電梯出狀況…東京晴空塔「電梯急速下墜」 日媒：22人受困

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
圖為東京晴空塔。美聯社
圖為東京晴空塔。美聯社

根據日本東京消防廳，22日晚間約8時25分，在東京都墨田區的東京晴空塔發生電梯急速下墜的狀況。

目前約20至30人受困電梯內。

【中央社／東京22日綜合外電報導】

日本東京地標建築之一的東京晴空塔今晚發生電梯故障事故，日本媒體報導，共有22人受困。

日本放送協會（NHK）報導，警消單位表示，今天晚間8時30分前接獲通報，稱晴空塔電梯故障，停在離地面約30公尺的位置。目前無人員受傷的消息。

朝日新聞報導，負責營運設施的東武塔晴空塔公司表示，共有22人被困，其中包含孩童。

目前尚未確定恢復時間，警方與東京消防廳正展開救援行動。

晴空塔是位於東京都墨田區的電波塔，於2012年5月22日正式啟用，高度為634公尺。

