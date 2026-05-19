東京迪士尼度假區®住宿開箱｜新浦安站布萊頓飯店好質感 和牛鐵板燒與午茶咖啡也讚

就在新浦安站旁的東京迪士尼度假區®好夥伴飯店「浦安布萊頓飯店東京灣（Urayasu Brighton Hotel Tokyo Bay）」，不僅有直達東京迪士尼度假區的接駁車，以及寬敞舒適的房間，館內的和牛鐵板燒與大廳午茶甜點，更是受饕客喜愛的私藏美食。

浦安布萊頓飯店東京灣 質感型東京迪士尼度假區好夥伴飯店

不少人規劃東京迪士尼度假區之旅時，會選擇下榻在隔壁的新浦安站一帶。這一站就在東京迪士尼度假區所在的舞濱站的隔壁，也有利木津巴士可以直達成田和羽田機場。如果想要到到東京都內，或著有Outlet及大型展場的海濱幕張，也只要達電車就可直達。

不僅如此，車站周邊機能良好，既有大型超市、百貨商場可滿足遊客的購物需求，同時又很有日本生活的日常感。

與新浦安站直結的「浦安布萊頓飯店東京灣（Urayasu Brighton Hotel Tokyo Bay）」，作為東京迪士尼度假區好夥伴飯店，有提供可免費搭乘的東京迪士尼度假區接駁車，只要約15分鐘車程就可直達迪東京迪士尼度假區，且來回的班次充足。而且，不管是搭電車，還是從機場搭利木津巴士前往飯店，一下車飯店就在眼前。想要搭利木津巴士去機場，也只要走3分鐘左右就可以抵達巴士站。

同時，由於它在當地耕耘了30年以上，備受日本遊客和當地居民愛戴——像飯店內的高級鐵板燒等餐廳、大廳午茶甜點咖啡座等設施都很有口碑。

下面就具體為你整理出它的魅力特色囉。

浦安布萊頓飯店東京灣（浦安ブライトンホテル東京ベイ）地址：千葉県浦安市美浜1丁目9大眾交通：JR新浦安站直結，到東京站約20分鐘。利木津巴士直通羽田機場與成田機場，車程分別為40 分鐘與60 分鐘。入住/退房: 15:00～ / ～12:00

寬敞房間大窗景 頂級雅緻多風格

浦安布萊頓飯店東京灣內的客房基本是42平方公尺以上的寬敞房型，且採光良好。內部房型風格多達14種，從5樓到21樓皆是客房樓層。其中，在高樓層更有幾種特色的「Premium Doors 頂級房型」，提供更豪華舒適的住宿體驗。

Premium Doors 頂級房型

The 3 Style（最多入住兩人）

光是Premium Doors頂級房型中，就有8種不同類型的房間，包括有各式豪華景觀浴缸的房間、有點東方度假風格的房間、現代和風感的房間等。

像是上面圖中的房間「The 3 Style」，就是頗有都會雅痞風格的房型。床鋪面向一大片玻璃窗，夜晚能眺望璀璨的夜景入眠，早晨則能沐浴陽光醒來。

所有的Premium Doors頂級房型內，都享受超人氣的美容家電品牌——ReFa的吹風機和蓮蓬頭、日本產的人氣香氛品牌SHOLAYERED洗浴用品，以及DHC的保養品等。

與此同時，房間內更提供豐富且免費的酒水飲品和零食，以及同樣可免費使用的膠囊咖啡機。

Room MIZUKAGAMI -The Upper View-（最多入住四人）

Premium Doors頂級房型，大多最多都只能入住兩人，只有現代和風風格的房型「Room MIZUKAGAMI -The Upper View-」最多可以入住四人。

由於房間風格大多舒適且浪漫，不少日本人喜歡選在特別紀念日時入住。例如名為「Lover’s Suite」的房間——有點復古奢華感的寬敞房間內，配備了有如愛情般炙熱的紅色沙發以及圓形床鋪，特別受情侶和夫婦歡迎。

