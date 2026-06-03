快訊

中捷尖峰突停駛！7時32分全線癱瘓 今年已2度出包

一語雙關酸爆…綠轟蔣萬安讀稿 殷瑋酸沈伯洋「我找到了台讀黨綱」

快改道！國3北向大溪入口匝道貨櫃車翻覆 車「頭身分離」目前全線封閉

東京近郊6月初夏購物賞花一日遊！首選「深谷花園PREMIUM OUTLETS®」

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
「深谷花園PREMIUM OUTLETS®」商場建築融合當地紅磚以及自然特色。　圖：向日遊／提供
「深谷花園PREMIUM OUTLETS®」商場建築融合當地紅磚以及自然特色。　圖：向日遊／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】初夏遊東京除了在市區逛街，到近郊來趟「賞花搭配購物」的一日遊更是不錯的選擇！距離東京車程約80分鐘的埼玉縣「深谷花園 PREMIUM OUTLETS®」，擁有約130間人氣品牌店鋪，周邊豐富的自然與人文景點，非常適合排入購物行程之中，以下推薦兩條購物旅遊必走路線。

▲千年之苑薰衣草花園在6月綻放夢幻紫色<a href='/search/tagging/1013/花海' rel='花海' data-rel='/1013/89807' class='tag'><strong>花海</strong></a>。　圖：向日遊／提供
▲千年之苑薰衣草花園在6月綻放夢幻紫色花海。　圖：向日遊／提供

路線一：紫陽花與薰衣草雙重花海、小江戶懷舊之旅

◎ 東京都內出發 → 千年之苑薰衣草花田 → 深谷花園 PREMIUM OUTLETS® → 川越老街散步 → 幸手權現堂賞紫陽花 → 返回東京

這條專為喜歡賞花的旅客量身打造的路線，早上先前往「千年之苑薰衣草花園」，在浪漫的紫色花海中停留約50分鐘。接著到「深谷花園 PREMIUM OUTLETS®」，享受一個半小時的購物樂趣與在地美食。

下午，再前往有「小江戶」之稱的「川越」，感受傳統藏造老街風情。傍晚的壓軸則是到「幸手權現堂」欣賞初夏限定的夢幻紫陽花，一天之內收集兩種當季絕美花海，打卡拍照絕對滿載而歸！

▲川越老街古韻十足，傳統建築非常適合旅客漫步拍照。　圖： 埼玉縣物產觀光協會／提供
▲川越老街古韻十足，傳統建築非常適合旅客漫步拍照。　圖： 埼玉縣物產觀光協會／提供

路線二：大自然溪谷體驗、江戶風情與購物完美結合

◎ 東京都內出發 → 川越老街散步 → 千年之苑薰衣草花田 → 長瀞溪谷遊船體驗 → 深谷花園 PREMIUM OUTLETS® → 返回東京

喜歡體驗大自然活動的旅客，千萬別錯過這條動靜皆宜的路線。早上可以先到「川越老街」悠閒散步，接著前往「千年之苑薰衣草花園」，欣賞薰衣草盛開的美景。

午後的重頭戲是充滿樂趣的「長瀞溪谷遊船」，在清涼的微風中欣賞壯麗的溪谷景觀。最後保留充裕的兩小時，來到「深谷花園 PREMIUM OUTLETS®」盡情採買，為一整天的動態行程畫下完美句點。

不管選擇哪條路線，「深谷花園 PREMIUM OUTLETS®」都是讓行程大大加分的亮點。這裡更有專為小朋友設計的「嘎哩嘎哩君」冰棒主題遊樂區與豐富的兒童菜單，讓親子出遊也能輕鬆搞定。

