東京超人氣角色周邊哪裡買？新宿KIDDY LAND吉伊卡哇、三麗鷗、史努比一次買齊

東京購物熱區新宿，各種人氣IP角色周邊也能一次買齊。KIDDY LAND新宿旗艦店從吉伊卡哇、三麗鷗、史努比到蒙奇奇通通找得到。本篇完整整理購物重點與優惠資訊，店舖距離新宿站步行僅5分鐘，交通便利又好找，絕對是角色收集控必訪的一站！

KIDDY LAND新宿旗艦店

位於新宿鬧區OKADAYA大樓內、共4層樓的KIDDY LAND新宿旗艦店，是一座集結日本各大人氣IP角色周邊的購物天堂。從角落生物、寶可夢、史努比，到佔據幾乎一層的吉伊卡哇樂園，各種經典角色商品都能在這一次逛齊，還有新宿限定商品等你來收藏。

店內商品分區清楚，不論想一層層慢慢逛，或直接鎖定目標樓層快速攻略都很方便。逛完之後，也可前往步行距離內的歌舞伎町小酌一杯，或繼續探索周邊美食，行程安排相當順暢。

KIDDY LAND新宿旗艦店（キデイランド 新宿旗艦店）地址：〒160-0022 東京都新宿区新宿３丁目２３−１７ オカダヤビル 1F～4F營業時間：10:30～20:30官方網站

KIDDY LAND新宿旗艦店怎麼去

KIDDY LAND新宿旗艦店從JR新宿站步行約5分鐘即可抵達。從 新宿站東口 出站後，會看到知名的巨大3D貓咪電子廣告看板，過馬路後再往前走一小段路就能輕鬆抵達。店舖位置顯眼，不論從新宿周邊或東京其他地區搭車前來，都相當方便。

這棟4層樓的角色周邊商店分層清楚，接下來就跟著JAPANKURU團隊一起從1樓逛到4樓，看看有哪些必逛重點吧！

〖1樓〗快閃商店

1樓為期間限定的快閃區域，會不定期更換角色主題周邊。每次造訪都會有不同驚喜，每次經過都會讓人忍不想看看這次又更新了哪些內容。

此外，這裡也能找到KIDDY LAND推出的原創T恤、帽子等周邊，逛的時候可以稍微留意一下。

＊JAPANKURU取材時，剛好遇到迪士尼角色麵包快閃系列

〖2樓〗吉伊卡哇樂園與正能量企鵝專賣店

KIDDY LAND新宿旗艦店的一大特色，就是各樓層都設有滿版角色的拍照牆。在正式開逛前，可以先和自己喜歡的角色來張紀念照，可愛立場全開！

一上手扶梯來到2樓，就會看到一整面的吉伊卡哇角色牆，光是拍照就能停留好一陣子。而這裡的商品量更是驚人，幾乎佔了整層樓的一半，除了人氣超高的寶寶系列，還有東京車站系列與三麗鷗聯名款等。可以慢慢挑選、仔細比較每個寶寶的微妙表情，這正是實體店購物最迷人的地方。

此外，實體店也會同步販售新品，如果在網路上搶不到，不妨來實體店碰碰運氣，說不定會有意外收穫喔～

這一層除了吉伊卡哇，也有正能量企鵝コウペンちゃん的小天地。圓滾滾的皇帝企鵝寶寶，以溫柔又充滿肯定感的療癒語錄聞名，為辛苦了一天的我們，帶來鼓勵與正能量。相關周邊同樣可愛又實用，從文具、小物到玩偶應有盡有，忍不住想全部帶回家療癒一番。

整層樓充滿輕鬆又溫暖的氣氛，不知不覺就會在這裡停留很久。不過要小心別太早淪陷，因為後面還有更多讓人失心瘋的周邊在等著你……

〖3樓〗三麗鷗、蒙奇奇、寶可夢、宮崎駿

一來到3樓，馬上就會看到滿滿的三麗鷗周邊。Hello Kitty、美樂蒂、酷洛米、大耳狗等人氣角色通通到齊，各種玩偶、吊飾與生活雜貨應有盡有。特別是長腿Kitty系列，在這裡款式齊全，完全不用擔心買不到。

除了三麗鷗，這一層還聚集了許多知名角色IP。像是蒙奇奇、星之卡比、超級瑪利歐，以及宮崎駿系列的龍貓、霍爾的移動城堡等作品周邊，還有櫻桃子筆下的小丸子與可吉可吉的可愛世界，也都能在這裡找到。當然，寶可夢商品也不缺席，從玩偶到吊卡通通都有。

這層樓可說是「角色大集合」，不論是找伴手禮還是幫自己補貨，都能一次滿足。商品種類也相當豐富，從盲盒到超大尺寸玩偶都有，逛起來既有尋寶感，也很容易一不小心就抱著一堆戰利品去櫃檯結帳。

