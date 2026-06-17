暑假遊東京必排！「史努比博物館」夏日限定活動7/4登場 免費拿貼紙、客製化伴手禮帶回家

博物館的超大史努比入口。Ⓒ2026 Peanuts Worldwide LLC 圖：Sony Creative Product／提供

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】暑假準備飛東京自由行嗎？如果你是史努比鐵粉，或是想找個能避暑又好拍的室內景點，絕對不能錯過位於東京南町田的「史努比博物館」！

從07/04起，這裡將推出充滿暑假氛圍的「Happy Summer」期間限定活動。「史努比博物館」交通非常方便，從澀谷搭乘東急田園都市線至「南町田 Grandberry Park 站」下車，步行只要4分鐘就能抵達，逛完博物館還能順便在旁邊的 Outlet 血拚，絕對是今夏東京旅行的必排行程。

這次活動將整座場館換上了「史努比與冰淇淋」的主題裝飾，一進門就有巨大的史努比迎接你，每個角落都充滿沁涼繽紛的色彩，超適合跟好朋友或家人一起來打卡拍美照。

▲本次活動限定的史努比貼紙。Ⓒ2026 Peanuts Worldwide LLC 圖：Sony Creative Product／提供

而且只要在活動期間買票入館，每個人都能免費拿到一張外面買不到的「Happy Summer」透明貼紙（全6款隨機發送）。喜歡手作體驗的台灣旅客，更不能錯過館內超夯的「史努比徽章」DIY 活動！這次特別換上了四款夏日普普風限定圖案，不需事先預約，只要從扭蛋機獲取圖紙，並貼上與《花生漫畫》同款字體的姓名貼，花費700日圓就能把世上獨一無二的客製化伴手禮帶回家，超級划算又具紀念意義。

▲可以自己貼上字母的紀念胸針。Ⓒ2026 Peanuts Worldwide LLC 圖：Sony Creative Product／提供

其中當然少不了瘋狂採購的時間！為了迎接即將到來的08/10史努比生日，館內的紀念品店「BROWN'S STORE」將於07/04搶先開賣超有質感的限量生日周邊，包含單寧托特包、毛絨玩偶和紀念馬克杯等，粉絲們千萬要捏緊錢包。逛累了，推薦直接到旁邊的「PEANUTS Cafe」享用結合展覽元素的消暑聯名餐點。

此外，館內每個月還會主打不同的《花生漫畫》角色，七月份的焦點是聰明的「瑪西」，八月份則是運動女孩「薄荷·佩蒂」，來場不僅有專屬介紹摺頁可以收藏，還有期間限定的拍貼機相框能合影留念。由於暑假人潮較多，強烈建議大家出發前先在網路平台買好預售票，今年夏天就讓滿滿的史努比療癒你的東京之旅吧！

▲多款「Happy Summer」活動限定商品。Ⓒ2026 Peanuts Worldwide LLC 圖：Sony Creative Product／提供

DATA／史努比博物館

・所在地：東京都町田市鶴間3-1-4

・營業時間：平日 10:00~18:00／週末、國定假日及盂蘭盆節期間（08/10、08/12~15）10:00~19:00

・休館日：2026/08/18、2027/01/01

・交通方式：東急田園都市線「南町田 Grandberry Park 站」步行4分鐘

・購票網站：https://eplus.jp/sf/word/0000136396

Ⓒ2026 Peanuts Worldwide LLC

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野