東京榮登全球旅遊體驗類冠軍！一探歌舞伎與相撲的沉浸式文化盛宴

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】在最新發布的《2025年城市觀光版品牌指標》中，東京榮獲「體驗」類別的世界第一名。這座日本的大型都市結合了高度發展的都市機能與深厚的歷史底蘊，將傳統文化直接融入現代觀光空間，提供旅客實質的參與機會。對於喜愛深度遊日的台灣旅客來說，其中具代表性的傳統藝術「歌舞伎」與日本國技「相撲」，已打破過去單純觀賞的限制，轉變為外國旅客也能輕鬆報名參與的沉浸式活動。

▲歌舞伎的「見得」與「隈取」體驗。 圖：松竹／提供

擁有四百多年歷史的歌舞伎，近期因相關題材的電影在台引起迴響，吸引許多旅人前往日本親臨感受。座落於銀座的地標「歌舞伎座」除了保留傳統建築風格，也具備現代化設施。除了完整的觀賞整區表演外，觀眾還可以利用「一幕見席」票，只觀賞完整演出中的一幕，並還搭配有繁體中文等多語字幕觀看演出。

此外，專為海外遊客打造的九十分鐘互動體驗更是備受矚目。在專業演員帶領與全程英語解說下，參與者能親手敲擊木板操作「附打」音效、學習定格姿勢「見得」，並實際解析經典的「隈取」臉譜。

體驗結束後，還可前往與東銀座站直結的木挽町廣場，選購歌舞伎臉譜馬卡龍、經典人形燒與柿子最中等特色伴手禮。

▲有機會被選中親自與相撲力士互動。 圖：©HIRAKUZA／提供

同樣位於銀座的「THE SUMO LIVE RESTAURANT 日樂座 GINZA TOKYO」則結合了相撲競技、正統和食會席與著名的「灘之酒」，打造出嶄新的文化空間。在約兩小時的全英語流程中，旅客可以一邊品嘗時令料理，一邊觀摩力士練習並了解相撲規則。

隨後的對戰表演結合巨型螢幕與動態燈光，進一步提升了土俵上的視覺張力。活動中也安排了「相撲挑戰」抽籤，觀眾有機會親自登上土俵與力士互動，近距離體驗這項日本國技的文化內涵。

無論是規劃參與2026年夏季的「歌舞伎特別場次」，或是前往「日樂座」感受相撲文化，這些跨越語言限制的深度行程，都將為遊客的東京之旅提供更豐富的實質體驗。

DATA／歌舞伎文化體驗

・近期舉辦日程：2026/06/17（三）、07/07（二)、07/21（二)（皆為14:00開始；9月後日程將依序公布）

・活動地點：東京都中央區銀座4-12-15（歌舞伎座大樓5樓「歌舞伎座禮堂」）

・參加條件：6歲以上即可參加

DATA／THE SUMO LIVE RESTAURANT 日樂座

・地址：東京都中央区銀座1-9-13 (プライム銀座柳通りビルB1F)

・交通方式：東京 Metro 有樂町線「銀座一丁目駅」10號出口，步行約1分鐘

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