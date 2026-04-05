「JUMP SHOP」全新分店 池袋PARCO正式開幕！限定商品只有這才買得到
【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】
「JUMP SHOP」全新分店開幕！由Benelic株式会社經營的集英社官方授權商店 「JUMP SHOP」，於3月27日在池袋PARCO開設「JUMP SHOP 池袋店」，以「歡樂、有趣、舒適」為設計理念，販售各式各樣限定的周邊商品與不定期舉辦各式活動。
JUMP SHOP 池袋店匯集「ONE PIECE 航海王」、「SAKAMOTO DAYS 坂本日常」、「青春之箱」、「閄人（Kagurabachi）」、「魔男的伊智」等週刊少年Jump的人氣作品之原創商品和各式角色周邊。
店內除了展示「ONE PIECE」魯夫的立像外，還設置了曾於東京巨蛋城店展示的「我的英雄學院」爆豪勝己的銅像。
為了慶祝新店開幕，將推出了池袋店限定商品與先行販售商品！
池袋店限定販售商品：
『ONE PIECE』托特包 ELBAPH（藍色）
價格：3,300 日圓（含稅）
『HUNTER×HUNTER』造型貼紙
價格：550 日圓（含稅）
池袋店先行販售商品：
『ONE PIECE』托特包 ELBAPH
價格：3,300 日圓（含稅）
『ONE PIECE』擬音明信片收藏 第4彈（共15款／隨機附1款）
價格：每張 550 日圓（含稅）
『我的英雄學院（僕のヒーローアカデミア）』藝術卡片收藏 第2彈（共12款／隨機附1款）
價格：每張 660 日圓（含稅）
※先行販售商品預計在2026年5月22日在JUMP SHOP各店正式販售
JUMP SHOP 池袋店
營業時間：11:00-21:00
東京都豊島区南池袋1-28-2 本館B2
https://ikebukuro.parco.jp/newrenewal/detail/?id=36036
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