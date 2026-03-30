東京銀座購物攻略：MARRONNIER GATE 銀座1 時尚×文具雜貨×美食一站搞定

想在東京銀座找一個能一次滿足購物、美食與伴手禮補貨需求的好去處嗎？那麼這棟13層樓的「MARRONNIER GATE 銀座1」絕對值得排進行程，讓你的銀座吃喝玩樂之旅一站就精彩。

一個站點滿足購物美食所有需求

MARRONNIER GATE 銀座1（マロニエゲート銀座1）位於銀座核心地段，是一棟13層樓的綜合型百貨，集結時尚服飾、人氣角色周邊、文具雜貨、家居用品與多間人氣餐廳。B1～4F為男女潮流服飾與時尚配件樓層；5F～9F由HANDS台隆手創館進駐整整五層樓；10F～12F則為餐飲樓層，燒烤、鰻魚飯與各式甜點應有盡有。無論是盡情爆買，還是安排一頓悠閒的午晚餐，都能在這裡一次搞定。

MARRONNIER GATE 銀座1（マロニエゲート銀座1）

地址：〒104-0061 東京都中央区銀座2丁目2-14

營業時間：

B1～4F時尚、5F～9F Hands台隆手創館 11:00～21:00

10F～12F餐飲樓層 11:00～23:00

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購物推薦

【運動周邊】EURO SPORTS TOKYO

EURO SPORTS TOKYO是一間精選日本國內外頂級運動賽事服飾與周邊商品的專賣店。主打F1官方授權商品，從車隊服飾、帽款到模型車一應俱全，且販售多款日本限定商品，極具收藏價值。3月F1賽事結束後，不妨來這裡逛逛，把賽道上的熱血與激情延燒下去。

除了F1之外，店內的其他運動周邊也同樣精彩。足球區販售日本國家隊與歐洲聯賽相關商品，MLB、NBA迷也能在這一併挖寶。不論熱愛賽車、足球、棒球還是籃球，都能在這裡找到心儀單品，是運動迷來到東京不可錯過的一站。

EURO SPORTS TOKYO（ユーロスポーツトウキョウ）

樓層：B1、1號區

營業時間：11:00～21:00

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【時尚服飾】Adolfo Domínguez

來自西班牙的服飾品牌，強調可永續發展的時尚理念，並結合環境友善素材與工藝美學。本季主打灰色與粉色調，並大量運用「起皺布料」設計，透過特殊加工使布面呈現天然皺褶質感，風格自然隨性，同時兼具輕盈、透氣、親膚與免熨燙的優點。不僅適合日常穿搭，在商務場合也能輕鬆駕馭，體現出「褶皺即是美」的設計哲學。

店內亦有販售各式首飾、包款等配件，為整體造型增添層次與細節，使穿搭更加完整且富有品味。值得一提的是，該店提供免稅服務，讓旅人能以更優惠的價格將這些高品質的設計帶回家。

Adolfo Domínguez（アドルフォドミンゲス）

樓層：2F、1號區

營業時間：11:00～21:00

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【遊樂類】# C-pla premium 扭蛋世界

來到日本，怎麼可能不扭幾顆扭蛋回家呢？這裡的扭蛋區設有近1,000台機台，從吉伊卡哇、三麗鷗到寶可夢，各種熱門角色應有盡有。若一時找不到想要的款式，可能只是有人比你早一步下手了。

老實說，這一站特別適合安排在「旅程最後一站」。離開日本前，口袋裡若還剩下一堆零錢，就把它們通通變成你喜歡的樣子吧！若是一開始就帶著大鈔前來也無妨，現場設有兌幣機，讓你隨時補充彈藥。最後究竟是你的荷包先空，還是兌幣機裡的零錢先被換光呢？

＃C-pla premium

樓層：4F、1號區

營業時間：11:00～21:00

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【角色周邊】Nagano Market 自嘲熊商店

剛在扭蛋區扭了一堆吉伊卡哇的你，可能會驚喜地發現，同一層樓竟然還有吉伊卡哇相關專賣店！不過這間其實是NAGANO老師的另一人氣創作——自嘲熊商店。

店內販售各種自嘲熊與鼴鼠可樂餅等小夥伴的周邊商品，還能找到與吉伊卡哇聯名的限定造型，以及人氣極高的彩色熊系列。不論你原本就是自嘲熊的忠實粉絲，還是因為吉伊卡哇而被吸引過來，不使出一點「鈔」能力，恐怕很難全身而退。

Nagano Market 自嘲熊商店（ナガノマーケット）

樓層：4F、3號區

營業時間：11:00～21:00

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【家居雜貨】HANDS台隆手創館

家居雜貨店一直是觀光客來日本必逛的類型之一，從富有設計感的生活家飾、創意十足的文具，到實用又貼心的廚房小物，每一樣拿在手上，都讓人有種「事情還沒開始，就已經完成一半」的期待感。在MARRONNIER GATE 銀座1就有整整五層樓的HANDS台隆手創館，每一層都細分不同主題，讓人可以快速找到自己想要逛的類別。

台隆手創館（ハンズ）

樓層：

5F：美妝、保養品、身體護理

6F：文具、設計小物

7F：角色周邊 、DIY紀念品

8F：食器、零食伴手禮

9F：旅行用品、行李箱

營業時間：11:00～21:00

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5樓的美妝用品專區，除了各式面膜與化妝品之外，連講究細節的不鏽鋼指甲剪品牌SUWADA也能在這裡找到。這一層集結了許多讓自己變美的小工具與保養好物。不過各位可別急著在這層樓把預算花光，如果你本身帶點文青氣質，6樓的設計文具與生活小物，才是真正會讓人失心瘋的樓層。日本不愧是文具殿堂，各式筆款與手帳文具琳瑯滿目，每一樣都讓人想帶回家。