其他雅緻房型

Room Forest

Premium Doors頂級房型以外的房間還有很多種類，像是純西式的「Room Forest」、西式與日式融合的「Room Danran」，還有上下舖的「At Home Room」等。這些房型，大多能入住兩到四人，而像是「At Home Room」這樣的多人房型，則最多可入住6人，特別適合帶著孩子的家庭。

At Home Room

客房內的所使用的寢具，是飯店與日本經典寢具品牌「France Bed」共同開發，旨在提供高品質的睡眠體驗。房間內的沙發，亦是採用與床鋪一樣的床墊，就算有人喜歡睡沙發，也能享受與睡在床上相同的體驗（※）。

※ 部分房間的沙發並非與床鋪的床墊相同，還請見諒。

此外，所有的客房內也都會配備腿部按摩機、鞋子乾燥機、加濕空氣清新機等設備，且都能享受到大片的玻璃窗景——有的房間，還能遠眺東京迪士尼度假區的煙火。

住宿不要錯過的美味早餐

入住浦安布萊頓飯店東京灣，早餐絕對是值得期待的部分。這裡的早餐Buffet，曾拿下千葉多謝款待隊（千葉おもてなし隊）的早餐嘉年華排行第一名，很受當地居民歡迎。

在這裡，你可以找到千葉當地產的新鮮牛乳及優格，以及用蔬果料理而成的蔬菜沙拉、蔬菜湯、築前煮等，更能嚐到和牛米澤牛時雨煮的茶泡飯、主廚特製的法式吐司、香濃的牛筋咖哩等。

無論是你本身喜歡西式早餐，還是想要品嚐日式早餐，這裡都能滿足你。

▶︎▶︎早餐時間：7:00～10:00 （9:30最後入場）

饕客級的美食體驗

除了舒適的住宿體驗外，浦安布萊頓飯店東京灣的另一大特色，當屬聚齊高質感高評價的美食享受。其中飯店內的大廳午茶甜點咖啡座、鐵板燒餐廳以及酒吧，絕對值得喜歡美食甜點的朋友體驗。

英式紅茶名店：大廳午茶甜點咖啡座Sylph

有日本紅茶協會評鑑認可，浦安布萊頓飯店東京灣的大廳下午茶Sylph是這一帶的紅茶名店。在這裡可以找到本格派英式紅茶品牌「AHMAD TEA」旗下的多種紅茶，搭配店內的新鮮精緻的蛋糕，又或者是名物甜品——以時令水果做成的「天鵝芭菲」品嚐。

不僅紅茶，Sylph的精品咖啡（Speciality Coffee）亦十分講究。其所使用的咖啡豆，是嚴選咖啡豆中品質最優的5%，可說是精選中的精選。

圓形的飯店大廳是挑高的中庭式設計，半透明的圓形棚頂採光極佳，伴著鋼琴自動演奏，頗有音樂廳的優雅氛圍。

▶︎▶︎營業時間：11:00～18:00（17:30最後點餐）

高級和牛鐵板燒：燔 HIMOROGI

在飯店22樓的高級鐵板燒餐廳「燔 HIMOROGI」，提供多種精緻的鐵板燒套餐。在這裡能嚐到像是A級和牛的米澤牛沙朗牛排、新鮮肥美的伊勢蝦等高級食材。且餐廳空間擁有大面積玻璃窗，能在用餐的同時眺望城市景色。

看著主廚在自己眼前，將鮮美的食材炙燒成一盤盤美味的料理，品嚐時的滿足感更加不同凡響。

▶︎▶︎營業時間： 午餐時段 11:30～15:00（14:00最後點餐） 晚餐時段 17:30～21:30（20:00最後點餐）

本格派大人質感酒吧：MARTLET

同樣在22樓的酒吧「MARTLET」擁有能豪享夜景的空間環境。在成熟優雅而放鬆的酒吧氛圍中，品由專業調酒師調出的酒水，是大人感十足的愜意。

酒吧內就調酒品項多達80種，且有餐點可享用。如果是4人以上預約包廂的話，還有可免包廂費的方案可選擇唷。

▶︎▶︎營業時間：17:00～23:00（22:30最後點餐）▶︎▶︎公休日：週日，若隔日為國定假日，則照常營業。具體請參考官方網站公告。 參考Google Map評價｜預約用餐

