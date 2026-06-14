池袋住宿懶人包！玩東京住這裡，交通方便又超好買

【FunTime小編群】相信大家對池袋都不陌生，池袋匯集了東京各交通線路，擁有絕佳的交通便利性，藥妝及百貨林立，還有許多餐廳進駐，完全是一個購物天堂啊～今天小編就要為大家介紹幾間位於池袋的優質住宿，這些池袋住宿不僅鄰近地鐵站，要到鬧區逛街也相當方便，大家一起來看看些高CP值的推薦住宿清單吧！

池袋溫泉多美迎飯店

池袋溫泉多美迎飯店。

池袋溫泉多美迎飯店。

這家評價超好的連鎖飯店品牌池袋溫泉多美迎飯店(Dormy inn Ikebukuro Hot Spring)提供房客超值的設施與福利，有溫泉、桑拿、按摩椅、漫畫書等，泡完湯還可以享用養樂多與冰棒，在晚上9:30至11:00的宵夜時段，還能免費享用醬油拉麵！早餐也非常推薦大家加購，有特色丼飯、各式精緻小菜與現炸天婦羅，飯店附近還有便利商店、超市等，機能十分便利。如此大方又貼心的飯店，絕對值得親自體驗！

訂房網評價：8.7/10 (agoda)

交通：地鐵春日站步行1分鐘

山手線大塚站APA飯店

山手線大塚站APA飯店。

山手線大塚站APA飯店。

如果你想在池袋找一間高CP值的住宿，那麼這間山手線大塚站APA飯店(APA Hotel Yamanote Otsuka Ekimae Tower) 一定要收藏！這家飯店交通超便利，去池袋只需一站，到新宿、上野也超方便。飯店附近就有24小時營業的唐吉軻德和便利商店，晚上想補貨、買宵夜超方便！這家飯店最推的就是在20樓的公共溫泉與露天浴池！在東京奔波一整天後上樓泡個溫泉，真的超療癒~房內提供大電視、冰箱、熱水壺、空氣清淨機，這間絕對要加進口袋名單裡！

訂房網評價：8.6/10 (agoda)

交通：地鐵大塚站步行3分鐘

池袋KOKO飯店

池袋KOKO飯店。

池袋KOKO飯店。

這家池袋KOKO飯店(KOKO HOTEL Ikebukuro)絕對是小資族與女性旅人心目中的理想飯店！飯店大廳有超級豐富的備品，卸妝油、洗面乳、臉部乳液與身體乳，不怕因為日本的氣候而讓皮膚變得乾燥~還有許多漫畫書，喜歡的都可以帶回房間慢慢看。房間雖然小巧，不過還是有浴缸可以讓你泡泡澡放鬆身心。飯店周圍生活機能也很方便，附近有3家便利商店，步行約7分鐘就能抵達太陽城和超市，不論是要逛街採購還是品嘗人氣美食都近在咫尺！這樣雙人房一晚在FunTime訂房比價中只要3千出頭，想找平價又方便的飯店就選這家吧！

訂房網評價：8.6/10 (agoda)

交通：JR池袋站步行10分鐘

DEL風格池袋東口大和魯內飯店

DEL風格池袋東口大和魯內飯店。

DEL風格池袋東口大和魯內飯店。

喜愛購物的朋友一定要選這家位在JR池袋站出口的DEL風格池袋東口大和魯內飯店(DEL style Ikebukuro Higashiguchi by Daiwa Roynet Hotel)，下樓就是西武百貨、Bic camera、唐吉訶德，買太多也能馬上回飯店放戰利品，便利商店、在地美食等也通通都有，讓你有得逛也有得吃！房內空間很寬敞，打開2個大行李廂也沒問題，對於這種車站旁的精華地區真的超難得。而且飯店大廳的備品種類更是齊全，除了基本盥洗用品與茶包，還準備了兒童專用拖鞋、小玩具，甚至還有陪洗澡的黃色小鴨，真的超貼心~

訂房網評價：8.7/10 (agoda)

交通：JR池袋站步行1分鐘

池袋站百夫長酒店

池袋站百夫長酒店。

池袋站百夫長酒店。

這家池袋站百夫長酒店(Centurion Hotel Ikebukuro Station)以濃厚的日式華麗裝潢以及便利的生活機能深受許多旅客喜愛。飯店樓下就有便利商店、百貨、Bic Camera，而且一出門有許多熱門美食，壽司、拉麵、居酒屋等，半夜也不怕肚子餓！房間延續公共區域的奢華設計，不僅佈置精美，最加分的是房內配備了一套桌椅，外帶食物回飯店吃終於有地方可以坐，再也不用怕弄髒床單了~

訂房網評價：8.4/10 (agoda)

交通：JR池袋站步行3分鐘

池袋是與新宿、澀谷齊名的一大繁華區，各種百貨及人氣景點這裡通通有，要到東京遊玩的朋友不妨選擇池袋住宿，不只逛街吃美食方便，交通繁華到各大景點也非常方便喔！

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