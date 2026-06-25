京都飯店推出「無限早餐」吃到退房前，還能帶著早餐到露台、書房慢慢享受

到京都自由行，早餐不再只是匆匆填飽肚子。位於京都梅小路地區的梅小路Potel飯店近期推出全新「無限早餐」服務，打破一般飯店固定時段、固定座位的用餐模式，讓旅客從早上7點到11點之間不限次數取餐，甚至能將餐點帶往館內不同空間享用。對習慣慢旅行、喜歡在飯店待上一整天的台灣旅客而言，無疑是一項相當有吸引力的新體驗。

不同於傳統自助早餐強調菜色豐富度，這項服務更著重於「住宿節奏」的設計。旅客可依照自己的行程安排用餐時間，先簡單吃點東西後出門散步，回到飯店再補充餐點；或帶著早餐前往屋頂露台、咖啡空間、共享休憩區等角落，一邊欣賞京都晨間氛圍，一邊悠閒展開一天行程。不少旅客也因此不再需要為了搶座位趕著下樓用餐，整體住宿體驗變得更加自在。

圖／JR西日本ホテルズ提供

除了早餐升級外，飯店也同步延長多個公共空間的開放時間。館內的咖啡、音樂與飲品空間從原本上午10點延長至中午12點，讓旅客退房前仍能享受館內設施；二樓共享空間則開放至午夜12點，提供更多休憩選擇。

圖／JR西日本ホテルズ提供

值得一提的是，飯店近期還新增夜間限定空間「おとな間（Awai）」，於晚間10點至午夜12點開放。現場播放舒緩音樂與影像，並提供生啤酒、Highball威士忌蘇打及無酒精飲品，旅客可躺在日本人氣懶骨頭品牌 tetra 沙發上放鬆身心，感受京都夜晚的悠閒氛圍。

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圖／JR西日本ホテルズ提供

此外，鄰近館內澡堂設施的發酵飲品空間也新增住宿旅客免費飲品服務。從早餐、下午休憩到深夜時光，飯店希望讓旅客不只是把住宿當作睡覺的地方，而是將整座旅館變成旅程中的目的地。對計畫前往京都旅遊的台灣旅客來說，若想體驗不同於一般觀光行程的慢活住宿方式，這間飯店或許值得列入下次京都住宿清單。

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