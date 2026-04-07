銀座甜點伴手禮推薦｜和光ANNEX雅緻蛋糕、巧克力與禮盒

位於東京銀座的和光ANNEX內，集結了許多高質感的甜點、伴手禮禮盒，並設有氣氛沉穩優雅的咖啡座「Tea Salon」。從蛋糕、巧克力到季節限定的聖代，以及各式具有質感的日本伴手禮，都能在這裡找到。而在裡面品嚐甜點、享受片刻悠閒的同時，更能感受到屬於銀座的雅緻氛圍。

和光ANNEX：銀座雅緻甜點美食空間

銀座是東京代表性的高級購物區之一，匯集了眾多國際精品品牌店、知名店鋪與人氣餐廳。說起銀座，想必不少人會想起銀座地標——那座擁有鐘塔的建築「銀座・和光」。

而在銀座・和光本店旁，還有一處同樣值得造訪的空間——那就是提供高質感蛋糕、巧克力與聖代等甜點的「和光ANNEX」。

和光ANNEX是緊鄰和光本店的一棟獨立建築，集結了蛋糕、巧克力到各式美食於一處。無論是在銀座散步途中想找個地方享用甜點、稍作休息，或是挑選具有質感的日本伴手禮與特別日子的禮物，都很適合造訪。

這裡的甜點多樣不說，且都是當日新鮮製作的。不僅如此，店內還能找到季節性的限定商品，每次造訪都有機會遇見新的好滋味。

接下來，跟我們一起看看在和光ANNEX的各樓層，分別能找到哪些精緻美味的甜點和餐食吧。

和光ANNEX（和光 アネックス）

地址： 東京都中央区銀座４丁目４−８ 和光アネックス

營業時間：

週一至週六 10:30～19:30

週日及國定假日 10:30～19:00

交通方式： 東京Metro銀座線「銀座站」B1出口步行即達

官方網站

西點與巧克力：Cake & Chocolate Shop

走進1樓，首先映入眼簾的是蛋糕與巧克力專區「Cake & Chocolate Shop」。展示櫃中整齊陳列著各式精美的蛋糕與巧克力，讓人不自覺停下腳步細細欣賞，彷彿置身於高質感甜點的藝廊展覽空間中。

為了能讓大家品嚐到新鮮甜點的美味，這裡的糕點並非在工廠大量生產而成，而是由和光的甜點師在專屬的工作室中一件一件悉心製作而成的。店內的巧克力的工作室，就位於店鋪附近。

而新鮮蛋糕的工作室，則就在Tea Salon樓上。出自和光甜點師之手的這些甜點們，無不完美融合了日本之細膩與法式甜點技法，口感細緻且具有層次，而風味優雅無比。

要說和光ANNEX的招牌甜點，就不能不提到「Chocolat Frais（ショコラ・フレ）」。這款巧克力自1988年推出以來，一直廣受喜愛。

此外，店內也常備約30種不同口味的巧克力，有經典款，也有季節限定風味款。你可以挑選幾種不同口味，並細細品嚐其中的差異，或不妨先買一顆自己喜歡的嘗試也不錯。

1樓｜Cake & Chocolate Shop

營業時間：

週一至週六 10:30～19:30

週日及國定假日 10:30～19:00

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高質感食品與酒水：Gourmet Salon

在1樓欣賞完甜點之後，也可以順道前往B1的「Gourmet Salon」逛逛。在這裡，陳列了許多來自日本各地的食品與伴手禮，從調味料、下酒菜，到甜點都有，更能見到許多精選酒類，品項相當豐富。

不僅如此，這裡還能找到一些日本時令美食，例如來自日本知名海苔產地之一的「有明海」的烤海苔、和歌山高品質紀州梅乾等。其中，這鹽漬的和歌山紀州梅乾口味溫潤，並採單顆獨立包裝，也很適合買來當伴手禮。

另外像是各式風味的果醬、高品質蜂蜜，以及100％純天然的楓糖漿等商品，也都很有人氣。而且，還能找到以和光鐘樓為設計瓶裝商品，買回家自用或買來送人都蠻有紀念感的。

B1樓｜Gourmet Salon

營業時間：

週一至週六 10:30～19:30

週日及國定假日 10:30～19:00

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時令芭菲與茶點咖啡座：Tea Salon（2樓）

看過甜點與伴手禮，若想休息一下，不妨上2樓的咖啡座「Tea Salon」坐一坐。

店內的裝潢設計簡潔優雅，靠窗座位還能眺望銀座的街道景色。在這邊一邊欣賞街景、一邊享用茶點，無疑讓整趟行程增添一點銀座專屬的從容。

來到Tea Salon，也可以留意幾款值得一試的招牌甜點。

首先要分享的，是隨四季更替推出的季節限定巧克力芭菲「SHIKI芭菲」。以日本春、夏、秋、冬為主題，每個季節皆有不同風味，無論何時造訪都能品嚐到當季限定的好滋味。現在正好迎來春天，所以SHIKI芭菲則推出了春意盎然的櫻花主題芭菲。

