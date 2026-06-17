東京珍珠珠寶購物｜WSP銀座本店阿古屋珍珠推薦 Kevin老師探店分享

想在東京購買珍珠珠寶，到WSP東京銀座本店走一遭不會錯。它們家既有高級珍珠珠寶，也有很適合日常穿搭的珍珠珠寶。這次我們實際走訪店內，還遇見Kevin老師探店，聽他分享了一些心得和喜歡的商品推薦，希望能給想入手珍珠珠寶的你參考囉。

WSP的珍珠魅力：從高級珠寶到日常穿搭及保養

WSP最初於大阪南船場展開珍珠批發事業，透過不經中間商的經營模式，讓總是給人高價印象的高品質珍珠，能以更合理的價格走入大家的生活中。

也正因如此，WSP旗下的珍珠珠寶設計，也貫徹了「能融入人們日常生活中」的品牌理念，既有本格派的高級珠寶產品線，亦有多個適合日常穿搭配戴的產品線，在日本很受歡迎，也常會出現在各大時尚流行雜誌上。

隨著品牌發展，WSP在珍珠珠寶的基礎上，更推出珍珠保養品、保健食品的產品線，而後還跨足藝術領域及永續發展等其他領域。

就是這樣的WSP，在東京、大阪、京都、福岡都有門市，而在本店則坐落在給人以大人精緻感的東京銀座。

WSP東京銀座本店：宛若鑲在老銀座街角的雅緻珍珠

之前在銀座散步的文章中介紹銀座名所——歌舞伎座時，提到過銀座一帶頗有歷史故事感的木挽町。而WSP東京銀座本店，就坐落在這條藏著些許老銀座氛圍的木挽町通街角，從東銀座站步行3分鐘就可以抵達。相比銀座站周邊的熱鬧，這一帶顯得比較安靜閒適一些。

採光良好的店內，以淡色的杉木裝潢設計為主，搭配和風感十足的燈飾與以榻榻米為設計靈感的展示櫃，整體呈現出溫暖而淡雅，和珍珠給人的印象一樣。

我們拜訪的這天，正好遇到時尚美妝界的明星——Kevin老師（凱文老師）從台灣飛來探店。於是，我們有幸一邊欣賞WSP東京銀座本店內的珠寶們，一邊聽他分享自己特別喜歡的款式和原因。

頂級阿古屋珍珠珠寶品牌WSP

同為自家企業名稱的「WSP」品牌，是WSP的核心作品，走「頂級珠寶」的路線。它們自本來就高品質的日本阿古屋珍珠中，再嚴選出前5%最優質的珍珠，並經由珠寶設計師結合了日本傳統文化的意象設計，再由珠寶職人精緻雕琢而成。

其中，有三大經典主力作品——以平安時代的行草體「連綿體」的「心」字為主結構的「KOKORO」、取材自京組紐的「YUI」，以及以和風吉祥紋樣「青海波」為靈感的「UNERI」。

Kevin老師對YUI的特別鍾意。展示在店內櫥窗中的YUI乍看之下接近我們對珍珠長鏈的印象，但這珠鏈之間不對稱地點綴著精緻的鏤空金球，為原來全然素雅的珍珠長鏈，帶來了一些活潑感。不僅如此，鏤空金球與阿古屋珍珠特有的淡粉色光澤相互襯托，讓Kevin老師不由得讚嘆它的美。

曾經到一些珍珠產地觀摩的老師還提醒我們，珍珠本身都是自然的產物，要能找到這麼多大小和顏色光澤相當的阿古屋珍珠，來串成這樣一條長鏈很不容易——可想見它是多麼得珍貴。

除了這三大主力作品外，WSP中的櫻花之作「SAKURA」、新登場的匠心系列「TAKUMI」（右圖左側的耳環），也都非常精緻。特別是TAKUMI系列中首位登場的這對耳環，用了大小各不相同的珍珠，且一個一個都是職人們手作而成的。