同場加映！SPA美容水療俱樂部 ZENITH

浦安布萊頓飯店的SPA美容水療俱樂部「ZENITH」在當地也十分受歡迎，亦獲得Ozmall Awards 2026口碑認可。設施內有室內游泳池、SPA水療浴池、三溫暖、桑拿房、休息室，並有美容室提供像是芳療按摩、作臉、頭部按摩SPA等多種保養按摩療程。

ZENITH一般採取會員制，但對於入住飯店的客人也有特別提供特惠美容服務。若想使用室內泳池和水療設施內的躺椅，則需要另外付費。

另外，ZENITH全館設施皆不開放12歲以下兒童使用。16歲以下者，需由同性別監護人陪同（需另行付費）方可入場。另有刺青或紋身者，恕無法使用SPA水療設施（泳池、按摩池、三溫暖）。

▶︎▶︎營業時間：全體 10:00〜21:00（最後入場20:30）游泳池 10:00～20:30（最後入場20:00）美容室 11:00〜19:30▶︎▶︎公休日：每個月第三個週一，若遇國定假日則翌日休 參考Google Map評價

周邊購物與觀光 隱藏版賞櫻景點

與新浦安站直結的浦安布萊頓飯店，擁有絕佳的地理位置。前往東京迪士尼度假區超方便不用說，且不管是購物、散步還是觀光也都十分便捷。

飯店與新浦安站周邊散步

從飯店2樓直通車站的入口一出去，就能見到一家LAWSON，能滿足大家愛逛日本超商的心。如果想要更進一步地購物，那在與JR車站直通的百貨商場Atre、車站旁的MONA新浦安中，可以找到Uniqlo優衣庫、3百圓商店、藥妝雜貨等，還有很多伴手禮店及美食。

車站前還有一家AEON購物中心，裡面有生鮮超市、餐廳，還有H&M等品牌服飾。

新浦安站一帶很有日本的日常生活感，不少在東京、千葉一帶工作的日本人會選擇住在這裡，所以飯店周邊也能見到不少社區和公園綠化。

就在浦安布萊頓飯店東京灣旁，有一個大公園「若潮公園」，裡面種了許多櫻花樹，無疑是一個隱藏版的賞櫻景點。

公園旁的境川河道兩岸，也種植有一整排的櫻花並木。櫻花季節時若入住飯店，就近賞櫻會是個不錯的選擇。

前往周邊景點和東京市區

除了東京迪士尼度假區外，新浦安站到著名的大型活動展場「幕張展覽館」和「三井Mitsui Outlet Park幕張」所在的「海濱幕張站」，都只要一班電車就能直達，若要前往參加一些動漫等大型活動或看演唱會也很方便。

即便是想要前往東京市區，也只要坐個大概20分鐘的電車，就可抵達東京站，還不用轉車。

當然，在新浦安站一帶有很多隱藏版的景點，非常適合喜歡探訪在地景點的朋友。

像是東京灣沿岸的葛西臨海公園，擁有大片綠地與地標摩天輪，是東京都都民也十分喜愛的休閒場所。你還可登上公園展望台眺望海景，順道造訪葛西臨海水族園。

喜歡日式復古老建築散步的話，不妨到浦安市鄉土博物館看看。館內展示浦安的歷史與海洋文化，戶外更重現昔日街景與河道，甚至能體驗搭船與進入老屋中，彷彿穿越回江戶時代。

大人品味的東京迪士尼度假區住宿之選

總體看下來，無論搭配東京迪士尼度假區、慕張展覽館的活動行程，又或者是三井Mitsui Outlet Park幕張與東京的血拼行程，新浦安都是個不錯的住宿地點。而入住地理位置極佳的浦安布萊頓飯店東京灣，不僅能享受出遊購物的便利性，亦能獲得頗有質感的住宿和美食體驗。

特別分享給有童心又喜歡品味之旅的你。

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