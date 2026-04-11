東京高爾夫購物指南：上野阿美橫丁二木高爾夫新品×二手球具一次買齊

東京購物除了藥妝與零食，專業運動用品店也很值得一逛。上野阿美橫丁的「二木高爾夫」從新品到保存良好的二手球具一應俱全，且價格實惠，無論新手或進階球友，都能在這裡找到適合自己的球桿。

高爾夫球愛好者的天堂就在上野

喜歡打高爾夫的人，國內球場挑戰久了，也會想嘗試不同的打球體驗。除了前往以貼心服務聞名的泰國、菲律賓等東南亞國家，日本也是許多球友嚮往的打球勝地。這裡不僅擁有多樣的自然景觀與地形，打完球後還能順道觀光、購物，入手高爾夫裝備就是一個「順便」的行程。

在人來人往的上野阿美橫丁，隱藏著超過50年歷史的高爾夫球具專賣店，在日本高爾夫圈中也頗具知名度。店鋪分為販售全新球具的「本店」，與主打高CP值的二手用具「中古中心」，豐富的選擇，連資深球友都看得目不暇給。

如果你剛好來上野旅遊，又是一位高爾夫愛好者，不妨把這裡加入行程。說不定剛抵達日本的第一筆花費，就是在這間能挖到寶、價格又實惠的高爾夫球具店——二木高爾夫。

新品推薦：二木高爾夫 阿美橫本店

二木高爾夫 阿美橫本店就位於熱鬧的阿美橫丁商店街尾端，從JR御徒町站北口步行約1分鐘即可抵達。對街就是大家熟悉的唐吉訶德，店鋪位置十分好找。

本店以販售全新的高爾夫用品為主，共有兩層樓。一樓是球桿專區，從初學者適用的入門款，到追求精準手感的進階款都能找到；二樓則以服飾與配件為主，包括高爾夫鞋、球袋以及帽子等，商品種類十分齊全。

順帶一提，一樓的一角設有試打區，透過試打能更直觀地感受不同球桿的重量與擊球手感。找到真正適合自己的那一支，也會讓這筆投資顯得更加值得。

二木高爾夫 阿美橫本店（二木ゴルフ アメ横本店）

地址：〒110-0005 東京都台東區上野6-4-6

營業時間：10:30~19:30

特色1：日本品牌到頂級球桿一次看

在球桿品牌方面，可以看到許多以精緻工藝與穩定手感聞名的日系知名品牌，像是HONMA、Mizuno等。由於設計上更符合亞洲人的力量與身形，因此在亞洲市場相當受到歡迎。

此外，也能看到被稱為「董事長的球桿」的日本高級球具品牌Majesty，以精緻工藝與奢華設計著稱，從外型到性能都展現出高端球具的定位。到店裡光看一眼就非常值得了！

另一個來自日本的知名品牌Bridgestone，透過高科技研發與創新材料結構設計，強調穩定的擊球表現與細膩手感，以精準度著稱，深受包括老虎伍茲在內的職業球員與業餘玩家喜愛。

如果偏好美系品牌，店內同樣能找到Callaway等熱門球具品牌。Callaway最新推出的QUANTUM系列以突破性的飛行距離與球速為特色，並搭載「TRI-FORCE」三層結構球面技術，在提升擊球初速的同時，也維持穩定的旋轉表現。即使擊球點稍微偏離甜蜜點，也能保持良好的飛行距離與容錯性。

還有TaylorMade這個在高爾夫界以創新科技著稱的品牌，曾引領球桿從傳統木桿邁入金屬時代。如今品牌持續透過碳纖維面與輕量化設計等技術創新，在飛距離與操控性之間取得良好平衡，因此深受許多球友喜愛。

而提到高爾夫推桿，就不得不提到Scotty Cameron，由世界級推桿工匠打造，以精密削切工藝與優異的擊球回饋感聞名。多年來在世界各大高爾夫賽事中屢屢出現在冠軍球員手中，因此在高爾夫愛好者之間擁有極高的地位。

特色2：高爾夫服飾與配件

接著來到二樓的服飾與配件區。這裡可以找到兼顧運動機能與時尚感的Adidas Golf服飾與鞋款，其中輕量化的adizero高爾夫鞋更是許多球友喜愛的熱門款式。

在配件方面，除了Callaway、Admiral Golf等品牌的高爾夫球袋外，各式球桿套的選擇也相當齊全，甚至還能看到吉伊卡哇等動漫聯名款式，超可愛角色造型球桿套，讓球場上多了一點趣味感。

特色3：支援海外購物

回國後如果突然想到還有裝備沒買齊，也不用等到下次再去日本補貨。二木高爾夫設有官方線上商店，並支援海外運送服務，只要透過線上官方網站，就能繼續選購店內豐富的高爾夫用品。雖然與實體店購買可以免稅這點相比，海外購買需要支付相關關稅與手續費，但對於品項齊全、幾乎能一次買齊所有裝備的店家來說，依然是相當便利的購物方式。

