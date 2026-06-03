東京近郊6月初夏購物賞花一日遊！首選「深谷花園PREMIUM OUTLETS®」

【旅奇傳媒/日本部報導】初夏遊東京除了在市區逛街，到近郊來趟「賞花搭配購物」的一日遊更是不錯的選擇！距離東京車程約80分鐘的埼玉縣「深谷花園 PREMIUM OUTLETS®」，擁有約130間人氣品牌店鋪，周邊豐富的自然與人文景點，非常適合排入購物行程之中，以下推薦兩條購物旅遊必走路線。

▲千年之苑薰衣草花園在6月綻放夢幻紫色花海。 圖：向日遊／提供

路線一：紫陽花與薰衣草雙重花海、小江戶懷舊之旅

◎ 東京都內出發 → 千年之苑薰衣草花田 → 深谷花園 PREMIUM OUTLETS® → 川越老街散步 → 幸手權現堂賞紫陽花 → 返回東京

這條專為喜歡賞花的旅客量身打造的路線，早上先前往「千年之苑薰衣草花園」，在浪漫的紫色花海中停留約50分鐘。接著到「深谷花園 PREMIUM OUTLETS®」，享受一個半小時的購物樂趣與在地美食。

下午，再前往有「小江戶」之稱的「川越」，感受傳統藏造老街風情。傍晚的壓軸則是到「幸手權現堂」欣賞初夏限定的夢幻紫陽花，一天之內收集兩種當季絕美花海，打卡拍照絕對滿載而歸！

▲川越老街古韻十足，傳統建築非常適合旅客漫步拍照。 圖： 埼玉縣物產觀光協會／提供

路線二：大自然溪谷體驗、江戶風情與購物完美結合

◎ 東京都內出發 → 川越老街散步 → 千年之苑薰衣草花田 → 長瀞溪谷遊船體驗 → 深谷花園 PREMIUM OUTLETS® → 返回東京

喜歡體驗大自然活動的旅客，千萬別錯過這條動靜皆宜的路線。早上可以先到「川越老街」悠閒散步，接著前往「千年之苑薰衣草花園」，欣賞薰衣草盛開的美景。

午後的重頭戲是充滿樂趣的「長瀞溪谷遊船」，在清涼的微風中欣賞壯麗的溪谷景觀。最後保留充裕的兩小時，來到「深谷花園 PREMIUM OUTLETS®」盡情採買，為一整天的動態行程畫下完美句點。

不管選擇哪條路線，「深谷花園 PREMIUM OUTLETS®」都是讓行程大大加分的亮點。這裡更有專為小朋友設計的「嘎哩嘎哩君」冰棒主題遊樂區與豐富的兒童菜單，讓親子出遊也能輕鬆搞定。

更重要的是，商場將於06/11~06/21舉辦「PREMIUM OUTLETS SALE」夏季特賣，準備來東京自由行的你，趕快把這兩條黃金路線排進去吧！

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