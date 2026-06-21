東京自由行必收藏！東京車站住宿推薦清單

【FunTime小編群】去東京旅遊，找車站附近的住宿最方便了！小編今天就來介紹位在東京車站附近的幾間飯店，這些住宿不僅離車站很近、交通方便，有些飯店還有超豐盛早餐！最近要去東京的話這篇千萬要收藏喔～

東京丸之內大都會飯店

東京丸之內大都會飯店。

東京丸之內大都會飯店。

東京丸之內大都會飯店(Hotel Metropolitan Marunouchi)位在SAPIA TOWER裡的27到34樓層，這裡很搶手的原因是高樓層看出去的城市景觀，以及鄰近東京車站帶來的便利性。飯店採用與東京車站共構的形式，因此無論是搭乘電車或新幹線，下車後都能直通飯店，真的超方便！這裡的早餐為西式日式合併，種類超豐富，在餐廳內若幸運排到窗邊位置，還能一邊享受美食一邊欣賞繁華的東京市景呢！客房內則以現代風格為設計，提供的房型有單人房、雙人房以及三人房，客房空間雖然不大，但裡面的浴室居然都有浴缸！部分房型還設有大片玻璃觀景窗，可以將繁華的東京一覽無遺～

訂房網評價：8.9/10 (agoda)

交通：JR東京站步行1分鐘

銀座大和魯內飯店普米爾

銀座大和魯內飯店普米爾。

銀座大和魯內飯店普米爾。

這家銀座大和魯內飯店普米爾(Daiwa Roynet Hotel Ginza PREMIER)是一間裝潢新穎的飯店，位在地鐵東京車站與銀座車站之間，樓下就有便利商店及藥妝店，生活機能良好。早餐是以日式和西式結合的自助餐形式，種類相當豐富，無論是想吃麵包當主食還是米飯都可以滿足你！客房風格採簡約現代設計，每間房間都設有專屬浴缸，房內空間寬敞，一次打開兩個行李箱也沒問題！另外，飯店也很貼心的為女性旅客提供女士專用樓層，就算是獨自入住也很放心～

訂房網評價：8.8/10 (agoda)

交通：地鐵銀座一丁目站步行1分鐘

東京蒙特埃爾馬納飯店

東京蒙特埃爾馬納飯店。

東京蒙特埃爾馬納飯店。

這家超新的東京蒙特埃爾馬納飯店(Hotel Monte Hermana Tokyo)2022年才開幕，整體設施很新穎，距離東京車站僅有3分鐘的路程。客房以現代商務風格打造，提供單人房、雙人房以及三人房，住宿環境寬敞明亮，設備齊全，櫃檯與公共區域有提供多樣備品，入住時還會準備迎賓飲品與小點。飯店內有微波爐、製冰機及投幣式洗衣機能使用，對於想要住在東京市區的朋友來說是間CP值相當高的飯店！

訂房網評價：8.8/10 (agoda)

交通：JR東京站（八重洲側）步行3分鐘

唐草飯店東京站

唐草飯店東京站。

唐草飯店東京站。

全家大小來東京玩就住唐草飯店東京站(karaksa hotel TOKYO STATION)！這家飯店提供多人床位房型，包括4人房、6人房，甚至是3+3的連通房設計都有，無論是一群朋友出遊還是帶長輩孩子，門關上後都能保有隱私空間。飯店的地理位置也超好，一下樓就是地鐵站，往返機場非常方便，附近也有許多百貨商圈，多人出遊就選這家飯店吧！

訂房網評價：8.9/10 (agoda)

交通：JR東京站（八重洲側）步行5分鐘

Super Hotel Premier Tokyo Station Yaesu-Chuoguchi

Super Hotel Premier Tokyo Station Yaesu-Chuoguchi。

Super Hotel Premier Tokyo Station Yaesu-Chuoguchi。

這家Super Hotel Premier Tokyo Station Yaesu-Chuoguchi飯店就在東京車站外，超適合第一次去東京怕在車站裡迷路的朋友。飯店附近就有3家便利商店：Family、7-11、Lawson，半夜肚子餓也不用緊張！這家飯店最特別的是全館的飲水機是採用與大阪府立大學合作開發的「離子水」，水分子細小、具備高保濕效果。更讚的是大廳提供多種不同軟硬度、高度的枕頭，讓你每晚都睡得超舒服，真的很貼心！

訂房網評價：8.8/10 (agoda)

交通：JR東京站（八重洲側）步行4分鐘

小編今天介紹了多間不同風格、交通超便利的東京車站周邊飯店，住在這裡能幫你省下不少拖行李轉車的體力，這區絕對是東京自由行的不二之選！

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