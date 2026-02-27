百合海鷗號一日遊：豐洲teamLab、豐洲市場、迷你世界博物館、豐洲 千客萬來

想要輕鬆暢遊東京臨海副都心，搭乘能自動駕駛的百合海鷗號（ゆりかもめ）是最方便不過了。本篇將為大家介紹從早到傍晚皆可悠閒走訪的臨海副都心一日遊路線，動線清楚、移動方便，就算是第一次造訪，也能輕鬆照著行程玩！

沿著東京灣岸地區，能夠輕鬆玩上一整天的人氣旅遊景點，你想到了嗎？沒錯，就是臨海副都心（最著名之一就是台場一帶）。這裡不僅擁有遼闊海景，還集結了大型購物商場、時尚咖啡廳，以及充滿未來感的博物館與體驗型設施，是魅力滿點的東京旅遊熱點。

想要輕鬆暢遊臨海副都心，搭乘能自動駕駛的百合海鷗號（ゆりかもめ）是最方便不過了。本篇將為大家介紹從早到傍晚皆可悠閒走訪的臨海副都心一日遊路線，動線清楚、移動方便，就算是第一次造訪，也能輕鬆照著行程玩！

搭上百合海鷗號

百合海鷗線作為一條「以未來為導向的都市交通系統」，象徵著東京這座城市不斷進化的一面，最大的特色就是全自動無人駕駛的列車。

全線共有16個站點，從匯集了JR與各地鐵路線的新橋站出發，跨越彩虹大橋經過台場地區，最終抵達豐洲站。即使只是在移動中，也能沿途欣賞美景，觀光體驗感滿分。就讓JAPANKURU團隊推薦大家百合海鷗線上一些熱門景點吧！

💡Tip：搭乘百合海鷗號時，推薦坐在最前方車廂的第一排座位，行進方向的景色一覽無遺，視野開闊又療癒。

吉祥物是日本相當著名的文化之一，百合海鷗號當然也有自己的官方吉祥物——「Yurimo（ゆりも）」。以海鷗為設計概念，象徵百合海鷗號作為人們在生活、工作與休閒移動中的夥伴，是一個可愛又充滿親和力的角色。

在各類活動或百合海鷗號的原創周邊商品中，偶爾也能看到Yurimo的身影。搭車或逛紀念品店時不妨多留意一下，說不定會遇到讓人忍不住想帶回家的可愛設計喔！

上午：走進互動藝術與迷你奇幻世界

豐洲 teamLab Planets TOKYO DMM

teamLab Planets TOKYO是一座能讓五感都獲得充分體驗的沉浸式數位美術館。體驗者不只是單純「觀看」藝術，而是走進作品之中，讓自己成為藝術的一部分。

館內有許多令人忍不住驚呼的夢幻空間：像是漫步在水中、四周游動的錦鯉以影像方式呈現的奇幻世界；每踏出一步就會彈跳搖晃的巨大氣球空間；以及彷彿被花海包圍、浪漫滿溢的藝術作品。每走進一個空間、轉過一個轉角，都讓人感到驚喜連連，彷彿誤闖異世界。

豐洲 teamLab Planets TOKYO DMM

地址：〒135-0061 東京都江東区豊洲６丁目１−１６

營業時間：8:30～22:00

※公休日不固定

交通：百合海鷗線「新豐洲站」

官方網站購票

迷你世界博物館Small Worlds

在體驗完teamLab氣勢磅礴的藝術作品後，就讓我們把自己「縮小」，走進精緻可愛的迷你世界吧！

迷你世界博物館（SMALL WORLDS Miniature Museum）是一座將街頭巷尾的場景，以1/80比例重現的微型模型博物館，無論鏡頭拉得多近拍照，每個細節依然精緻到位，工藝水準令人驚嘆。館內共規劃8個大型主題區域，非常適合慢慢逛、細細欣賞。

其中最讓日本動漫迷興奮的，莫過於重現《新世紀福音戰士》的「第三新東京市」區域，從建築物到街景細節都高度還原。站在模型前，看著腳邊微小的城市與巨大的自己形成強烈對比，就像以「使徒」視角俯瞰整個福音戰士的世界。

