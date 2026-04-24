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日本栃木縣足利花卉公園「大藤祭」提早迎來花期 日夜景觀雙重看點

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園區的紫藤花在夜晚會進行打燈，呈現完全不同的另一種風貌。　圖：足利花卉公園／提供
園區的紫藤花在夜晚會進行打燈，呈現完全不同的另一種風貌。　圖：足利花卉公園／提供

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】春天前往日本關東地區旅遊，除了櫻花之外，紫藤花也是相當受歡迎的賞花重點。位於栃木縣的「足利花卉公園」宣布，園內年度盛事「紫藤花物語～大藤祭2026～」已於04/11正式開幕。由於今年的紫藤花開花時間比去年提早了約一週，園方特別將夜間點燈活動提前至04/15開始，讓近期造訪的旅客也能欣賞到夜晚的賞花景觀。

 ▲公園內種植了超過350株紫藤花與5,000多株的杜鵑花。　圖：足利花卉公園／提供
 ▲公園內種植了超過350株紫藤花與5,000多株的杜鵑花。　圖：足利花卉公園／提供

「足利花卉公園」內種植了超過350株紫藤花與5,000多株的杜鵑花。這裡的紫藤花會依照品種與顏色輪流綻放，最先開花的是淡粉紅色的「粉紅藤」，接著是園區內被指定為栃木縣天然紀念物的「大藤」與罕見的重瓣「八重黑龍藤」；進入5月後，則有長達80公尺的「白藤」隧道與黃色的「黃花藤」接力盛開。園方表示，因為今年各品種的開花狀況均有提前，預計整體的最佳觀賞期都會比往年更早到來。

 ▲04/15起將進行夜間點燈。　圖：足利花卉公園／提供
 ▲04/15起將進行夜間點燈。　圖：足利花卉公園／提供

「大藤祭」期間的夜間點燈是活動的另一項重點，打上燈光的紫藤花棚在夜色中會呈現與白天不同的視覺效果。配合花期與點燈時間調整，04/18-05/06期間於07:00開園，並延長營業至21:00，方便旅客安排行程。

 ▲紫藤花霜淇淋是絕對不能錯過的甜點。　圖：足利花卉公園／提供
 ▲紫藤花霜淇淋是絕對不能錯過的甜點。　圖：足利花卉公園／提供

在園區餐飲方面，「足利花卉公園」推出了多款大藤祭期間限定的餐點。其中包含帶有紫藤花風味的「紫藤霜淇淋」、結合在地食材的「大藤御膳」，以及視覺豐富的「紫藤花甜點層架」。

對於準備前往關東自由行的台灣旅客來說，「足利花卉公園」從東京市區搭乘電車即可抵達，適合安排為東京近郊的單日行程。建議旅客出發前，可先至官方網站確認當日的開花狀況與詳細營業時間。

DATA／足利花卉公園

・地址： 栃木縣足利市迫間町 607（〒329-4216）

・營業時間與票價：詳見官網

・大藤祭： 04/11（六）~05/20（三）

・夜間點燈期間：04/15（六）~05/20（三）

・交通方式：

　1. 搭乘 JR 電車（最推薦）： 搭乘 JR 兩毛線至「足利花卉公園站（あしかがフラワーパーク駅）」下車，出站後步行約3分鐘即可抵達。從東京出發，建議搭乘新幹線或特急電車至「小山站」或「高崎站」轉乘 JR 兩毛線。

　2. 搭乘東武鐵道：搭乘東武伊勢崎線至「足利市站」下車。在大藤祭活動期間，車站外通常會設有往返公園的「臨時接駁巴士」（車程約30分鐘，需另外付費）。

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