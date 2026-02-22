電梯出狀況…東京晴空塔「電梯急速下墜」 日媒：22人受困

冬日的福井縣，雪花紛飛如絮。在這片銀白世界裡，有一座寺院住著數十隻貓咪，牠們是寺院居民，也是訪客心靈的慰藉。秉持著佛教不殺生的理念，這些無家可歸的生命被收容。起初只是幾隻，隨著時間推移越來越多的棄貓被送往此處，寺院一度收容了超過80隻貓咪，逐漸成為遠近馳名的「貓寺」。

2026-02-23 09:00