迷你世界博物館（SMALL WORLDS Miniature Museum）

地址：〒135-0063 東京都江東区有明１丁目３−３３ 有明物流センター

營業時間：9:00～19:00

交通：百合海鷗線「有明網球之森站」

官方網站

在「豐洲 千客萬來」享受午餐時光

在豐洲、有明一帶盡情逛了一陣子後，不妨稍微休息一下，前往「豐洲 千客萬來」享用一頓美味的午餐吧！這裡是一座緊鄰豐洲市場的複合式設施，集結美食、觀光與療癒體驗，在現在設計元素之中，巧妙融入江戶街景的懷舊氛圍，營造出獨具魅力的空間。才剛踏進入口，就讓人忍不住拿起相機拍不停。

首先絕對不能錯過的，就是重現江戶前市場風情的「江戶前豐洲」美食區。街道兩旁林立著各式餐飲選擇，有使用豐洲市場直送新鮮海產製成的豐盛海鮮丼與現握壽司，以及香氣四溢的海鮮燒烤，讓人一次盡嚐海味的鮮美。此外，拉麵、天婦羅、和菓子等日式料理選擇也相當豐富，就算是團體同行，也能依照各自喜好，盡情享受美食。

享用完美味的海鮮料理後，推薦前往8樓的「千客萬來足湯庭園」泡泡足湯，同時欣賞東京灣的迷人景色。這裡的足湯可免費使用，非常適合作為下一段行程開始前的療癒回復點。若選在傍晚時分造訪，還能欣賞到浪漫的東京灣夕陽美景喔～

豐洲 千客萬來（豊洲 千客万来）

地址：〒135-0061 東京都江東区豊洲６丁目５−１

營業時間：

【飲食店】10:00～22:00

【販售店】10:00～18:00

【足湯】9:00～22:00

【東京豐洲萬葉俱樂部（溫泉）】24小時

※ 各店鋪營業時間可能有些許不同，最新資訊請上官網確認

交通：百合海鷗線「市場前站」

下午：巡遊臨海副都心的地標景點

東京國際展示場

休息結束後，讓我們繼續接下來的行程，前往臨海副都心最具代表性的地標——東京國際展示場（東京ビッグサイト），從「市場前站」搭乘3站即可抵達。這座外型宛如倒金字塔的獨特建築，不僅外觀相當吸睛，同時也是日本規模最大的展示會場，每年吸引約1,250萬人次的活動來訪者。世界最大規模的同人誌活動「Comic Market（簡稱Comiket）」正是在此舉辦，對於熟悉日本動漫文化的人來說，這裡更是無人不知、無人不曉的聖地。

此外，每年9月至隔年3月期間（依當日活動安排），建築正面的牆面還會播放震撼的CG投影。充滿未來感與幻想風格的影像，讓夜晚的有明地區更加璀璨迷人。

💡拍照小技巧：推薦姿勢

既然來到這裡，當然也別忘了拍張紀念照。推薦以倒金字塔造型的建築作為背景，請同行友人稍微壓低拍攝角度，自己則擺出雙手托住金字塔的姿勢。動作簡單，能輕鬆拍出一張有巧思又充滿趣味感的照片。

東京國際展示場不僅是大型活動的舉辦地，館體與周邊也設置了不少值得一看的藝術作品，其中，便是那一下車就能看到的高達15.5公尺的巨大鋸子裝置藝術。宛如斜斜切開地面的震撼設計，有一說是象徵著「解決問題的過程」，視覺衝擊感強烈。

獨特的造型也讓它成為熱門的打卡地標。雖然和大型裝置藝術一起拍照已成「固定套路」，但能與這麼巨大的鋸子合影，還真不是隨處都能看到！

館內還設有紀念品商店，可以買到百合海鷗號的原創周邊商品。從文具、包包、襪子，到吉祥物「Yurimo」的玩偶一應俱全；另外還有讓鐵道迷為之瘋狂的車廂吊環等鐵道周邊，以及新手也能輕鬆完成的DIY電車造型卡片收納套等商品，選擇相當豐富，簡直就是鐵道迷的天堂。

