誰說銀座只有貴婦能逛？隱藏美食、好逛景點這篇全收錄

【FunTime小編群】銀座，是東京「高級、繁華」的代名詞，除了各式各樣的些許貨公司和精品店可以滿足你所有的購物需求，還有許多米其林餐廳、高級酒吧和貴婦下午茶集中在此。另外，每到周末和日本國定假日，銀座街道會禁止車輛通行，變成行人專用通道，而因此有了「步行者天國」的美稱！FunTime小編將銀座必逛的購物中心和日本美食網站Tabelog的高分美食都一次整理出來，讓大家輕鬆逛銀座！

銀座景點

歌舞伎座

歌舞伎座。圖／kkday

如果你對日本傳統文化有點好奇，那歌舞伎座真的很值得排進銀座行程裡！這裡是欣賞「歌舞伎」結合華麗服裝、誇張表情和獨特唱腔的日本經典表演藝術的最佳場所。不想看完整場也沒關係，歌舞伎座貼心推出「一幕見席」，讓你只用小錢就能感受片段魅力，輕鬆入門沒壓力～就算沒打算進劇場，建築本身也超有特色，是日式傳統和現代完美融合的代表。不少人還會特地來拍照打卡，再順路逛逛地下一樓的「木挽町廣場」，裡面有各種限定周邊、伴手禮和日式點心，氣氛超有味道！

小編小提醒：門票都很搶手，建議可以先上網購票呦

交通：地鐵至「東銀座站」出站即達

營業時間：演出時間依節目調整，建議先上官網查詢

銀座精工博物館

銀座精工博物館。圖／IG, chrisawl

喜歡手錶或復古工藝的朋友，一定不能錯過這間超有質感的「SEIKO MUSEUM GINZA」！這裡不只是品牌展示，更像是一場穿越時空的鐘錶小旅程，從江戶時代的和時計到當代超精密機芯，通通收錄！二樓還有手錶組裝體驗活動，讓你親手感受工匠精神！整體空間設計也超好拍，簡約卻帶著濃濃日式職人風，不論是不是錶迷，都會被這種「細節控」的魅力吸引。博物館不大，但每一區都很有料，逛完會對SEIKO品牌有更深一層的理解！

小編小提醒：手錶組裝體驗活動需事前去官網預約呦

交通：地鐵至「銀座站」A10出口，步行1分鐘

營業時間：10:30-18:00（週一公休）

銀座購物

銀座LoFt

銀座LoFt。圖／IG, tom_daily_photos

銀座Loft是一間複合型商場，一共6層樓近1,400坪的面積，包含了甜點、咖啡、服飾、流行首飾、旅行用品、家居雜貨及設計文具，其中不能錯過的是2樓的美容健康雜貨區，除了美妝保養品外還提供男性護膚區，非常適合帶男友一起逛喔。

地址：東京都中央区銀座2-4-6 銀座ベルビア館1階～6階

交通：搭乘地鐵至「銀座一丁目站」5號出口，步行約1分鐘

營業時間：11:00-21:00（週日營業至20:00）

松屋銀座

松屋銀座。圖／IG, j._.cm06

松屋銀座是東京非常有歷史意義的百貨公司，於1869年以和服店開業後，便成為了日本知名老字號的百貨公司，店鋪提供一流的國際品牌、高級時裝和日本製品牌，餐廳的部分有築地鰻魚飯、京都料理、天婦羅等精緻和食，絕對能讓你度過一段精緻悠閒的時光！

地址：東京都中央區銀座3-6-1

交通：搭乘地鐵至「銀座站」A12出口，即抵達

營業時間：11:00-20:00（週日營業至19:30）

東急 PLAZA GINZA

東急 PLAZA GINZA。圖／IG, masumikokoko

有別於銀座的奢華精品風，銀座東急走的是相對平價的路線，裡面販售許多日本職人設計的文具、生活雜貨和家居用品，6F的 KIRIKO LOUNGE 空中花園和8F~9F的樂天免稅店也都是不可錯過的重點。除此之外，建築外觀是採用日本傳統工藝「江戶切子」設計概念，讓原本平凡的現代化高樓彷彿變成精細唯美的日本藝術品，從裡面出來後不妨在街上好好欣賞一下～

地址：東京都中央區銀座5-2-1

交通：搭乘地鐵至「銀座站」 C2、C3 出口，步行1分鐘

營業時間：【購物、咖啡廳、服務區】11:00-21:00、【餐飲、食品區 】11:00-23:00

銀座美食

喫茶YOU

喫茶YOU。圖／IG, kissa_okym

同為2021和2022年喫茶店類的百名店「YOU」，主要販售蛋包飯和三明治等和風洋食，看似樸實無華的蛋包飯則是許多人的必點，下層番茄炒飯搭配上層奶香濃厚的滑嫩歐姆蛋，是讓人吃過後會念念不忘的味道，看到照片時小編都要口水直流，恨不得馬上前往日本啦～

地址：東京都中央区銀座4-13-17 高野ビル1F

交通：搭乘地鐵至「東銀座站」5號出口，步行1分鐘

營業時間：週一至週五 11:00-16:30、週末 11:00-16:00（週三公休）

とんかつ檍 銀座店

とんかつ檍 銀座店。圖／IG, sakezuki_ojisan

這家Tabelog上有著3.73高分的百名店也是不可錯過的知名美食！隱身在大樓的地下一層，看似沒什麼人知道，可是走到地下室後通常都要排隊呢。店裡人氣NO.1的餐點是「上等肩部腰部套餐」包含了白飯、味增湯和小菜，炸得酥脆金黃的麵衣包裹著多汁軟嫩的厚切豬排，一口咬下真的太滿足了！

地址：東京都中央区銀座8-8-7 第3ソワレ・ドビル B1

交通：搭乘Metro至「新橋站」，步行3分鐘

營業時間：11:00-15:00、17:00-21:00（週末晚上僅營業到20:00；週一公休）

銀座 篝

銀座 篝。圖／IG, nicefoodiefee

藏在銀座巷弄裡卻天天大排長龍的銀座 篝是吃拉麵控的心頭好！這家主打濃厚卻不油膩的雞白湯拉麵，湯頭由100%日本國產雞肉熬煮，再搭配昆布、香菇等高湯底，滑順濃郁卻清爽，入口不膩，許多外國人一喝就愛上，是米其林必比登推介推薦店之一。除了經典雞湯拉麵，主店限定款「雞白湯生松露soba」更是夢幻選項，松露香氣瞬間提升整碗質感。麵條吃起來有嚼勁，吸附香濃湯汁後超過癮。配料甚至還有絕佳口感的雞肉片與鮮美餛飩，每一口都驚喜連連！

交通：地鐵至「銀座站」各出口，步行3-6分鐘

營業時間：週一至週五11:00-22:00、週六至週日 11:00-21:30

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