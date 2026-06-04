東京配眼鏡：JINS新宿店快速配鏡喝咖啡 日本限定款好時尚

想到日本配眼鏡嗎？東京全新開幕的JINS新宿店，除了提供最快30分鐘即可完成配鏡的服務外，還能找到新宿店的限定商品，更有咖啡店ONCA COFFEE進駐！利用外國遊客專屬的免稅優惠，幫自己選一副適合的時尚眼鏡，順便來喝個咖啡吧。

為何喜歡在日本配眼鏡？

大家到日本旅遊時，總會想趁機添購一些平時穿搭會用到的行頭帶回家。除了買衣服、鞋子、飾品之外，近年也越來越多人會特地在日本配眼鏡。不只是因為款式選擇更多、能順便利用免稅優惠，同時也是一次不一樣的日本體驗。

在眾多日本眼鏡品牌之中，JINS一直是不少外國遊客會優先考慮的選擇之一。其含鏡片6,600日圓起的平價定位、簡約好搭的設計，以及高效率的配鏡流程，讓它在外國遊客中頗受好評。

到JINS配眼鏡，可以直接在店內驗光，不需要另外準備處方簽，而且一般付款後最快30分鐘就可以取貨，對外國遊客來說十分便利。

目前JINS在日本全國有許多分店，且就在今年（2026）4月下旬，目前規模最大的旗艦店「JINS新宿店」新開幕，帶來更多新的配鏡體驗。這次就跟著JAPANKURU編輯部一起前往看看！

新宿逛街去！新開幕的JINS新宿店

這間全新開幕的旗艦店，距離新宿站僅有數分鐘腳程，其以「全部，這裡都能找到。（ぜんぶ、ここにある。）」作為主題概念，是目前全球規模最大的JINS門市。

建築外觀由日本建築師青木淳與中村竜治共同設計，並以JINS發源地——同時也是日本有名紡織品產地「群馬縣」作為靈感，將絲綢的元素融入設計。店內總面積約1,000平方公尺、共3個樓層的空間，集結了鏡框、鏡片、隱形眼鏡、穿戴式產品，甚至咖啡店等。其設計風格則透過原木展示桌、帶有工業風格的裝潢，結合自然光與藝術作品的搭配，營造出設計感與開放感兼具的空間氛圍。

JINS 新宿店地址：東京都新宿区新宿3-1-20營業時間：10:30〜21:30大眾交通：都營新宿線 新宿三丁目站，步行約3分鐘。東京地下鐵丸之內線 新宿三丁目站，步行約3分鐘。JR新宿站，步行約6分鐘。官方網站

配鏡新體驗！每層樂趣不同

JINS新宿店的1樓，集結了十分完備的JINS商品陣容，完整度可說是日本國內的數一數二。從輕量日常款鏡框、具設計感的時尚款式，到兒童眼鏡、太陽眼鏡與隱形眼鏡等，都能在這一層找到。

入口與樓梯旁還展示了現代藝術家田村琢朗的藝術作品；繼續往店內深處走，也能看到JINS在穿戴式科技領域的相關展示。

其中有一款可透過頭部細微動作，來操作數位游標的免手持裝置「JINS ASSIST」。透過上下左右移動頭部的方式進行互動體驗，不僅能實際操作簡單遊戲，也能進一步了解這類裝置的未生活應用。

如果對日本最新的眼鏡與穿戴式產品趨勢有興趣，可以多體驗看看。

店內集結了許多兼具輕量、機能性與簡約設計感的鏡框款式。其實，就連日本人也未必知道，JINS旗下還有一個姊妹品牌「RIM」。

這個品牌平時大多是在獨立店鋪販售，不過在JINS新宿店2樓，也特別設置了RIM專區。RIM旗下商品，更強調流行感與穿搭風格的搭配。現場也設有大型圓鏡，方便大家自由試戴不同商品，慢慢找到適合自己的搭配。

而讓這間旗艦店更具特色的，是位於3樓的「ONCA COFFEE」。這裡能嚐到咖啡店的精品咖啡，所使用的咖啡豆，則是來自群馬縣前橋市咖啡豆烘焙工坊。

喝咖啡的同時，還可以搭配ONCA COFFEE的招牌甜點「THE PIE」。其將卡士達鮮奶油、紅豆奶油等內餡，夾入多達128層的酥脆派皮之中。

此外，3樓同時也是完成配鏡後的取件樓層，因此這間咖啡空間，也是大家在等待取貨時，可以休息放鬆的場所。

新宿店眼鏡推薦：限定款、實用鏡框等一次看

既然都到日本配眼鏡，你或許會想挑一副帶「有紀念意義」的特別款式。在JINS新宿店能找到以新宿街頭的氛圍與創意為靈感設計的「新宿限定系列」。

除了帶有復古風格與玩心感的設計外，也能找到採JINS全新的「蝴蝶（抱き蝶）」式鼻墊設計等的新式鏡框。

如果比較重視配戴舒適度與耐用性，Airframe與JINS 360°等人氣系列也是不錯的選擇。

「Airframe」旗下的鏡框，雖然擁有不同風格設計與材質，但共同特色都是都很輕量。其輕盈舒適的配戴感，讓它的銷量至今已突破2,600萬副。

另一方面，「JINS 360°」旗下的鏡框，則更注重耐用性。這一系列商品的鏡腳柔軟，可上下左右靈活活動，而且皆採用耐衝擊材質製造，有不容易壞的特性。現場甚至還能親自嘗試將鏡框壓扁，看它再恢復原狀。