更重要的是，商場將於06/11~06/21舉辦「PREMIUM OUTLETS SALE」夏季特賣，準備來東京自由行的你，趕快把這兩條黃金路線排進去吧！

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

東京 賞花 花海

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

相關新聞

東京近郊6月初夏購物賞花一日遊！首選「深谷花園PREMIUM OUTLETS®」

【旅奇傳媒/日本部報導】初夏遊東京除了在市區逛街，到近郊來趟「賞花搭配購物」的一日遊更是不錯的選擇！距離東京車程約80分鐘的埼玉縣「深谷花園 PREMIUM OUTLETS®」，擁有約130間人氣品牌店鋪，周邊豐富的自然與人文景點，非常適合排入購物行程之中，以下推薦兩條購物旅遊必走路線。 路線一：紫陽花與薰衣草雙重花海、小江戶懷舊之旅 ◎ 東京都內出發 → 千年之苑薰衣草花田 → 深谷花園 PREMIUM OUTLETS® → 川越老街散步 → 幸手權現堂賞紫陽花 → 返回東京 這條專為喜歡賞花的旅客量身打造的路線，早上先前往「千年之苑薰衣草花園」，在浪漫的紫色花海中停留約50分鐘。接著到「深谷花園 PREMIUM OUTLETS®」，享受一個半小時的購物樂趣與在地美食。 下午，再前往有「小江戶」之稱的「川越」，感受傳統藏造老街風情。傍晚的壓軸則是到「幸手權現堂」欣賞初夏限定的夢幻紫陽花，一天之內收集兩種當季絕美花海，打卡拍照絕對滿載而歸！ 路線二：大自然溪谷體驗、江戶風情與購物完美結合 ◎ 東京都內出發 → 川越老街散步 → 千年之苑薰衣草花田 → 長瀞溪谷遊船體驗 → 深谷花園

與長頸鹿共進早餐！千葉超人氣動物園豪華露營「THE BAMBOO FOREST」

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】想要在東京近郊體驗不一樣的大自然療癒之旅嗎？距離東京車程僅約1小時的千葉縣市原市，隱藏著一座結合動物園與豪華露營的夢幻秘境「THE BAMBOO FOREST」。這裡緊鄰著「Sayuri World」動物園，不僅能在靜謐的竹林中享受奢華住宿，最受旅客歡迎的超人氣體驗「與長頸鹿共進早餐」也宣布正式回歸！加上夏季限定的流水麵吃到飽與頂級和牛 BBQ 饗宴，絕對是今年夏天最令人心動的避暑提案。 早晨時分，旅客將被引導至動物園內的「長頸鹿露台」，享用精緻的野餐風早餐。最驚喜的是，擁有溫柔大眼的高大長頸鹿會充滿好奇地探出頭來，與你幾乎零距離接觸！吃飽後，還能親自體驗餵食長頸鹿，並在動物園正式開園前，獨享包場般的寧靜時光。這份充滿心跳回憶的早餐體驗，大人只需加價3,000日圓即可擁有。 為了迎接夏天，飯店更推出了滿滿季節感的限定活動。只要在動物園休園的「星期四」入住（5月至10月限定日期），就能免費參加超好玩的「流水素麵吃到飽」活動，感受最道地的日本夏日風情。 而在晚餐部分，園區全新推出了主打在地食材的豪華 BBQ 套餐！你可以在充滿自然微風的戶外露台，大啖千葉縣

一日限定文化陶冶之旅！東京車站大飯店「包場百年美術館」與頂級午餐饗宴

東京車站大飯店推出06/23一日限定的「三菱一號館美術館 建築導覽與午餐行程」，提供獨特文化體驗及精緻餐飲選擇。參加者可享受專屬導覽及藝術展門票，名額僅限15位，報名即日開放。

東京超人氣角色周邊哪裡買？新宿KIDDY LAND吉伊卡哇、三麗鷗、史努比一次買齊

東京購物熱區新宿，各種人氣IP角色周邊也能一次買齊。KIDDY LAND新宿旗艦店從吉伊卡哇、三麗鷗、史努比到蒙奇奇通通找得到。本篇完整整理購物重點與優惠資訊，店舖距離新宿站步行僅5分鐘，交通便利又好找，絕對是角色收集控必訪的一站！

這則新聞有聲音！Uber Drift「東京甩尾」行程 限時體驗賽道飄移

Uber宣布再度把旅遊體驗玩出新高度！宣布將於6月3日至7月1日期間，在日本東京推出期間限定體驗行程「Uber Drift」，讓旅客不只是搭車移動，而是能直接坐上副駕駛座，親身感受日本經典賽車文化「甩尾（Drift）」帶來的震撼魅力，看到這裡腦中是不是已經自動響起〈Tokyo Drift〉經典的「叮、叮、叮」前奏了呢！這也是Uber全球「Go Anywhere」系列體驗首次登陸亞太地區，進一步把在地文化與旅遊行程整合進Uber App之中。

東京迪士尼度假區®住宿開箱｜新浦安站布萊頓飯店好質感 和牛鐵板燒與午茶咖啡也讚

就在新浦安站旁的東京迪士尼度假區®好夥伴飯店「浦安布萊頓飯店東京灣（Urayasu Brighton Hotel Tokyo Bay）」，不僅有直達東京迪士尼度假區的接駁車，以及寬敞舒適的房間，館內的和牛鐵板燒與大廳午茶甜點，更是受饕客喜愛的私藏美食。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。