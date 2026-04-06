2026年東京及周邊地區新開幕景點4選！寶可夢樂園、全新複合娛樂設施TOKYO DREAM PARK等

東京每一年都有許多新景點誕生！今年有可愛爆燈的寶可夢樂園、有明的複合娛樂設施TOKYO DREAM PARK等等，在周邊地區如橫濱等地也有設施開幕，預期成為當地新地標。馬上來看看4個東京旅行最新景點吧！

1. 寶可夢樂園 PokéPark KANTO

全球首座常設型寶可夢主題設施「PokéPark KANTO」，已於2月在日本東京近郊的讀賣樂園盛大開幕！這是一座能讓訓練家全面沉浸於寶可夢世界觀的園區，佔地約2.6公頃，善用綠意盎然的多摩丘陵地形，分為「寶可夢森林」與「草紗鎮」兩大區域。

圖片來源自PR TIMES

「寶可夢森林」是一座充滿起伏地形的沉浸式森林園區，沿著全長約500公尺的散策步道前行，可在草叢、隧道與林間小徑中邂逅各式各樣的寶可夢，甚至還有能乘坐在背上的寶可夢，彷彿展開真實冒險之旅。

「草紗鎮」則設有寶可夢中心、主題商店、原創餐飲空間，並可體驗皮卡丘遊樂設施、伊布旋轉木馬等，搭配遊行活動與舞台表演，打造一座讓全球訓練家沉浸其中、交流互動的夢幻寶可夢城市。如果是寶可夢粉絲，絕對要來這個新景點朝聖！

地址：東京都稻城市矢野口4015-1 讀賣樂園內

開幕日期：2026年2月5日

2. BASEGATE横濱關内

作為「舊市廳舍街區活用計畫」一環，位於橫濱關內站前的複合設施「BASEGATE 橫濱關內」，打造一個融合娛樂、學習、飲食與日常生活的綜合型城市商業空間。

街區內集合「舊橫濱市廳舍行政棟」改建而成的飯店「OMO7橫濱 by 星野集團」、日本最大級常設型直播觀賽競技場「THE LIVE supported by 大和地所」，可沉浸式體驗森林與深海等自然生態的體驗設施「Wonderia 橫濱」等，在這邊住宿時也可享受各種娛樂。

其中「體育場橫酒吧街」設有約34間小型店鋪，包括由橫濱老字號書店有隣堂打造的文化發信據點、以及各類型餐廳、超市等生活機能設施，匯聚融合橫濱特色的國內外多元料理風味，相信開幕後絕對會成為橫濱新地標！

地址：神奈川県横浜市中区港町1丁目1番1ほか

開幕日期：2026年3月19日

3. TOKYO DREAM PARK

由朝日電視台營運的複合型娛樂設施「TOKYO DREAM PARK」，這座共10層的大型設施集結多功能展演廳「SGC Hall 有明」、專業劇場「EX Theater 有明」、大型活動空間、屋頂廣場「DREAM TERRACE」及餐飲設施，打造城市級全方位娛樂園區。

設施中還有約870平方公尺的活動空間「EX STUDIO7」，在設施開幕後首個活動，將會舉辦史上最大規模的哆啦A夢展覽「100％哆啦A夢＆FRIENDS in 東京」！

展覽中會有三大主題展區，設有超過100尊展示造型與12公尺巨大氣球裝置，可以體驗哆啦A夢在漫畫、動畫與電影中豐富的世界觀。

地址：東京都江東区有明三丁目１番９

開幕日期：2026年3月27日

4. MoN Takanawa

去年開幕的TAKANAWA GATEWAY CITY，在2026年會迎來全新文化設施「MoN Takanawa」！這是一座與JR高輪Gateway站直通的實驗型文化博物館，設有地下3樓至地上6樓與屋頂空間，成為探索未來文化形式的創新場域。

館方每年會設定兩次主題企劃，把傳統藝能、漫畫・動畫、音樂、飲食等日本文化元素，與最新科技相互融合，發展跨領域、多元型態的文化計畫。

作為開館紀念，會推出以「Life as Culture」為主題的9大企劃，以「重新發現從日常中孕育未來的原動力」為核心，展開一系列跨越時代與領域的文化企劃，包括由八代目尾上菊五郎主演的歌舞伎舞踊公演、以「沉浸式閱讀漫畫」為概念的全新現場體驗「MANGALOGUE：火之鳥」等等。

地址：東京都港区三田３丁目１６−１

開幕日期：2026年3月28日

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