看著美麗的玻璃杯中，那層層堆疊而成的芭菲，想像著不同層次的口感。深深舀起一勺送入口中，可以同時感受到覆盆子雪酪、滑順鮮奶油與巧克力奶油交織的風味，中間還點綴著巧克力脆片與烘烤開心果，帶來酥脆的口感變化。

芭菲頂層坐著一顆濃郁的巧克力冰淇淋，並有「櫻花花瓣」點綴裝飾，光看便能感受到春天的氣息。見識過春季版的SHIKI芭菲，不禁開始好奇其他季節會推出什麼樣的SHIKI芭菲，想要「收集」不同季節的SHIKI芭菲的心，也蠢蠢欲動起來。

在Tea Salon中，除了聖代等咖啡座的餐點外，也可以點1樓甜點專區販售的蛋糕。我們這次選了「Premier Amaou Bijoux de fraise」，是一款使用了大量Amaou（甘王）草莓製作的精緻蛋糕。

這款蛋糕以蓬鬆的海綿蛋糕為基底，層層夾入卡士達奶油、草莓奶油與鮮奶油，呈現豐富的層次結構。

新鮮草莓帶有自然的甜味與適度的酸度，與滑順的鮮奶油相互搭配，整體風味平衡細緻，真讓人回味無窮。

2樓｜Tea Salon

地址：東京都中央区銀座４丁目４−８ 和光アネックス

營業時間：

週一至週六 10:30～19:00（最後點餐時間 19:00）

週日 10:30～18:30（最後點餐時間 18:30）

公休日： 年初期間休業

交通方式： 東京Metro「銀座站」B1出口步行即達

官方網站

注意事項

部分商品為季節限定或數量限定，可能會提前售完。

不提供事前預約，僅接受當日現場入店。

未滿學齡兒童恕不接待。

和光ANNEX推薦甜點禮盒精選

看到這裡，想必你已經見識到和光ANNEX中的甜點真的是各式各樣，多到會讓人有些難以抉擇。JAPANKURU編輯部這次也先為大家挑選幾款值得留意的甜點來分享，希望能給你一些參考囉。

除了先前介紹的「Chocolat Frais」之外，這裡也有多款不同風味的磅蛋糕可供選擇。

首先分享的是抹茶口味的磅蛋糕「抹茶皇室（抹茶ロワイヤル）」——一如其名，它是以高品質抹茶為主角製作而成的。口味濃郁且帶有清香。蛋糕上點綴金箔，整體造型有如工藝品般細緻，無論外觀或口感都相當具有特色。

另一款栗子口味的磅蛋糕「栗子皇室（マロンロワイヤル）」同樣值得一試。選用日本栗子本身自然的甜味與香氣，並加入法國栗子製成的生地，使整體風味更加豐富，層次也更為分明。

如果想找可以輕鬆享用的點心，或是適合作為下午茶搭配的禮盒，也可以留意「WAKO餅乾（クッキー）」。這款餅乾由和光自家工作室烘焙製作，配方歷經一年以上研發完成。選用北海道產濃郁的奶油，並結合未精製砂糖與糖粉調整甜度，呈現出層次細緻的風味。

其口感酥鬆輕盈，在口中會自然化開——它真是一款風味溫和、卻能吃出滿滿氛圍感的一個品項。

如果喜歡酥脆口感的點心，也可以留意多種口味組合的米果（おかき）禮盒。從九條蔥味噌、海苔、鰹魚醬油等具有日本特色的經典風味，到櫻花蝦、梅子等比較特別的口味都有，一盒即可品嚐多種不同滋味。這款米果使用100％日本產糯米製作，並採用保留米粒原形蒸製的方式，帶出米本身的自然香氣與酥脆口感。

春季限定甜點

除了全年皆可品嚐的經典甜點外，和光ANNEX也會推出一些季節限定商品。例如最近隨著春季到來，店內陸續登場以櫻花為主題的季節甜點。

展現春日氣息的可愛點心之一，是以櫻花為造型的米果。雖然和先前介紹的米果類似，但這款春季限定版本的米果造型，可是可愛的櫻花花朵，且有以櫻花為靈感的粉色包裝，搭配帶有藍天意象的清新設計，十分春天的感覺。這一組米果禮盒有砂糖、醬油與蝦味三種口味，無論作為賞櫻時的小點心，或是買回家當伴手禮都相當合適。

想推薦的另外一款禮盒，是草莓磅蛋糕（ケーク フレーズ）——這個粉紅色的磅蛋糕，在櫃上特別顯眼，一眼就能感受到春日氣息。這款蛋糕糕體中加入了用Amaou草莓製成的果醬與果泥，嚐起來酸甜清爽。蛋糕外層覆上巧克力塗層，更添香氣與濃郁感，使整體風味更加平衡。

※ 部分商品為季節限定或數量限定，可能會提前售完。

和光ANNEX的優雅甜食光

在1樓挑選精緻甜點，在地下1樓尋找來自日本各地的美味，而在2樓則可一邊品嚐季節限定的芭菲，一邊享受悠閒的茶點時光。走訪和光ANNEX，無疑讓這趟銀座之旅，又多了些從容與優雅。

若在銀座散步時，想找一處能靜下來品嚐甜點的空間，不妨將和光ANNEX排入行程中吧。

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