後背包、郵差包等大型包款，到適合作為伴手禮的皮夾、收納小包、吊飾等皮革小物應有盡有。

從最先拿起的那件商品中，立刻就能感受到HERZ所堅持的品牌理念：扎實的縫線、堅固的金屬配件，以及為了兼顧耐久性與經年變化之美而精心挑選的厚實義大利皮革。每一個細節，都展現出職人對品質與工藝的堅持。

左：ラックスリュック後背包｜右：わんぱくリュック後背包（此為工作人員用過的款式）

在HERZ挑選皮革商品，就像是在選擇一位能陪自己成長的夥伴。隨著時間推移，皮革會逐漸變得柔軟，色澤也會愈發深邃，展現出獨一無二的光澤與個性。看著它隨歲月產生變化的過程，那份喜悅絲毫不輸剛入手新包時的感動。（HERZ愛用者美國籍小編已經使用「わんぱくリュック後背包（R-144）」長達五年，至今仍持續享受著皮革經年變化所帶來的魅力～）

為了讓每一件作品都能陪伴使用者更長的時間，HERZ也提供日本國內的維修服務。即使未來包款出現需要修繕的地方，不妨換個角度看待，或許，這正是再次造訪東京的好理由！

HERZ總店不只是販售皮件的空間，更是品牌精神的核心所在。展示架上的每一款包袋，都是由櫃檯後方工坊的職人們親手製成。在這個開放的空間裡，顧客可以一邊欣賞職人專注工作的身影，一邊在縫紉機運轉聲與工具敲擊聲交織的氛圍中，享受挑選商品的樂趣。

店內陳列著數百種包款、皮夾與各式實用皮革小物。從皮革滑鼠墊、附有長背帶的單支筆套，到各種充滿巧思的特色商品，都能在這裡找到。

此外，店內還展示了多款經過長年使用後產生變化的樣品包（非賣品），當中的每一道痕跡、每一層光澤，都記錄著時間走過的軌跡，展現出皮革獨一無二的魅力。

走進HERZ店內，最大的難題或許不是要不要買，而是該從哪一款開始挑選。

Japankuru團隊造訪時，小編我就在擺滿後背包的展示牆與陳列著各式人氣商品的展示桌之間來回徘徊許久，認真地在「ラックスリュック後背包（R-143）」、「カルテラミニ3wayバッグ三用途手提後背包（BC-5）」（上圖），以及「コラージュバッグ側背包（CW-13）」之間猶豫不決（這幾款包的售價約落在35,000～55,000日圓之間）。

如果想尋找尺寸更小、預算更親民的商品，HERZ的側背包系列同樣受歡迎。或者，那些兼具趣味性與日本特色的皮革小物可能更具吸引力，例如飯糰造型收納包、公車造型的Suica / PASMO交通卡套等，都是充滿巧思的人氣小物。

無論是原本就打算入手一款能長久陪伴自己的日常包款，還是單純想挑選一件別具紀念價值的小禮物，HERZ都能滿足不同需求。品牌將職人工藝、實用設計與親切溫暖的服務完美結合，讓人感受到東京獨有的魅力。

▶︎ HERZ小提醒：如果你也喜歡日本動漫中經常出現的小學生經典雙肩背包「ランドセル」，HERZ其實也有販售。這款商品採完全預約制，需事先預約下單才會開始製作。如果沒有提前預訂，卻又想體驗類似的復古學院風，可以參考看看「リュックサック雙肩包（M-2）」或「クラシカルバックパック後背包（R-23）」等類似款式。

HERZ 總店 (ヘルツ 本店)地點：東京都渋谷区神宮前５丁目４６−１６ イルチェントロセレーノ, B1F営業時間：12:00～19:00（週三、四公休）HERZ官方網站 (日文)

如果想尋找更加特別、獨一無二的商品，推薦在週六或週日造訪位於二樓的HERZ樣品展示室。

HERZ的職人團隊（以及店鋪工作人員）會持續不斷地開發新設計，而這間小巧的展示空間，正是販售這些樣品作品的地方。你可以在這裡找到獨一無二、充滿創意的員工試作品，以及經典包款的特殊版本與限定變化款。

