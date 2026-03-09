緊鄰動物園的豪華露營體驗 東京首都圈「新度假村」3／11正式開幕

快訊

入住 GRANPHIL RESORTS TOBU 可以享受在開園前的時間內與動物共享早餐。　圖：Booking Resort／提供
【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】結合動物園、遊樂園與豪華露營的全新度假村即將登場。位於埼玉縣、緊鄰東武動物公園的度假設施「GRANPHIL RESORTS TOBU」預計於03/11正式開幕，打造可同時享受動物園與豪華露營體驗的複合型度假村，為首都圈增添新的住宿選擇。

 ▲精心布置的圓頂豪華露營障朋友完善的設備，讓人可以在這裡好好的放鬆。　圖：Booking Resort／提供
度假村內規劃多種住宿型態，包括圓頂型豪華露營帳篷以及可攜帶寵物入住的 Villa 等兩種住宿選擇提供挑選。部分客房更設有私人三溫暖、寬敞戶外空間或大型草坪，最大可達約950平方公尺，讓旅客在自然環境中享受更具隱私感的度假氛圍，也相當適合家庭與朋友一同入住。

 ▲住宿旅客限定，可以在靜謐的夜晚巡遊、體驗與白日截然不同的動物園。　圖：Booking Resort／提供
入住旅客還可體驗多項住宿限定活動，其中最具特色的是「夜間動物園探險」。在專業飼育員導覽下，旅客能於夜晚觀察動物的生活樣貌，感受與白天截然不同的園區氛圍。此外，度假村也推出「動物園晨間早餐」體驗，讓旅客在園區開園前入園，一邊享用早餐、一邊近距離觀察動物，是難得的旅遊體驗。

 ▲美味的 BBQ 套餐一直都是豪華露營不可或缺的一部分。　圖：Booking Resort／提供
餐飲方面以豪華露營風格 BBQ 為主，提供以肉類料理為特色的各式燒肉套餐，讓旅客在戶外環境中輕鬆享受美食與露營氛圍。

 ▲動物園內也有各式刺激的遊樂設施等待旅客親自體驗。　圖：Booking Resort／提供
旅客白天可在園區內體驗動物園與遊樂園設施，夜晚則回到住宿區享受露營與戶外活動，形成結合娛樂與住宿的一站式度假模式。從東京市區搭乘電車約1小時左右即可抵達，交通便利，也讓這座新設施有望成為東京周邊旅遊的新亮點。

DATA／GRANPHIL RESORTS TOBU

・地點：埼玉縣白岡市（東武動物公園旁）

・住宿選擇：豪華露營帳篷（共8棟）、Villa（共7棟）

・交通：從東京市區搭乘東武線約1小時可達

・價格：豪華露營4人入住，每人17,400日圓起。Villa 4人入住，每人23,800日圓起。

