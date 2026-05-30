一日限定文化陶冶之旅！東京車站大飯店「包場百年美術館」與頂級午餐饗宴

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東京車站本身也是歷史文化悠久的代表建築物。　圖：JR東日本Hotels／提供
東京車站本身也是歷史文化悠久的代表建築物。　圖：JR東日本Hotels／提供

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】位於東京車站丸之內站舍內的「東京車站大飯店」（The Tokyo Station Hotel），近日宣布將於06/23推出一日限定的「三菱一號館美術館 建築導覽與午餐行程」。這項企劃主打深度的文化與建築體驗，讓旅客能在早晨開館前，享有宛如包場般的靜謐空間，並在館方人員的專業解說下，細細欣賞這座重現1894年由知名建築師喬賽亞·康德設計、充滿英式復古風情的紅磚辦公大樓。

結束美術館巡禮後，行程將移步至東京車站飯店內，不僅會於營業前的酒吧〈Bar Oak〉播放介紹微電影，飯店人員更會親自帶領參加者進入平時僅限房客涉足的專屬區域，一窺這座與車站共構的日本國家重要文化財，其跨越百年的歷史故事與建築巧思。

▲可以在一早還沒有其他遊客時，先行由導覽員帶領體驗靜謐的美術館。　圖：JR東日本Hotels／提供
▲可以在一早還沒有其他遊客時，先行由導覽員帶領體驗靜謐的美術館。　圖：JR東日本Hotels／提供

在經歷豐富的文化洗禮後，午餐時段提供兩種風格迥異的頂級餐飲選擇：旅客可至主餐廳〈Blanc Rouge〉享用包含在地鮮魚與頂級肉品（如愛知鴨或黑毛和牛）的精緻法式套餐；或是選擇〈Bar & Cafe Camellia〉，品嚐集結烤牛肉、燉牛肉、炸蝦與蟹肉可樂餅的豐盛經典西式拼盤。

值得一提的是，行程內皆附贈「三菱一號館美術館」特展《聚集在『咖啡廳』的藝術家們》門票，旅客可在用餐後或展期內，自由前往欣賞梵谷、畢卡索與羅特列克等大師名作。若選擇在 Camellia 用餐，現場還供應以特展畫作《黑貓》為靈感的特調咖啡雞尾酒供單點品飲。此行程僅開放15個名額，為喜愛歷史建築與藝術的旅客，提供了極具質感的東京旅遊新提案。

▲館內主餐廳〈Blanc Rouge〉。　圖：JR東日本Hotels／提供
▲館內主餐廳〈Blanc Rouge〉。　圖：JR東日本Hotels／提供

DATA／東京車站飯店「三菱一號館美術館 建築導覽與午餐行程」

・活動日期：2026/06/23（二）09:15 集合；限量15名。

・價格：搭配 Blanc Rouge 法式餐廳 16,000日圓；

　　　　搭配 Camellia 酒吧咖啡廳 12,000日圓（皆含稅與服務費）。

・行程包含： 含美術館開館前專屬導覽、東京車站飯店內部導覽、飯店豪華午餐，以及《聚集在『咖啡廳』的藝術家們》特展門票一張（票券可於 2026/06/13～09/23 展期內任選一日使用）。

・交通方式：搭乘 JR 至「東京站」，自「丸之內南口」出站即可抵達。

・注意事項：行程本身不包含特展的專人解說，用餐後可自行前往美術館觀展；菜色可能依當日食材進貨狀況進行微調。

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