對於喜歡尋寶、追求與眾不同的人來說，這裡的展示空間絕對是值得特地造訪的隱藏空間，或許，專屬於你的那件命定皮革作品就在這裡！

延續HERZ魅力：羽田機場花園店

如果在HERZ總店逛了許久仍遲遲無法下定決心，那麼HERZ羽田機場花園店，或許就是離開日本前為自己挑選一份特別紀念品的最佳機會。

HERZ於2026年春季在與羽田機場第3航廈直結的「羽田機場花園」開設全新門市。店內精選品牌最受歡迎的經典商品，從耐用的後背包、實用的郵差包，到皮夾、收納包等各式皮革小物一應俱全，許多在總店熱賣的人氣款式，在這裡同樣能夠找到。

店面規模雖然不如總店寬敞，商品種類也相對精簡，但若在旅程尾聲仍對某款商品念念不忘，也可以事先聯繫店家，詢問是否能從其他門市調貨。此外，由於店鋪距離機場出境大廳非常近，對旅客而言相當方便，而適合作為伴手禮的皮革小物更是備貨充足，非常適合作為返國前的最後採購站。

對於剛抵達日本的旅客來說，這裡同樣是相當理想的購物地點。無論是想挑選一款能陪伴整趟旅程的實用包款，還是準備一個能收納零錢的小袋都非常合適。

羽田機場花園店販售兩款門市限定商品，分別是附有卡片夾層的小型口金包，以及內建零錢收納層的短夾。這兩款特別適合在現金使用率仍然相當高的日本旅行中使用，無論是收納零錢、交通卡或常用卡片都十分方便。

而它們的實用性並不只限於旅途中。回國後，無論是收納化妝品、常備藥品、名片，或是各種隨身小物，都能輕鬆派上用場。

HERZ羽田機場花園店（ヘルツ 羽田エアポートガーデン店）地點：羽田機場第3航廈東京都大田区羽田空港２丁目７－１ 羽田エアポートガーデン 2F ジャパンプロムナード 營業時間：10:00～21:00

悠閒漫步表參道

選好心儀的質感紀念品後，便迫不及待想帶著剛入手的戰利品到街上走走。HERZ總店周邊的表參道林蔭大道，正是購物後悠閒散步的絕佳去處。Japankuru團隊的小編最後選擇了照片中的駝色「コラージュバッグ側背包（CW-13）」，無論是尺寸或實用性，作為日常使用都恰到好處。

這條以時尚與高級感聞名的街道，兩側林立著設計師品牌精品店與大型旗艦店，吸引來自世界各地的旅客，以及東京最懂穿搭、最有風格的人們前來造訪。HERZ總店就隱身在附近的靜謐巷弄之中，一走出店門、轉個彎來到表參道，眼前立刻展現出截然不同的城市風景。

如果你的目標是把最新的東京流行趨勢統統帶回家，那麼表參道絕對是不能錯過的購物聖地。另一款剛入手的HERZ大容量托特包，正好能輕鬆裝下沿途收穫的各種戰利品。（照片中的墨綠色「革紙袋手提包（T-5）」與表參道的街景十分相襯）。

當然，即使沒有特別的購物計畫，光是在這裡散步、欣賞櫥窗設計，或觀察來往行人的穿搭風格，也是一種樂趣。從低調卻極具品味的日常穿搭，到大膽前衛的時尚造型，甚至偶爾還能遇見充滿個人特色的有趣人物，處處都展現著東京獨有的時尚能量與生活美學。

無論是在青山靜謐的巷弄間尋找特色選物店，還是在表參道綠意盎然的林蔭大道上欣賞精品櫥窗，不知不覺就度過了一個下午。即使不購物，也能沉浸在它獨特的氛圍之中，這正是這個街區最迷人的地方。

在東京享受時尚與療癒之旅 將美好回憶統統打包

從優雅的日式咖啡廳、HERZ職人手工打造的皮革作品，到漫步於表參道林蔭大道的悠閒時光，青山與表參道展現了東京截然不同的一面。在這裡盡情享受時尚氛圍、感受職人工藝的溫度，同時也別忘了放慢腳步，好好享受片刻悠閒，留下屬於自己的美好東京回憶。

延伸閱讀： 穿上CONVERSE從原宿出發的舒適東京賞櫻散步

你認識的不認識的日本，都在「JAPANKURU日本酷樂」 也要追蹤「JAPANKURU日本酷樂粉絲團」