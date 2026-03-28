東京人氣和牛燒肉3選推薦！高CP值中午套餐、來品嘗A5和牛及極品牛舌

【撰文:Anita / 窩日本】

來日本就是要吃和牛的燒肉午餐！肉質好、服務好、而且還很平價~

本文就要介紹3家喜歡燒肉的內行人都推薦的東京人氣燒肉店，想知道哪裡的燒肉午餐可以用2000-4000日幣，就吃到頂級A5黑毛和牛嗎？趕快看下去吧！

註：菜單價格因物價變動而可能有所調整，文中價格僅供參考，最新資訊請查詢各家燒肉店官網。

1. 燒肉 USHIGORO 銀座店

對牛肉講究的人來說，A5等級的和牛可能還不夠頂級，想要品味更纖細、更高級的和牛，推薦燒肉USHIGORO ，因為他們使用的是國產黑毛和牛中最高級的A5處女牛，非常地珍貴！

USHIGORO 在日本有多間分店，在高樓的銀座店給人沈穩又高級的形象，平日僅有提供晚餐，吃完一套要價不斐，因此建議大家瞄準周末和假日的中午午餐時間去大啖高級和牛吧！

店家提供了3,900日圓的「tabegoro」、4,900日圓的「ushigoro」、5,900日圓的「嚴選」3種套餐，隨著價位的不同，品項也越來越多、越高級。

基本上都包含牛舌、赤身肉、腿肉、嚴選部位、橫隔膜，能嚐到和牛的和種部位，而且每一份也都有附泡菜、沙拉、湯、冰沙，白飯，份量十足！

小編想說難得來了，就點了最高級的「嚴選」，果然沒令人失望，新鮮的生牛肉拌雞蛋、厚切牛舌、壽喜燒等8款吃得超盡興，吃完還覺得口頰留香呢！

焼肉うしごろ銀座店

地址：東京都中央区銀座1-8-19 ONE GINZA 7F

營業時間：週一至週五 17:00～23:30，週末及假日 11:30～23:30

2. 燒肉炭聖

燒肉炭聖的本家是主要在買賣食用肉品和肉臟的專門店，店主在修行時代培養出挑選肉的好眼光，在開店之後堅持每日進貨當天最新鮮的肉，而且是依部位跟不同的店家進貨，店主認為一整牛不一定全部部位都好吃，一定要分開才能挑到最好的。

無論是A5等級的各部位牛肉、熟成牛舌組合，或是甚至是手工泡菜、搭配肉的各種酒類飲品都很有堅持。

燒肉炭聖總共有3間店，每一間各有不同的特色。平常午餐每家店只有提供燒肉便當，谷中店「TANSEI」僅限周末和假日有營業午餐時段，總是引起燒肉饕客們爭相預約，因為不到2,000日圓就能吃到一大盤A5和牛！

最推的是1,800日圓的「プレミアムヤキスキセット」，將牛腿肉片表面烤5秒，裡面捲上蔬菜，再沾上帶有松露的蛋黃，肉的旨味和松露的香味在口裡散開的瞬間幸福地讓人直接融化！

焼肉 炭聖 谷中店

地址：東京都台東区谷中7-18-16 OSTIA 1F

營業時間：平日17:00〜23:00/週末假日 12:00〜14:30，16:00〜23:00

3. 神樂坂SHINUCHI

如果是在約會、慶生的場合，想要找個不被打擾的獨立空間，又兼高級感的餐廳，保留花街風情的成熟大人系燒肉店「神樂坂SHINUCHI」絕對是很好的選擇。

店內備有可眺望挑高中庭的包廂，以及有沙發座位的包廂等共 8 間，不必在意周遭環境，能和親朋好友悠閒放鬆地度過用餐時光。

店家在午餐時間提供了稀少部位、和牛里肌、和牛橫隔膜、和牛內臟等4種不同的燒肉套餐，價位從1,000日圓起跳，除了主餐外，還有附白飯、沙拉、湯，非常平易近人。

除了稀少部位套餐份量固定為120g之外，其它套餐有分為80g、120g、160g等不同份量，每個人都能依自己的食量作選擇。

小編在這裡嚐試了2款御膳，「稀有部位」的內容會隨著每天進貨不同而更換，所以每次來吃都可能遇到不同的驚喜，當然口感的驚艷程度比起一般部位更多、更令人滿足。

另一款點了「和牛里肌御膳」，包含肉感十足的赤身部位，以及帶有美麗油花的霜降部位，2種一起比較，吃得非常地滿足啊！如果特別喜歡某個部位，也可以再加點呢！

神楽坂しんうち

地址：東京都新宿区神楽坂3丁目6-40 かぐらビル B1

營業時間：11:30～14:30，17:00～23:00

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