東京國際展示場（東京ビッグサイト）

地址：〒135-0063 東京都江東区有明３丁目１１−１

營業時間：8:00～20:00

交通：百合海鷗線「東京國際展示場站」

有明體操競技場

有明體操競技場（有明GYM-EX）是一座於2023年開幕的展示與活動設施。建築以鋼骨結構結合木材設計為特色，在穩固結實的同時，營造出溫潤而開放的空間感。現代風格與自然元素巧妙融合，使整體氛圍顯得舒適宜人。

館內展示面積約9,400平方公尺，幾乎每個月都會舉辦不同主題的展覽與活動，無論什麼時候造訪，都有機會遇到精彩有趣的內容喔！

建築物前方是一片寬敞的公園，不僅很適合拍照，也能在長椅上稍作休息；天氣好的時候，來場小小野餐也相當愜意。即使不是特地來參加活動，也能在這裡度過一小段悠閒時光。

有明體操競技場（有明GYM-EX）

地址：〒135-0063 東京都江東区有明１丁目１０−１

營業時間：9:00～23:00

※ 依展覽或活動內容可能有所調整

公休日：無舉辦活動之日

交通：百合海鷗線「有明網球之森站」

潮風公園

在有明地區參加完活動，或是在周邊散步之後，想找個地方稍作休息的話，非常推薦一個對外國觀光客來說仍相當低調的私房景點——潮風公園。

一踏入園內，一整排高聳茂密的樹木景色馬上映入眼簾，讓人不禁停下腳步多看幾眼。這裡的另一大魅力在於絕佳的視野，不僅能遠望象徵東京的彩虹大橋，還能將貨櫃碼頭的港灣風景，以及東京國際郵輪碼頭一併收入眼底。

如果你想暫時遠離人潮，在開闊的景色中靜靜放鬆、感受海風吹拂，那麼潮風公園絕對是再適合不過的選擇。

潮風公園

地址：〒135-0092 東京都品川区東八潮１

營業時間：24小時開放

交通：百合海鷗線「東京國際郵輪碼頭站」

台場海濱公園

距離潮風公園不遠的「台場海濱公園（お台場海浜公園）」，是台場地區最具代表性的經典景點之一。面海的地理位置是一大魅力，漫步在潔白的沙灘上，同時欣賞背景中延伸開來的彩虹大橋美景，畫面十分迷人。無論是悠閒散步，或是在傍晚時分欣賞浪漫的夕陽景色，都非常適合在此度過放鬆愜意的時光。

這裡不僅是人氣拍照景點，一年四季也會舉辦各式各樣的活動，例如馬拉松賽事與戶外活動；到了夏季，還能欣賞充滿夢幻氛圍的點燈活動，讓公園隨著季節展現不同風貌。

此外，公園周邊聚集了購物商場、餐廳與咖啡廳，從觀光、散步到用餐都能一次滿足，是能夠輕鬆玩上一整天的熱門區域。

台場海濱公園（お台場海浜公園）

地址：〒135-0091 東京都港区台場１丁目４

營業時間：24小時開放

交通：百合海鷗線「台場海濱公園站」

東京臨海部廣報展示室

既然都來到東京灣岸地區了，不妨在一般觀光行程之上，加入些更具深度的體驗吧！東京臨海部廣報展示室（TOKYO ミナトリエ） 是一處以淺顯易懂的方式，介紹東京港發展歷程與其所扮演角色的展示空間。從交通與物流的歷史，到人、城市與海洋之間的關係，館內以多角度切入，帶領參觀者深入了解東京港的過去與現在。展示內容結合模型、照片與互動式影像，即使是第一次造訪，也能輕鬆理解、不會感到艱深。