日常生活氣質派珍珠珠寶品牌Pearl for Life

雖說提起珍珠珠寶，難免會有高價而遙不可及的聯想，不過其「噯曖內含光」的特質，其實又蠻好融入我們的日常生活穿搭。Pearl for Life這一系列，就是以「能融入日常生活」作為理念開發出來的。走簡約柔和的風格，Pearl for Life系列中能找到多種的吊墜、耳環和戒指，不管是日常通勤、約會，或是出席一些特別的場合時都蠻好用。

Kevin老師分享到，有時候只是小小的珠寶，卻能讓佩戴者顯得更美、更有氣質。而Pearl for Life的珠寶，既有設計感也好搭配，無疑能讓我們在日常生活中多一些「美的加持」。尤其是以阿古屋珍珠中稀有的尺寸在6mm以下的「Baby Pearl」設計出的一些款式，特別有低調優雅的氣質，而且十分百搭。

其他像是可愛與成熟兼具的「Carina」系列，或是稍微多一些華麗感的「Fleur Eclat」系列也都很有人氣。根據珍珠種類和產地的不同，產品價位也不同，即便是小資族，也能找到適合自己的珍珠珠寶。

時尚性格派珍珠珠寶品牌MARLENA

以「珍珠，釋放你的風格與自由」為主題的MARLENA，無疑打破了珍珠珠寶的傳統印象。這一品牌的珠寶飾品，依循每顆珍珠生來的形狀、顏色和光澤等的獨特性，並透過不對稱和大膽的設計、搭配金屬甚至是皮革材質，展現出更獨特的時尚性格。

就拿Carre耳環和Mireille項鍊這兩個系列來說好了，裡面的珠寶飾品大多使用了形狀不規則的珍珠。相比一般圓形的珍珠，多了一些可愛俏皮或自由的個性。另外像是以帥氣的黑色系為主的NOIR系列，以及多種大溪地黑蝶珍珠的珠寶飾品，無論什麼性別皆可駕馭。

Kevin老師表示自己很喜歡MARLENA的中性風格，能找到不少適合自己日常生活穿搭的款式，且能見到很多色澤特別的珍珠。

值得一提的是，MARLENA中還有一款頗有喜氣珍珠項鏈「ENGI」，上面匯聚了5種在日本文化中象徵吉祥如意的緣起物，包括「富士山」、「招福貓」、「摺扇」、「福槌」及「笑」，精緻又可愛，望能為佩戴者帶來好福氣。

是珍珠珠寶店也是「小藝廊」

看著WSP東京銀座本店中各式各樣氣質風格不同的珍珠珠寶飾品，彷彿每一件也都是小小的藝術作品。和WSP福岡天神店一樣，銀座本店的內部設計，本身就是和風美的體現——那是融合了日式美學「侘寂（WABISABI）」及日本茶聖千利休的「黑之詩學」而生的空間。

特別的是，店內也能見到一些，用「廢棄」珍珠所作成的藝術品。為了不浪費每一顆珍珠，WSP與日本藝術家們合作，將那些無法用來做珠寶，也無法成為其他商品的珍珠們，變成藝術品。

看著店內各色的精美的珍珠、形狀比較特異的珍珠，以及雖然無法成為商品，但後來成為藝術品的珍珠，這才強烈地意識到珍珠的「生命力」——它真是來自海洋的恩賜呢。拜訪時，工作人員也和我們分享到，現在由於自然環境的變化，要能生成漂亮完美的珍珠也越來越不容易。

於是覺得，珍珠的美好，不僅止於它那柔和美麗又獨特的光澤，也在於它本身被貝類動物「孕育」賦予的生命力，以及它每一顆都獨一無二的獨特性——亦如你我一樣。

這次走訪WSP東京銀座本店，聽了Kevin老師和工作人員的分享，見到這麼多風格不一樣、功能不同的珍珠「作品」，對珍珠的喜愛又添上幾分。

如果你也喜歡珍珠珠寶，到東京走走時，真別忘了到WSP東京銀座本店看看。

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