與長頸鹿共進早餐！千葉超人氣動物園豪華露營「THE BAMBOO FOREST」

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】想要在東京近郊體驗不一樣的大自然療癒之旅嗎？距離東京車程僅約1小時的千葉縣市原市，隱藏著一座結合動物園與豪華露營的夢幻秘境「THE BAMBOO FOREST」。這裡緊鄰著「Sayuri World」動物園，不僅能在靜謐的竹林中享受奢華住宿，最受旅客歡迎的超人氣體驗「與長頸鹿共進早餐」也宣布正式回歸！加上夏季限定的流水麵吃到飽與頂級和牛 BBQ 饗宴，絕對是今年夏天最令人心動的避暑提案。

▲豪華露營區就在竹林中。 圖：THE BAMBOO FOREST／提供

早晨時分，旅客將被引導至動物園內的「長頸鹿露台」，享用精緻的野餐風早餐。最驚喜的是，擁有溫柔大眼的高大長頸鹿會充滿好奇地探出頭來，與你幾乎零距離接觸！吃飽後，還能親自體驗餵食長頸鹿，並在動物園正式開園前，獨享包場般的寧靜時光。這份充滿心跳回憶的早餐體驗，大人只需加價3,000日圓即可擁有。

▲期間限定的流水素麵活動。 圖：THE BAMBOO FOREST／提供

為了迎接夏天，飯店更推出了滿滿季節感的限定活動。只要在動物園休園的「星期四」入住（5月至10月限定日期），就能免費參加超好玩的「流水素麵吃到飽」活動，感受最道地的日本夏日風情。

而在晚餐部分，園區全新推出了主打在地食材的豪華 BBQ 套餐！你可以在充滿自然微風的戶外露台，大啖千葉縣產的頂級「Kazusa 和牛」沙朗牛排、在地鮮甜蔬菜與豐盛的海鮮拼盤。最棒的是，晚餐還包含「全包式飲料暢飲」服務，各式酒類與無酒精飲品無限供應，讓你吃飽喝足，徹底釋放都市壓力。

▲矗立在竹林中的樹屋房。 圖：THE BAMBOO FOREST／提供

「THE BAMBOO FOREST」全區僅有6棟客房，隱密性極高。房型包含宛如秘密基地般的浪漫樹屋，以及充滿奢華感的圓頂星空帳篷；每間客房都以不同的動物主題進行佈置，並且「全面配備冷暖氣」，讓旅客即使在盛夏也能像住飯店一樣舒適。

此外，只要預訂住宿，就直接免費贈送動物園「Sayuri World」的入園門票一次，讓你看完動物還能隨時回到竹林中的帳篷裡休息，享受與大自然完美融合的極致假期。

DATA／THE BAMBOO FOREST

・地址：千葉縣市原市山小川790

・交通方式：自駕從東京出發約1小時（附設停車場）；搭乘高速巴士從東京車站出發約1小時15分鐘，抵達「市原鶴舞巴士總站」或搭乘小湊鐵道至「高滝站」後，可預約免費專車接駁。

・客房設施：全區6棟客房（樹屋、圓頂帳篷等），皆具備冷暖氣設備，住宿皆含動物園門票。

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