JINS也一些比較有「日本感」的眼鏡鏡框，像是在新宿店中可以找到的「UKIYO」系列，便是從日本傳統浮世繪版畫中獲得靈感而設計的。值得一提的是，這些的鏡框還是在日本知名眼鏡產地「福井縣鯖江市」製造，可說是頗有「日本魂」的系列商品。

除了「UKIYO」之外，以日本特有「減法美學」概念打造的「IPPITSU」系列也值得看看——極簡的金屬框設計，戴起來俐落而帶有日系風格。

若想進一步感受更偏現代技術導向的日本眼鏡設計，「JINS Combination Titanium」系列也值得留意。其導入了讓臉部比例看起來更加平衡的「黃金比例」概念，幫助大家更容易找到適合自己的鏡框款式。這類設計概念，在一般海外眼鏡店中其實並不常見。

JINS的技術創新不只體現在鏡框設計上，多樣化的鏡片選擇同樣值得留意。例如近年相當受到關注的「美容系鏡片」，是能為配戴者修飾整體氣色、彷彿上了妝似的特色鏡片。

這系列鏡片中的「腮紅鏡片（Cheek Color Lens）」，透過在鏡片下半部加入淡淡色彩，營造自然紅潤感，配戴著看起來更有血色。

而另一款「遮瑕鏡片（Concealer Color Lens）」，則結合柔和黃色、淡粉色、柔霧紫等低彩度色調，並透過降低容易讓黑眼圈、暗沉與泛紅更明顯的黃光影響，使眼周膚色看起來更加自然柔和，達到類似修飾效果。

如果想更大膽地享受色彩搭配，JINS的「流行彩色鏡片（Fashion Color Lens）」系列也值得參考。不只能作為太陽眼鏡使用，也能替日常配戴的眼鏡增添更多穿搭變化。

▶︎ JINS一般都有提供多樣化的彩色鏡片，不過在JINS新宿店中，還能找到姊妹品牌RIM獨有的彩色鏡片系列。現場也可自由搭配JINS與RIM的鏡框與鏡片，來打造更符合個人風格的組合。

JINS配眼鏡快速教學

JINS之所以收到外國遊客歡迎，也離不開它簡單好上手的購物流程——就算是第一次來日本的遊客也可以一次上手。

① 首先，先挑選適合自己的鏡框。透過店內各處設置平板中的「JINS AI」功能，便能利用AI分析，輕鬆找出適合自己臉型的鏡框款式。

② 找到喜歡的鏡框後，就可以前往櫃檯，使用透過平板操作進行購物手續。先輸入基本資料，然後可以選擇出示自己國家的驗光處方箋、測量目前配戴眼鏡的度數，或直接前往2樓進行驗光。

③ 驗光流程 則透過支援多語言的平板進行，即使不懂日文，也能相當直覺地完成操作。此外，現場不少工作人員也能以英文（以及部分其他語言）提供協助。

④ 當配鏡所需資訊確認完成後，就能 進行結帳。除了可使用免稅優惠外，若搭配「Japankuru Coupon 」使用，還能再享5％折扣。

⑤ 在JINS，最快約30分鐘即可完成配鏡。除了可直接在櫃檯領取外，也能透過自助取件區掃描QR Code領取眼鏡。這樣的話就可以先到附近逛街散步，再在自己方便的時間回來取件即可。

在JINS新宿店配眼鏡的你，如果沒有特別想去的地方，不妨趁著這段等待時間，前往3樓ONCA COFFEE喝杯咖啡、吃個甜點也不錯。

JINS新宿店 全新的配鏡體驗

無論是想替東京旅行挑選一份特別紀念品、旅途中臨時需要新眼鏡，又或者想透過日系眼鏡為日常穿搭增添不同風格，全新登場的JINS新宿店都蠻值得逛逛。

因為這裡不僅是能找到多樣風格眼鏡商品，並能高效率的配鏡的眼鏡店，更有如3樓的咖啡空間、展示等特別的體驗。下次到東京，不妨抽時間去看看吧。若有需要，也別忘了搭配5％折扣優惠，挑一副適合自己的日本眼鏡帶回家。

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