接著來到7樓，DIY手作區有各種模型與可自行組裝的手作商品，不論是買來自己動手玩，或作為伴手禮都非常合適。此外，還有豐富的動漫角色周邊，寶可夢、三麗鷗等人氣角色的娃娃與盲盒也都能在此找到。對喜歡日系可愛角色的人來說，真正讓人失心瘋的樓層，或許就是這裡了。

各式零食與伴手禮都能在這層一次購齊，熱門的地區限定KitKat也能輕鬆入手。其中特別推薦「PENON磁磚磁鐵」系列，以各地特色風景為設計主題，從映照富士山湖面的箱根，到以拉麵文化聞名的博多等城市景色，小小一枚紀念品，就能在回家後繼續回味日本各地風情。

各種抹茶、日系茶具等伴手禮，在8樓也可以找到。現場還提供部分伴手禮客製化服務，讓紀念品變得更具專屬意義與收藏價值。

或許在正式開逛前，應該先直衝9樓才對……。

既然來到日本，當然要爆買一波！為了省機票錢，許多人可能會選擇較便宜的紅眼班機，而想再更省，乾脆直接空手來日本，到當地再買行李箱。台隆手創館9樓的旅行用品區，就是最佳起點。LOJEL、Oltimo、PROTECA…等各大日牌行李箱應有盡有，現在最流行的前開式行李箱當然也不會缺席。在正式展開購物行程前，先入手一只顏值高又實用的行李箱，讓整趟爆買之旅從容又愉快地展開 🎀。

美食推薦

鰻魚飯三吃名古屋備長

鰻魚料理大致可分為關東與關西兩大流派。相較於關東風講究的軟嫩細緻，關西風更強調炭火直烤所帶來的酥香口感。其中最具代表性的，便是源自名古屋的鰻魚飯三吃，而這家店正是屬於這一流派。

所謂「三吃」，就是能以不同方式品嚐鰻魚，感受其多變的風味與層次。先將鰻魚飯分成四等分：第一吃，品嚐炭烤鰻魚與醬汁交織的純粹原味；第二吃，拌入蔥花、海苔與芥末，增添層次與清香；第三吃，淋上高湯，製作一碗暖胃的鰻魚茶泡飯。最後一份，則可依照自己最喜歡的方式作完美收尾。

能在東京精華地段品嚐到道地的關西風鰻魚飯真的很難得。若肚子特別餓，建議直接點份量較足的「上ひつまぶし」（如上圖），隨餐附贈一碗鰻魚肝湯（肝吸），一次品嚐整尾鰻魚的精華。坐在窗邊悠閒享用午餐，還能遠望新幹線呼嘯而過，從容度過一段滿足而愜意的用餐時光。

＊本店僅接受現金、電子交通卡或信用卡付款，不支援QR Code（微信、支付寶、PayPay）方式付款。

鰻魚飯三吃名古屋備長（ひつまぶし名古屋備長）

樓層：12F、3號區

營業時間：

午餐 11:00～15:00（LO 14:30）｜晚餐 17:00～23:00（LO 20:00）

官方網站｜訂位網站

SAPPORO大助

＊菜單價格為文章刊載時價格，未來可能有所變動。

想一嚐來自北海道薄野的人氣餐廳風味，不必遠赴北國，在銀座就能實現。店內主打各式北海道鮮美料理與多款當地酒類，其中必點的就是北海道炸雞定食「鶏ザンギ定食」。與一般日式炸雞（唐揚げ）不同，ザンギ會先以醬油、蒜、薑等調味料充分醃製後再油炸，因此風味會更加濃厚，蒜香也更加明顯，即使不另外沾醬，喜歡重口味的人也能吃得過癮。定食提供3塊、5塊、10塊不同份量（上圖為10塊），可依照自己的食量自由選擇。

重口味的炸雞配上一杯札幌啤酒，鹹香與清爽交織，格外暢快。盡情逛街後，不論是放縱地來一份熱騰騰的炸物，或是小酌微醺徹底放鬆，都能在這裡為一天的銀座行程畫下「飽滿」的句點。

SAPPORO大助

樓層：12F、4號區

營業時間：

午餐 11:00～14:00（LO13:30）｜晚餐 17:00～23:00（LO22:00）

官方網站

交通資訊

MARRONNIER GATE 銀座1位於銀座核心地段，鄰近多條主要交通路線，無論從東京市區各地前來都十分便利。從JR有樂町站京橋口步行約3分鐘，或從東京Metro銀座站步行約5分鐘即可抵達，動線清楚，即使第一次造訪也能輕鬆找到。周邊交通四通八達，前往東京車站、日比谷等商圈同樣便利。對於想有效率安排購物行程的旅人來說，這裡不僅是理想的逛街據點，更是串連東京各大主要購物熱區的絕佳起點。

東京逛街行程就安排銀座

除了上面介紹的精選店鋪外，如果你時間充足，MARRONNIER GATE 銀座1還有許多值得細細探索的品牌。像是日系平價眼鏡OWNDAYS、男女時尚服飾DIESEL、美系潮流服飾NEW ERA等。冬春交替微冷之際，我們之前介紹過的法國羽絨品牌PYRENEX，也換上了以輕薄為主的無袖背心等單品，為日常穿搭增添些許亮點。

如果想把銀座之旅安排得更充實，也歡迎參考我們其他銀座周邊行程推薦。周邊除了和光與各大精品旗艦店林立之外，還有無印良品、唐吉訶德等人氣店鋪可以一併納入購物清單。若已經決定來一趟日本爆買之旅，就將住宿安排在銀座一帶吧！購物、美食與交通一次到位，不僅動線順暢，也能讓整趟東京行更加輕鬆自在。

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