此外，館內的展示解說支援英文、中文（繁體 / 簡體）與韓文，對外國旅客來說相當友善，能夠安心參觀、自在體驗。

東京臨海部廣報展示室（TOKYO ミナトリエ）

地址：〒135-0064 東京都江東区青海２丁目４−２４ 20F

營業時間：

【週二～週四、週日】10:00～18:00（最後入館 17:30）

【週五、週六、國定假日前一天】10:00～21:00（最後入館 20:30）

休館日：週一、年末年始

交通：百合海鷗線「電信中心站」

Kitchen青海咖啡

在前往下一個觀光點之前，如果想稍作休息，非常推薦「Kitchen青海咖啡（キッチン青海珈琲）」。這是一間位於與百合海鷗線「電信中心站」直結的電信中心大樓內的餐廳兼咖啡廳。店內的招牌餐點包括使用黑毛和牛製作的漢堡排，以及在冰淇淋上豪邁鋪滿多種水果的綜合莓果聖代，另外也提供香氣濃郁、口感醇厚的綜合咖啡，搭配甜點十分合拍。

咖啡廳地點非常方便，觀光途中可輕鬆順路造訪，非常適合想用甜食補充能量、稍微喘口氣的旅人。此外，同一棟大樓內也有多元的用餐選擇，例如日式料理「六右衛門」（營業時間 11:30～15:00 / 17:00～22:00），以及中華料理「唐苑」（營業時間 11:30～15:00 / 17:00～21:30）等。

Kitchen青海咖啡（キッチン青海珈琲）

地址：東京都江東区青海2-5-10 テレコムセンタービル 西棟 2F

營業時間：

【平日】8:00～17:00

【午餐時段】11:00～15:00（最後點餐 14:30）

公休日：週六、週日、國定假日

交通：百合海鷗線「電訊中心站」連通

電信中心展望室

旅程即將接近尾聲，就讓能欣賞東京灣夜景的景點作為完美收尾吧！位於電信中心大樓東棟21樓的展望室，是相當知名的夜景觀賞地，被認定為「日本夜景遺產」之一。從地上約99公尺的高度，可以一覽東京灣的壯闊全景，彩虹大橋、東京鐵塔、東京晴空塔，甚至品川碼頭都能盡收眼底。若透過館內免費提供的望遠鏡，天氣晴朗時甚至還有機會看到遠方的東京迪士尼樂園。

展望台空間相當寬敞，並設有桌椅，可以一邊欣賞夜景，一邊悠閒地度過靜謐時光。在踏上歸途前，來這裡慢慢欣賞東京夜色，再適合不過了。

電信中心展望室（テレコムセンター 展望室）

地址：〒135-0064 東京都江東区青海２丁目５−１０

營業時間：

【平日】15:00～20:00（最後入室 19:30）

【週六、週日】11:00～20:00（最後入室 19:30）

休館日：年末年始（12月29日～1月3日）、2月第二個星期日

交通：百合海鷗線「電信中心站」連通

暢遊台場更划算！百合海鷗號Enjoy Pass

上述推薦的景點分別位在不同車站，如果想依照我們規劃的路線，在一天內全部造訪，那麼建議使用一日乘車券等可不限次數自由上下車的交通票券，不僅行程安排更彈性，交通費也會更加划算。

利用「百合海鷗號Enjoy Pass（ゆりかもめ Enjoy Pass）」，不僅可以搭乘百合海鷗號，票券本身還結合了多個熱門景點的入場優惠。迷你世界博物館 SMALL WORLDS、東京Joypolis、東京豐洲萬葉俱樂部等周邊人氣設施的門票，都能以相對優惠的價格入手，是一款相當超值的電子票券。

詳細資訊與門票購買

輕鬆暢玩！東京灣一日遊提案

以上介紹的臨海副都心一日行程，是造訪日本時不可錯過的經典旅遊路線之一。最大的魅力在於，只要搭乘百合海鷗號，一條路線就能輕鬆暢玩各大景點，行程安排非常簡單。不只移動方便，搭電車本身就是一種觀光體驗，能沿途欣賞東京灣景色。只用一天的時間，也能不趕行程地走訪重點景點，悠閒享受旅程。

如果你正在尋找一趟交通便利、看點豐富、又能拍到大量美照的旅行路線，那麼就趕快把臨海副都心列入你的東京行程清單吧！

