飛紅眼免擔心！東京「成田機場周邊住宿」全攻略來啦～

【FunTime小編群】隨著廉航的興起，搭乘超早班、超晚班的紅眼班機已經成為趨勢，但當抵達機場時，連接機場的交通並不方便，又沒有體力睡機場的人，唯一的選擇，就是機場旁的住宿了。這次小編就來介紹成田機場周邊的住宿，讓你搭乘紅眼班機不再睡眠不足！

MYSTAYS成田精品酒店。

9h九小時-成田機場(9h nine hours Narita Airport)

9h九小時-成田機場。

9h九小時-成田機場。

以黑白灰為主調的9h九小時-成田機場旅館，營造出簡約時尚風，位於成田機場第二航廈的地下停車場旁，不用出機場就能抵達，是搭乘紅眼班機的便利住宿！從成田機場內部就能看到明顯的標誌，跟著標誌走約1分鐘即可到達住宿，旅館採男女分開的模式，一個人獨旅也不用擔心。膠囊旅館貼心提供較大的個人置物櫃，讓旅客可以方便放置行李，且浴室採用乾濕分離，貼心地提供盥洗用品、吹風機等物品，雖然不是飯店，設備仍然相當齊全！住宿區域採太空艙般的設計，上下兩排交錯排列，設有高品質床具以及簡易設備，而膠囊旅館除了過夜之外，也有提供淋浴及短暫休息的服務，超級貼心～

訂房網評價：8.4/10 (agoda)

交通：成田機場第二航廈地下停車場旁

東橫INN成田機場新館(Toyoko Inn Narita Airport Shinkan)

東橫INN成田機場新館。

東橫INN成田機場新館。

日本知名連鎖飯店東橫INN成田機場新館，距離成田機場只有10分鐘車程，並提供多班免費接駁車的服務。而且只要訂房就享有免費日式吃到飽早餐，幫你充飽電再出發，讓你早上不會餓著肚子趕飛機，而且飯店裡還有便利商店，是成田機場周邊很不錯的飯店！令人出乎意料的是飯店價格經濟實惠，房間溫馨且寬敞，絕對顛覆你對東橫INN狹小房型的印象，不論你是搭乘早班機，或是帶著全家大小出遊，這裡絕對是成田機場周邊最推薦的飯店之一！

機場接駁時間與班次：4:00-24:00，班次請參考官網

訂房網評價：8.6/10 (agoda)

交通：從成田機場搭乘巴士約10分鐘

成田日航飯店(Hotel Nikko Narita)

成田日航飯店。

成田日航飯店。

成田日航飯店屬於五星級的知名飯店，擁有寬敞的大廳，並設有24小時營業的超商，不管是半夜想喝杯生啤酒或是想吃熱騰騰的泡麵，下樓就能滿足。半夜才抵達的旅客也不用擔心，飯店提供來往機場、成田市區的免費接駁服務。房間明亮簡潔，提供許多房型供旅客選擇，備品很齊全！若是加購早餐方案，還能一早品嘗到豐富又營養的西式與日式自助早餐，下了成田機場來住這就對了！

機場接駁時間與班次：4:00-24:00，班次請參考官網

訂房網評價：8.7/10 (agoda)

交通：從成田機場搭乘巴士約10分鐘

成田機場東武飯店(Narita Tobu Hotel Airport)

成田機場東武飯店。

成田機場東武飯店

登機前還想抓緊時間大採購？選成田機場東武飯店就對了！這裡不只離機場近，附近還有超好逛的AEON MALL購物中心，飯店還貼心提供免費接駁車，來往成田機場、JR成田站、購物中心與飯店。房間寬敞舒適，客房皆有備品可供使用，最棒的是窗外就能直接看到成田機場景觀！看著飛機起降的優美畫面，真的超有出國度假的感覺～另外，飯店一樓設有小賣店，滿足你最後一分鐘也想逛街的慾望！

機場接駁時間與班次：5:00-23:40，班次請參考官網

訂房網評價：8.5/10 (agoda)

交通：從成田機場搭乘巴士約10分鐘

成田里士滿飯店 (Richmond Hotel Narita)

成田里士滿飯店。

成田里士滿飯店。

如果你想找一間親子友善的飯店，成田里士滿飯店絕對要收藏起來！兒童入住時會提供兒童用品，像拖鞋、牙刷、睡衣等，還能租借嬰兒床、床圍，讓爸媽壓力減半！女性入住的話會另外提供化妝水、乳液等備品，入住時可向櫃台詢問～房間也很寬敞，有足夠空間打開一個28吋的大行李箱。地理位置也超好，附近有便利商店、居酒屋、燒肉店，步行約7分鐘就可以到京城地鐵站，飯店也有免費機場巴士，交通機能簡直無懈可擊！

機場接駁時間與班次：6:10-11:10，班次請參考官網

訂房網評價：8.8/10 (agoda)

交通：從成田機場搭乘巴士約15分鐘

以上這幾間位於成田機場周邊飯店，不僅方便、讓旅途更加舒適，更提供免費接駁車來往機場與飯店之間，不怕趕不上飛機！下次如果你搭乘的是紅眼班機，不妨考慮訂以上機場附近的飯店或住宿，好好儲備精力前往旅程，或是讓旅途結束的疲憊的身軀得以歇息一會兒吧！

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