二手推薦：二木高爾夫中古中心 阿美橫店

如果預算有限，或是才剛開始對高爾夫產生好奇的新手，也可以考慮更實惠的「二手球具」。日本的二手商品向來以保存良好聞名，而高爾夫這類運動用品更是如此。許多球友在升級裝備後會將球桿轉售，因此常常能在中古市場中找到狀態良好且價格划算的好物。

「二木高爾夫中古中心 阿美橫店」距離二木高爾夫 阿美橫本店步行約2分鐘，在阿美橫丁商店街中段的位置。店鋪位於地下1樓，入口低調，一走進去就能看到各式各樣的球具整齊排列，是許多新手與資深玩家到阿美橫丁時必逛的挖寶地點。

二木高爾夫中古中心 阿美橫店（二木ゴルフ中古センター アメ横店）

地址：〒110-0005 東京都台東区上野４丁目６−１

營業時間：10:30~19:30



特色與服務

店內的二手商品種類非常豐富，從高爾夫球桿、球袋到各種配件幾乎一應俱全。除了在本店看到的日本品牌外，像是Callaway、PING等美國品牌球桿在這裡也能找到。商品依照品牌、種類以及男女使用需求清楚分類，就算是第一次接觸高爾夫的新手，也能快速找到自己感興趣的球具。

這裡不只有新手會來，許多資深玩家也特別喜歡逛中古店，因為有機會找到習慣的經典球桿或手感獨特的舊款型號。對他們而言，「挖寶」本身就是一種樂趣，比新品更具吸引力的價格，讓中古中心成為CP值相當高的購物熱點。

店內提供免稅服務與試打區。中古中心的試打空間較本店寬敞，對於想慢慢體驗不同球桿差異的新手來說相當友善，也能更清楚感受各球桿的手感，幫助你找到那支價格實惠又順手的命運球桿。

＊試打區使用注意事項：

– 欲使用請先向工作人員說

– 每人限用兩支高爾夫球桿，使用時間最多10分鐘

高爾夫小知識：如何找到適合的球桿？

你是不是在想：「高爾夫這類有錢人的運動，應該跟我無緣吧〜」其實不完全是這樣。作為一項能親近自然、幾乎不受年齡限制，且可長期持續的運動，高爾夫近年在重視戶外活動的年輕世代之間也逐漸流行起來。

那麼，第一次該怎麼選擇高爾夫球桿呢？

首先是「桿身硬度（Flex）」，這是影響揮桿時彈性與球速的重要因素。一般來說，力量較大的球友適合較硬的桿身，而揮桿速度較慢的人則比較適合柔軟的桿身。

其次是「桿身重量與長度」，球桿過重可能影響揮桿速度，而過輕則會降低穩定性。找到適合自己的重量與長度，才能讓第一桿揮得更順手、更有自信。

如果還是不確定該如何選擇，最簡單的方法就是直接詢問店內專業人員。店員可以用簡單英語溝通，也能透過翻譯軟體交流。說不定就在這樣的交流中，你會越來越被高爾夫的魅力吸引。

入手球桿後順遊上野人氣景點

能以實惠的價格帶回心儀好物，真的會讓整趟旅程的滿意度大大提升！划算的日圓匯率，加上免稅優惠的雙重加持，此時正是入手高爾夫裝備的好時機。即使只是剛開始對高爾夫產生興趣，也能輕鬆揮出人生第一桿。

豐富的商品種類，加上交通位置便利，就在許多旅客必訪的上野阿美橫丁，讓安排購物行程變得輕鬆且能夠隨意。如果你正好計畫到東京旅遊，就把這家老字號高爾夫專賣店加入清單吧！

阿美橫丁周邊本身就是東京的人氣觀光區，購物之餘也很適合順道安排上野散步。位於二木高爾夫中古中心旁的「摩利支天德大寺」是一座隱身在商店街中的小寺廟，自江戶時代至今已有約400年的歷史，供奉摩利支天菩薩。據說能帶來氣力、體力與財運，對於想祈求開運或比賽順利的人來說，是一處相當受歡迎的隱藏能量景點。

而在另一旁也能看到同樣以「二木」為名的 「二木的菓子」，是旗下的點心零食專門店。店內不僅能買到許多日本人氣巧克力與零食，也能一次網羅各式熱門海外零食，是不少旅客採買伴手禮時必逛的店鋪。

摩利支天德大寺

地址：〒110-0005 東京都台東区上野４丁目６−２

營業時間：6:30~18:30



二木的菓子（二木の菓子）

地址：〒110-0005 東京都台東区上野４丁目１−８

營業時間：10:00~20:00

＊店內只支援現金付款。



如果想繼續購物，可以前往附近的UNIQLO、唐吉訶德逛逛。若想在城市中感受自然，也可以到上野公園悠閒散步，園內的上野動物園更是非常適合親子同遊的人氣景點。附近還有東京國立博物館、國立科學博物館等文化設施，讓上野行程可以一次滿足購物、自然觀光與文化體驗。

購物、美食與文化景點都集中在這一帶，如果時間充裕，安排兩到三天慢慢探索，上野的魅力一定會讓人流連忘返。

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