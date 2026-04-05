快訊

現實版盜墓筆記！兄妹清明節驚「媽媽墳墓不見了」 竟被鄰居搬走

喬任梁猝逝10年細節曝光！失眠20天、身體僵硬 父母痛喊：太晚發現

0406-0412「血型＋生肖」財運TOP5出爐！冠軍組合一鳴驚人、賺最兇 機會來了擋不住

「JUMP SHOP」全新分店 池袋PARCO正式開幕！限定商品只有這才買得到

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

「JUMP SHOP」全新分店開幕！由Benelic株式会社經營的集英社官方授權商店 「JUMP SHOP」，於3月27日在池袋PARCO開設「JUMP SHOP 池袋店」，以「歡樂、有趣、舒適」為設計理念，販售各式各樣限定的周邊商品與不定期舉辦各式活動。

JUMP SHOP 池袋店匯集「ONE PIECE 航海王」、「SAKAMOTO DAYS 坂本日常」、「青春之箱」、「閄人（Kagurabachi）」、「魔男的伊智」等週刊少年Jump的人氣作品之原創商品和各式角色周邊。

店內除了展示「ONE PIECE」魯夫的立像外，還設置了曾於東京巨蛋城店展示的「我的英雄學院」爆豪勝己的銅像。

為了慶祝新店開幕，將推出了池袋店限定商品與先行販售商品！

池袋店限定販售商品：

『ONE PIECE』托特包 ELBAPH（藍色）

價格：3,300 日圓（含稅）

『HUNTER×HUNTER』造型貼紙

價格：550 日圓（含稅）

池袋店先行販售商品：

『ONE PIECE』托特包 ELBAPH

價格：3,300 日圓（含稅）

『ONE PIECE』擬音明信片收藏 第4彈（共15款／隨機附1款）

價格：每張 550 日圓（含稅）

『我的英雄學院（僕のヒーローアカデミア）』藝術卡片收藏 第2彈（共12款／隨機附1款）

價格：每張 660 日圓（含稅）

※先行販售商品預計在2026年5月22日在JUMP SHOP各店正式販售

JUMP SHOP 池袋店

營業時間：11:00-21:00

東京都豊島区南池袋1-28-2 本館B2

https://ikebukuro.parco.jp/newrenewal/detail/?id=36036

窩日本推薦閱讀：(東京)最新池袋逛街全攻略–必逛商場、動漫聖地、家電量販店一網打盡！　

精彩原文及更多日本在地精選資訊，請上「窩日本」網站追蹤按讚「窩日本」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

東京 周邊商品

窩日本

追蹤

相關新聞

2026年東京及周邊地區新開幕景點4選！寶可夢樂園、全新複合娛樂設施TOKYO DREAM PARK等

東京每一年都有許多新景點誕生！今年有可愛爆燈的寶可夢樂園、有明的複合娛樂設施TOKYO DREAM PARK等等，在周邊地區如橫濱等地也有設施開幕，預期成為當地新地標。

「JUMP SHOP」全新分店 池袋PARCO正式開幕！限定商品只有這才買得到

由Benelic株式会社經營的集英社官方授權商店 「JUMP SHOP」，將於3月27日在池袋PARCO開設「JUMP SHOP 池袋店」

春日慢步好時節！ 穿上CONVERSE從原宿出發的舒適東京賞櫻散步

春天氣候宜人，正是適合放慢步調、悠閒散步的好時節。穿上一雙好走的鞋，從東京逛街熱點原宿出發！走進「CONVERSE STORE HARAJUKU」體驗最新AR技術、拍下限定紀念照，換上新鞋後，再前往附近的櫻花景點，感受東京的春日氣息～🌸

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。