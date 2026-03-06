帶小孩出國不崩潰！這幾個「東京親子景點」必收藏

【FunTime小編群】日本東京早已成為不少人的旅遊首選，交通方便、景點密集且環境友善，讓不少家庭喜歡趁著連假到東京來場親子旅遊，如果你還在找東京哪裡適合帶小朋友一起玩、哪個親子景點最熱門，就快跟著FunTime小編一起看下去吧！帶小孩出門肯定需要事先準備備案計畫，爸媽們也別擔心～

三鷹之森吉卜力美術館

三鷹之森吉卜力美術館。 圖／IG, judy007979

三鷹之森吉卜力美術館除了是小朋友的天堂外，更是不少大朋友的童年回憶，這裡展示了宮崎駿的作品和手稿，讓我們了解每一格畫面如何產生，也能爬上貓巴士感受它的柔軟，還可以到小型電影院欣賞動畫作品，更有期間性展覽等著大家來探索喔！喜歡拍照的朋友則別錯過門口龍貓售票亭和庭園中的機器人士兵，絕對讓大家收穫滿滿！

小編小提醒：每月10號10:00開放線上購票，現場沒有販售喔！

交通：中央線「三鷹站」下車，步行約15分鐘。

開放時間：10:00-18:00（週二公休）

門票：成人（19歲以上）1,000日圓、國高中生700日圓、小學生400日圓、4~6歲100日圓、3歲以下免費

墨田水族館

墨田水族館。 圖／klook

墨田水族館就位於東京晴空塔內，可以說是一個超方便的親子景點！兩層樓高的開放式企鵝槽絕對是最大亮點，可以從不同的角度觀察企鵝們的生活，這裡的餵食秀也很特別，除了常見的企鵝外，還有花園鰻的可以欣賞喔～甚至還有體驗活動可以參加，讓小朋友動眼、動手又動腦，逛完水族館還能在晴空塔吃飯、逛街，簡直不要太方便！

交通：東武晴空塔線「晴空塔前站」下車，步行約5分鐘。

開放時間：【平日】10:00-20:00、【假日】09:00-21:00

門票：大人 2,500日圓、高中生 1,800日圓、中小學生 1,200日圓、幼兒（3歲以上）800日圓

品川水族館 Maxell Aqua Park

品川水族館。 圖／klook

喜歡海洋動物的朋友注意啦，位於品川的 Maxell Aqua Park絕對是你的最佳選擇！除了一般的水族箱，這裡也有20公尺長的絕美海洋隧道，可以觀賞到10種不同品種的鰩魚，夢幻場景拍起照來美到不行～還有搭配聲光和水元素的超人氣海豚表演，更有機會和海豚近距離接觸！東京最適合小朋友玩的地方非這裡莫屬～

交通：橫須賀線「品川站」下車，步行約8分鐘。

開放時間：每日皆不同，建議至官網查詢

門票：成人（高中生以上）2,500日圓、中小學生1,300日圓、幼兒（4歲以上）800日圓

三麗鷗彩虹樂園

三麗鷗彩虹樂園。 圖／klook

Hello Kitty迷看過來～三麗鷗彩虹樂園讓你親子出遊，大人、小孩一次滿足！遊樂設施都是屬於安全等級，小朋友可以安心玩，大人則可以享受夢幻和可愛。現場會由三麗鷗角色們進行遊行及表演，各式拍照場景、和角色拍照的機會當然也少不了！而且園內餐廳的限定餐點和周邊商品真的太吸引人啦，大家快衝～

交通：京王相模原線「京王多摩中心站」下車，步行約9分鐘。

開放時間：每日皆不同，建議至官網查詢

門票：3,900日圓～5,900日圓（每日皆不同，建議至官網查詢）

延伸閱讀>>【東京親子景點】帶小孩放電就衝這！12個東京親子景點推薦

想知道更多實用東京旅遊攻略，請看「東京旅遊全攻略」