精選 3 間東京滑雪團推薦，讓你把握雪季的最後尾巴！

1.heyheySnow

heyheySnow。圖／heyheySnow提供

📍 地址：神樂滑雪場

💰 五日團約 $36,900 起

📢 適合受眾：新手、入門級

專為滑雪新手設計的 heyheySnow 東京滑雪教練課，從東京成田機場出發，提供專車直達越後湯澤神樂滑雪場的便利服務，讓初次體驗滑雪的旅客也能減少舟車勞頓的困擾！五天四夜的行程規劃，從交通到教學安排，每個細節都十分周到，除了滑雪新手外，大 P 人也推薦報團參加，省去自己排行程、規劃的煩惱。

這間東京滑雪課程安排在行程的第二天與第三天，每日包含 4 小時的單板教學與 1 小時的自由練習時間，課程採小班制，師生比約在 1:2 到 1:6 之間，是非常小班制，就是為了確保每位學員都能獲得充分指導，從基礎技巧開始穩固學習。

住宿方面，heyheySnow 特別挑選交通便利的四星級飯店，不僅附有溫泉與便利商店，步行 5 分鐘還可抵達市區，萬上還可以去吃個飯、喝個酒，好好享受。滑雪場本身雪況優良，並配備新穎的纜車設施，能滿足不同程度滑雪者的需求，提供舒適的滑雪體驗。

如果你是單獨前往，那在整個滑雪體驗中，剛好還可以結交一起滑雪的好友，下課後再一起去吃美食，會是很棒的體驗喔！除了冬季的滑雪活動，heyheySnow 也為戶外運動愛好者提供夏季潛水優惠，讓參與者可以體驗四季不同的運動樂趣，如果你剛好也想入門嘗試這項運動，報名 heyheySnow 是最方便又簡單的選擇！

2.潛雪 SnowDiving

潛雪 SnowDiving。圖／潛雪 SnowDiving提供

📍 地址：妙高滑雪場

💰 約 $13,500 起

📢 適合受眾：一群朋友團、不需要包套行程的人

潛雪 SnowDiving 在日本新潟妙高高原提供私人訂製的滑雪教學，為想認真學習的玩家打造有別於傳統大型日本滑雪團的深度體驗！品牌以「夏天潛水，冬天滑雪」為理念，專注於滑雪教學本身，行程與交通則由學員自由安排，提供高度彈性。

主要教學據點位於新潟縣的妙高高原，範圍涵蓋赤倉溫泉、赤倉觀光、池之平與杉之原等雪場，此區雪場的特色是坡道多樣，且人流相對較少，能滿足初階到高階滑雪者的需求，並提供更不受干擾的學習環境；這間東京滑雪課程採私人預約制且不混團，所有教練均持有國際滑雪證照，並採 1 位教練最多帶領 4 位學員的小班制，讓每位學員都能獲得即時且安全的指導。

學員可依偏好選擇單板（snowboard）或雙板（ski），完整教學時數為 5 小時，費用不包含午休、纜車票與雪具租借，為維持學習成效，官方建議不同程度的學員分開報名，讓無論是初學者或進階玩家，都能在專屬的課程規劃下有效提升技術；七編這次體驗下來，教練非常溫柔細心，很會引導學員，所以進步可以非常快，讓你每一次突破都帶來很強烈的成就感。

雪場門口就有裝備店，老闆夫妻親切熱情，有時候還會給折扣，像雪板、安全帽這些裝備現場就能租到，所以如果沒有特別需求，雪場即可很方便租借用具，課程結束後，還能去附近的溫泉街泡湯、吃美食，體驗更完整，讓這不只是滑雪課程體驗，更是一次身心的放鬆與充電。

3.Ofucos 歐夫寇斯

Ofucos 歐夫寇斯。圖／Ofucos 歐夫寇斯提供

📍 地址：札幌手稻滑雪場

💰 約 $18,500 起

📢 適合受眾：想要雪場離市區近的人、新手初學者

Ofucos 歐夫寇斯提供高度客製化的日本滑雪團服務，無論是首次接觸的初學者或資深滑雪愛好者，都能規劃出符合個人需求的專屬行程，收費方式以天數計算，教練會根據你們的需求，提出規劃方案和你們討論，以及提供各種行程安排建議，對於學員在裝備或課程上的疑問，也都能迅速且親切地回覆，所以就算是初次參加滑雪團也不用擔心！

歐夫寇斯的教練們都相當有耐心，當然除了教會你滑雪外，詳細教導你如何安全摔倒，更顯現他們對於安全性的重視，也會讓你在平地練習摔倒的預備動作，同時說明雪場上的基本禮儀，是非常紮實的學習。

此外歐夫寇斯還有新手們很需要的服務，就是教練會幫忙側錄與側拍，練習當下就會指出重心不對、視線不對的地方，休息時間則會回放影片進行檢討，能讓學員具體掌握問題點，這也是初學者能快速上手的關鍵！除了常規行程，若有針對新年、聖誕節或生日等特殊節慶的客製化需求，教練們團隊也都樂於配合，很容易打成一片的氣氛，讓整個滑雪過程都很輕鬆愉快！

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