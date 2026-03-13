東京人氣夜櫻景點開放預約！「六義園」春季賞櫻3/18夜間開園
【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】位於東京都文京區的日本名園「六義園」，將於03/18~03/24舉辦期間限定活動「春夜的六義園 夜間特別觀賞」，夜間開放庭園並進行櫻花與園區景觀燈光演出。目前活動門票已於即日起開放預約，預計吸引不少旅客前往欣賞東京春夜櫻景。
六義園是江戶時代代表性的大名庭園之一，也是日本國家指定特別名勝。園內最具代表性的景觀，是高約15公尺、寬達20公尺的巨大枝垂櫻。每年春季盛開時，垂落的櫻花在燈光照射下宛如粉色瀑布般傾瀉而下，成為東京極具人氣的夜櫻景點之一。
活動期間園內多處景觀也將同步點燈，包括池中央的「中之島」、曾為賞花場所的「吟花亭跡」，以及透過光影重現水流意象的「水香江」等，讓整座回遊式庭園在夜色中呈現不同於白天的夢幻氛圍。
此外，園內歷史土藏建築也將投影季節主題的光雕影像，並設置多處拍照打卡景點，營造濃厚春夜意境。園區內的茶屋也將推出抹茶與和菓子套餐，讓遊客在賞櫻之餘能感受日式庭園的悠閒時光。由於夜間入園人數有限制，活動採售票入場制，建議提前透過線上購票預約。對於春季前往東京旅遊的旅客而言，六義園夜櫻也是感受江戶庭園與夜間花景結合的難得體驗。
DATA／春夜的六義園 夜間特別觀賞
・期間：03/18～03/24
・時間：18:30～21:00（最晚入園20:00）
・門票：預售價1,000日圓
・地點：東京都文京區 六義園
・交通：JR山手線「駒込站」南口步行約7分鐘、東京Metro南北線「駒込站」步行約7分鐘、都營三田線「千石站」步行約10分鐘
