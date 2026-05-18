玩東京住新宿超方便！必住高CP值飯店一次看

【FunTime小編群】說到日本旅遊，大家第一個想到的就是東京，想必大家在東京最喜歡的購物商圈一定是新宿吧！逛街完大包小包很不方便，當然是要選擇新宿附近住宿啦～今天小編就來介紹幾間東京新宿飯店，方便的地理位置，讓你不管是要逛街購物還是前往各大景點，都超級方便～

高田馬場相鐵弗雷薩大飯店

高田馬場相鐵弗雷薩大飯店。圖／Agoda

高田馬場相鐵弗雷薩大飯店。圖／Agoda

這家2022年才開幕的高田馬場相鐵弗雷薩大飯店(Sotetsu Grand Fresa Takadanobaba)不僅寬敞新穎，交通和生活機能也是便利得沒話說！飯店離高田馬場地鐵站只要走1分鐘，前往新宿、池袋、澀谷鬧區都很方便，附近還有唐吉訶德、便利商店、餐廳等等，讓你一下樓就開逛！飯店提供的備品都可以在大廳自行取用，有茶包、卸妝油、化妝水、乳液、面膜跟入浴劑，在外奔波一整天後回飯店敷面膜泡個熱水澡，幫你趕走一整天的疲憊~

訂房網評價：9.0/10 (agoda)

交通：地鐵高田馬場站步行1分鐘

溫泉旅館 由緣 新宿

溫泉旅館 由緣 新宿。圖／Agoda

溫泉旅館 由緣 新宿。圖／Agoda

喜歡泡湯的朋友不要錯過這家溫泉旅館 由緣 新宿(ONSEN RYOKAN YUEN SHINJUKU)！飯店內的日式傳統木質調與米色系的簡約裝潢，瞬間讓人切換到慵懶的度假模式，身心都慢了下來。飯店內的裝潢採用日式傳統風格，米色系的內裝給人一種舒服慵懶的感覺~頂樓還有露天風呂可以泡湯，泡溫泉時眼前是無敵的東京夜景，真的超浪漫，更讚的是飯店還有提供冰淇淋，泡完湯後吃冰真的是超享受的！如果還有點嘴饞的話樓下就有便利商店，想吃宵夜也免煩惱~

訂房網評價：8.7/10 (agoda)

交通：地鐵新宿三丁目站步行8分鐘

新宿西鐵INN

新宿西鐵INN。圖／Agoda

新宿西鐵INN。圖／Agoda

想住新宿又怕晚上太吵雜？選這家地理位置超優秀的新宿西鐵INN(Nishitetsu Inn Shinjuku)就對了！這家飯店離新宿站超近，走路就可以到附近的百貨商圈，完美兼顧了安靜與便利！大家可能覺得新宿的飯店都很小，但這家的房間內居然還放得下一套桌椅，不管是想在房內吃宵夜還是商務辦公，空間超足夠！飯店晚上會在櫃檯附近提供雪芙蘭品牌的卸妝油、洗面乳、乳液等保養備品，忘了帶保養品也別擔心~這家CP值超高的飯店趕快存起來！

訂房網評價：8.4/10 (agoda)

交通：地鐵西新宿站步行1分鐘

西新宿五丁目站APA度假飯店

西新宿五丁目站APA度假飯店。圖／Agoda

西新宿五丁目站APA度假飯店。圖／Agoda

行李很多的朋友就住這家西新宿五丁目站APA度假飯店(APA Hotel ＆ Resort Nishishinjuku Gochome Ekimae Tower)吧！這家飯店就在地鐵站旁邊，從地鐵站一直到飯店都有電梯可以搭乘，對大包小包的旅客來說真的超友善~這家飯店也是走小巧精緻的風格，但是房內設備應有盡有，冰箱、浴袍、浴缸等都有提供，床底下還有空間讓你放行李箱，不怕沒地方走路！樓上還有大浴場及露天游泳池，這樣雙人房一晚還2000台幣有找，如果想找交通方便CP值又高的飯店，選這家準沒錯！記得上FunTime訂房比價還有機會更便宜！

訂房網評價：8.4/10 (agoda)

交通：地鐵西新宿五丁目站步行1分鐘

西新宿公寓

西新宿公寓。圖／Agoda

西新宿公寓。圖／Agoda

想在新宿長住的朋友快收藏！這家飯店式公寓西新宿公寓(Studio Inn Nishi Shinjuku)是你的好選擇，入住時超熱情的公寓老闆會親自跟旅客介紹房間及公寓的共用設施，還會準備小點心以及免費的膠囊咖啡機。在B1有免費的洗衣機與烘乾機，讓你不用帶太多換洗衣物~房間內居然還有簡單的小廚房，在附近的超市採買食材與當季水果，回房間烹煮後就是美味的一餐，省錢又健康。這家公寓式飯店結合了便利與溫馨感，非常適合預計待超過一週，或想體驗東京生活的朋友！

訂房網評價：9.1/10 (agoda)

交通：地鐵西新宿五丁目站步行10分鐘

這次小編介紹的新宿飯店的地理位置絕佳，只要步行即可抵達地鐵、JR站，不僅能省去麻煩的交通時間，還能住得舒服睡得安穩，現在就趕緊收拾行李，來趟新宿的購物之旅吧！

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