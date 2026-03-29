澀谷除了十字路口這些地方也必去！超好買一天根本逛不完

【FunTime小編群】澀谷是東京最具代表性的商圈之一，這裡商場、百貨林立，無論是大家愛買的藥妝、各式潮流服飾、飾品還是動漫商品都找的到，這次FunTime小編會把必訪景點、逛街和美食的資訊整理給大家，一起成為澀谷通！想知道其他銀座、新宿、原宿還有什麼是一定要去逛的嗎～那麼這篇東京逛街攻略你一定要看看！

澀谷景點推薦

澀谷十字路口

澀谷十字路口。圖／adobe stock

說到澀谷的熱門地標絕對不能不提到澀谷十字路口，在綠燈的那一刻，密集的人流就會從四面八方交錯穿梭，令人嘆為觀止～如果想拍美照，小編推薦大家到地鐵京王井之頭線2樓的連通道拍攝，可以輕鬆拍出超讚全景照！

交通：搭乘地鐵至「澀谷站」八公口，步行約1分鐘

忠犬八公像

忠犬八公像。圖／adobe stock

大家看過電影《忠犬小八》嗎？因為每天在澀谷車站等主人下班而感動眾人的秋田犬–八公，每天都待在車站外陪伴著大家喔！這裡除了是觀光客的打卡地外，更是當地人和朋友見面的經典地標，一定要來拍張紀念照～

交通：搭乘地鐵至「澀谷站」八公口，步行約1分鐘

宮下公園 MIYASHITA PARK

宮下公園 MIYASHITA PARK。圖／adobe stock

宮下公園是結合了公園、購物商場、美食、運動、飯店和商辦的複合式設施，無論是來放風、逛街、吃飯還是溜滑板都很適合，待上一整天完全不是問題！超多人打卡的空中公園更是放鬆的好地方，而位於1樓的「澀谷橫丁」美食街則是匯集了日本全國各地的經典美食，充滿濃濃的日本風，人氣非常高喔！

交通：搭乘地鐵至「澀谷站」八公口，步行約7分鐘

營業時間：【商店】11:00-21:00、【餐廳】11:00-23:00（店家營業時間皆不同）

澀谷逛街推薦

SHIBUYA 109

SHIBUYA 109圖／FunTime小編群

應該不少人都聽過109辣妹吧？因為這群澀谷時尚潮流的先鋒都在SHIBUYA 109附近活動而得名，然而到現在SHIBUYA 109依舊是不少女孩的逛街首選，任何風格都能在裡找面到自己的一片天地，彩妝、服飾和配件樣樣俱全，而且相對平價，根本無法空手走出來！

交通：搭乘地鐵至「澀谷站」八公口，步行約5分鐘

營業時間：【商店】10:00-21:00、【餐廳、咖啡廳】11:00-21:00

Tower Records

Tower Records。圖／IG, ray_icf

如果你是個熱愛音樂的人，那你絕對會愛上這裡！Tower Records是全世界規模最大的CD商店，整棟共有9層樓可以盡情探索。2024年重新開幕後，迅速成為音樂迷和觀光客的熱門朝聖地，無論是黑膠收藏家、J-POP歌迷，還是單純想感受音樂魅力的旅人，都能在這裡找到屬於自己的小宇宙。其中2樓還會不定期舉辦與動漫、偶像相關的活動，讓人更貼近日本音樂與次文化的氛圍。如果你對日本音樂文化有興趣，一定要來打卡！

交通：搭地鐵至「澀谷」站八公口，步行約3分鐘

營業時間：11:00-22:00

澀谷必吃美食

山下本氣烏龍麵 澀谷並木橋店

山下本氣烏龍麵 澀谷並木橋店。圖／IG, 110ruri

山下本氣烏龍麵是烏龍麵專賣店，基本的冷、熱烏龍麵和咖哩烏龍麵都有販售，但是其中最受歡迎的是奶油明太子起司烏龍麵，雖然上桌時只能看到白茫茫的一片，但是攪拌後就會發現烏龍麵藏在奶油裡，濃厚的奶油起司和鹹香的明太子搭配Q彈的烏龍麵，真的是絕配！（推薦給你：一個人也享受！東京膠囊旅館攻略）

營業時間：11:00-23:00

交通：搭乘地鐵至「澀谷站」新南口，步行約6分鐘

奧澀谷 Fuglen Tokyo

奧澀谷 Fuglen Tokyo。圖／IG, __lovepeace__

如果你在澀谷想找一間氣氛好、又不那麼喧鬧的咖啡廳，不妨走一趟「奧澀谷」這一區！從澀谷車站往代代木方向步行約15分鐘，就能抵達這片文青區，這裡聚集了許多質感咖啡廳與獨特的雜貨小店。其中最值得朝聖的就是人氣北歐風咖啡店Fuglen Tokyo。店內充滿異國氛圍感，咖啡香與老件傢俱完美融合，讓人一走進就捨不得離開。來這裡絕對要到戶外座位拍拍照，紅色LOGO搭配白牆與木質調背景，隨便一拍都超出片～

交通：搭地鐵至「澀谷」站，步行約20分鐘

營業時間：7:00-01:00（週一、二營業至23:00，18:00後改為酒吧）

延伸閱讀>>【澀谷景點攻略】超好逛！東京澀谷逛街地圖、美食推薦

想知道更多實用東京旅遊攻略，請看「東京旅遊全攻略」