〖4樓〗拉拉熊專賣店、角落生物shop、史努比Town Shop、米飛兔miffy style

一踏上4樓，就能感受到濃厚的新宿氛圍。入口處的背景牆以夜晚閃爍的霓虹燈為元素，充滿街頭感，也讓人瞬間聯想到這座不夜城。可愛的拉拉熊與角落生物也換上嘻哈風造型，在保有療癒呆萌感的同時，多了一點潮流氣息。開始逛之前，別忘了先在這面結合新宿街頭風格的背板拍照，隨手一拍新宿氛圍照立刻到位。

商品方面同樣精彩，從玩偶、抱枕到小背包一應俱全，讓人不知不覺就把購物籃裝得滿滿。此外，本層樓還有新宿限定商品，是挖寶時不可錯過的亮點之一。

史努比作為《花生漫畫》中的經典人氣角色，至今依然魅力不減。不僅角色間的互動充滿溫度，史努比與家族成員的軟萌造型更是讓人愛不釋手。專區內除了各式玩偶，還有融入霓虹街頭元素的新宿限定商品，絕對是粉絲不可錯過的收藏亮點。

知名荷蘭繪本角色米飛兔專區「miffy style」，則以溫暖又可愛的插畫風格，營造出充滿童趣的空間。這裡同樣能找到新宿限定商品——穿著轉運站巴士制服的米飛。不僅展現出在地城市特色，也不失可愛魅力，是讓人印象深刻的限定伴手禮之選。

KIDDY LAND購物優惠

KIDDY LAND新宿旗艦店當然也提供外國觀光客免稅服務，單筆消費滿5,500日圓即可輕鬆辦理。不過要特別注意，在不同樓層購買的商品金額無法跨樓合併計算喔！

如果購物金額未達免稅門檻也不用擔心。為慶祝創業80週年推出的《KIDDY LAND FAN BOOK》雜誌，內附9折優惠券小手冊。不論只是想買一兩樣小物，或是在日本居住、無法使用免稅服務的人，也都能輕鬆享有折扣。雜誌在蝦皮或各大日本書店都買得到。

優惠券小手冊可使用的期間從2026年4月1日至2027年3月31日，將近一整年。規劃日本購物之旅時，除了備好護照與錢包外，也別忘了把這本一起帶上。遇到各種期間限定商品時，就能把優惠用好用滿，放心買個過癮！

※ 每月最多可使用2次，且不可與免稅優惠併用

※ 優惠券不可撕下，撕下即失效

《KIDDY LAND FAN BOOK》使用規則等詳細資訊 歡迎查看本篇文章！

新開幕！原宿 KIDDY LAND OMOKADO店

除了購物熱點新宿的KIDDY LAND旗艦店外，2026年4月24日於東急PLAZA表參道「OMOKADO」全新開幕的KIDDY LAND OMOKADO店，也是備受矚目的角色購物新據點。相較於以「經典角色一次逛齊」為特色的新宿店，OMOKADO店更強調主題式與體驗感，以「將可愛帶向未來（Kawaii into the Future）」為概念，打造連結「可愛的現在與未來」的全新空間。

店內劃分6大區域，包括人氣角色米飛兔「miffy style 原宿店」、Sonny Angel與SMISKI的公仔專門店「SONIANDSMI ANNEX」、初音未來專賣店「初音ミクストア in 原宿」、療癒系艾絲樂小兔專賣店「Esther Bunny Lovely Store」、VTuber的hololive官方商店「hololive production official shop in Harajuku」，以及集結眾多人氣角色的盲盒專賣店「SECRETARIUM」。

這裡除了販售店鋪限定商品外，還設有角色拍照區，可以帶著剛入手的戰利品與喜愛的角色合影。hololive區域則打造特別體驗空間，透過裸眼3D影像呈現臨場感十足的演出，彷彿自己的推真的出現在眼前。

KIDDY LAND OMOKADO店融入原宿的活潑氛圍，打造出能同時體驗流行文化與角色魅力的全新據點。

KIDDY LAND OMOKADO店（キデイランド オモカド店）地址：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前４丁目３０−３ 東急PLAZA表參道 OMOKADO 4樓營業時間：11:00～20:00東急PLAZA官方網站

日本人氣動漫角色購物就到KIDDY LAND

日本真的太好買！尤其是在新宿 ，從潮流服飾、美妝雜貨，到動漫IP周邊都能一次滿足，一路買到行李超重真的不誇張。

不論是本來就有已鎖定的角色周邊，或是單純想找些療癒小物，KIDDY LAND是絕對要排進行程的一站。雖然外國旅客可以善用免稅優惠省下一筆，但還是要記得：「日本購物是『免稅』，不是『免費』！」準備好一點點理性（還有多一點預算），在這個卡哇依的空間裡盡情享受購物的樂趣吧！

不過老實說，一看到店裡滿滿的可愛周邊與限定商品，要保持理智我還真做不到……。

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